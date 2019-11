47 de funcţii din ANAF, scoase la concurs!

Pesedeul a folosit cu succes metoda numirilor în funcţiile de conducere a instituţiilor diseminate din judeţe, prin delegaţie. Metoda e una eficientă în subordonarea până la statutul de buton a şefilor din DNA, ANAF, VĂMI etc. De aia pesedeul a lăsat cu limbă de… opoziţie scoaterea la concurs, pe 17 noiembrie, a tuturor funcţiilor de conducere din ANAF – Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice din judeţe şi din sectoarele Bucureştiului.

La Galaţi continuă joaca de-a mijoarca la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, unde securismele domină scena şi ţin loc de profesionalism, bun simţ şi cultură. Dincoace, la DGFP, se pare că Cristian Mirică şi-a aranjat ploile să cadă în picioare în faţa peneleului, noul guvern urmând să amâne data concursului din 17 noiembrie, ca să aibă timp obedienţii lor să înveţe sertarele din birourile directoriale.

El nu are nici o vină, că tatăl său, Dumitru Mirică, a fost arestat în august 2011, de către DNA-ST Galaţi, pentru luare de mită. Şpaga era una modică, de 1000 de euro, de la patronul unui lanţ de bijuterii, D.M. fiind pe atunci şeful Serviciului Contestaţii din DGFP Galaţi.

La nici un an de la arestare, el a fost pus în libertate, chiar dacă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie îi dăduse 2,5 ani de închisoare cu executare.

Dar despre vila tip prepeleac a familiei Mirică am tot scris. Acum aşteptăm cu nerăbdare concursul pentru şefia finanţelor judeţene din ţară, Cristian Mirică fiind unul dintre favoriţii conducerii DGFP Galaţi, chit că până acum alde Teodorovici l-au ademenit doar cu delegaţii.