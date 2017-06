Alde Ardean, neam de bugetofagi

La început a fost Ion Ardean, care pentru faptul că era activist vocal în pesede a fost înălţat de ex-primarul Nicolae, ca om al muncii bugetate, director al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului. Asta pentru că prin priceperea sa antreprenorială îşi băgase propria-i firmă în fundătură financiară şi pentru că fostul şef al Urbanismului, Silviu Vlasie, îşi tăiase craca funcţiei.

Fiul, Bogdan-Ionuţ Ardean, ca student la inginerie, a făcut şi el ce a văzut în casă, aşa că s-a făcut activist pesede, unde l-a cunoscut pe Ionuţ Puchanu, cel ce avea să-l impună pe Ardean junior pe un loc eligibil în lista de consilieri locali întrucât era preşedinte al TSD Galaţi.

Ajuns primar, Pucheanu l-a luat pe Bogdan Ardean din rezerva de cadre şi i-a dat ca sinecura politică funcţia de director (interimar, încă) al SC Godpodărire Urbană SRL, societate a Consiliului Local Galaţi.

Din martie anul acesta, B. Ardean se agită să repună pe autofinanţare societatea care a tot fost prăduită de înaintaşii săi, pesedişti şi pecişti. Gospodărire Urbană are în întreţinere spaţiile verzi, inclusiv peisagistic, seva proprie, tăierea şi fasonarea copacilor, rezervarea şi întreţinerea mobilierului urban, curăţenia din cimitire etc. Deci o tarla cât un oraş pierdut prin bălării şi câini. Or Ardean are 35 de ani şi nu are o experienţă managerială de o asemenea anvergură, dar măcar are o solidă susţinere politică.

Şi soţia sa, Raluca Ardean, una dintre cele mai carismatice prezentatoare TV care s-au vânturat pe la televiziunile locale, a concurat şi a reuşit să devină bugetar, din septembrie 2016 având misiunea de a fi purtătorul de cuvânt şi de imagine al Instituţiei Primar Ionuţ Pucheanu. Nu am nimic cu meritocraţia de partid, cu fuga de privat în statutul de bugetofag, dar dacă îţi faci treaba pe sărite, cum îţi dictează muşchiul propriu, când de fapt eşti plătit din bani publici, apare un comportament sancţionabil. Iar Raluca are aceleaşi apucături ca ale lui Costache şi Ema Turcu, predecesorii ei: nu informează toţi vectorii de opinie publică, ci pe afinităţi personale ori de interes.

Şi face asta cu aceeaşi acriţie precum cei enumeraţi, deşi nu a ajuns să fie o îmbătrânită în rele.

Îi comunicăm şi ei şi celui a cărui imagine este plătită din bani publici să o reprezinte, că rezultate bune într-o astfel de misiune definitorie într-o instituţie, nu se pot obţine prin adversităţi, ignoranţă ori hachiţe profesionale.

Şi le spunem că săptămânalul Impact-est, care este pe piaţă de 685 de săptămâni, are următoarele date de contact: telefon – 0746/11.94.11, telefax – 0336/514.868 şi e-mail geluce@yahoo.com, redacţia@impact-est.ro sau impact_est@yahoo.com.

Aşa, că să vă justificaţi corect şi relativ complet importanta funcţie publică.

În rest, trăiască bugetul şi Legea salarizării unice, care vă va înălţa pe toţi, ca venituri, peste cât îşi pot permite mai mult de 50% dintre antreprenorii privaţi.