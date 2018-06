ALDE este căpuşat de Transurb-işti!

Se bârfeşte de zor în târg că la Transurb va fi jale MARE, că Pucheanu a scos securea războiului (şi bine va face) încercând, ca şi la Calorgal, să rupă mâţa-n două şi să se facă o dată lumină şi în acest caz.

Prin cafenele, prin parcuri, la table, prin birouri, pe la colţuri de clădiri se tot discută că ordinul dat de Primar Corpului de Control al său este să se facă „fără mamă, fără tată”, să se scoată de sub preş toată mizeria acumulată în ultimii cincisprezece ani sub domnia lui Durbacă şi a mimozei de Genica, adică se va demonstra negru pe alb furtul, jaful la drumul mare ce s-a practicat ani de zile, nevăzut şi necunoscut, voit de factorii de decizie administrativă şi politică, de la Curtea de Conturi, Poliţia Economică, DNA, DIICOT şi toţi paraziţii plătiţi din banii publici care s-au făcut că nu văd. Jaful din atribuirea şi renunţarea la curse speciale, neamurilor sau chiar familiei lui Genica, jaful din preţul produselor achiziţionate, precum combustibil, uleiuri, cauciucuri şi tot aşa. Cert este, după cum se bârfeşte în Republicuţă, că la Transurb a fost un jaf GENERALIZAT, patronat de Genica şi Durbacă şi al lor partid Conservator. Cică din sutele de angajaţi, aproape jumătate, adică vreo 400 de salariaţi, sunt cei cu mapa, unii vin doar să semneze condica şi apoi dispar, majoritatea sunt neamuri, încrengaţi şi îmbârligaţi, iar dacă vreo două sute ar sări din schemă nu ar fi nici o pagubă şi nici nu s-ar cunoaşte în vreun fel.

Marele mister care ne buimăceşte pe toţi faţă de toate cele arătate mai sus este că Genica, în loc să fie la mititica, ca într-un stat de DREPT cu instituţii de anchetă şi justiţie DREAPTĂ, madame are în continuare „birou la TRANSURB” şi, culmea, este Preşedintă a femeilor şi vicepreşedinte ALDE. Tare, nu?!?

După ce în câteva luni s-au schimbat cei din conducere de două ori (seamănă cu ce s-a întâmplat în guvernarea pe-se-de) la TRANSURB, acum se anunţă a treia rundă de propuneri din partea lui ALDE şi a lui Cristian Dima. Eii, aici lumea bârfitorilor este confuză, unii spun că DIMA s-a săturat de TRANSURB şi ping-pongul practicat cu primăria şi al ei Primar şi drept urmare ar fi zis că „nu mai vrea să audă”, că este „o situaţie insuportabilă”, că „nu mai merită”, că „să facă borş” pe-se-deul şi Primarul cu TRANSURB, că… pe mama lor.

Alţii spun că unii din ALDE, de aiurea, au început iarăşi să amuşineze, precum muştele la căcat, pupându-l în cur pe Dima, ca să pună mâna pe TRANSURB. Se spune pe surse, se aude ca o reverberaţie, că, în partid, în preajma Boss-ului şi-a făcut apariţia de câteva săptămâni un individ ce se vrea musai şi iar DIRECTOR.

Omul sinecurist, liber schimbist, perdant, pupincurist, nu poate fi altul decât IULIAN ARAMĂ.

Adică, acelaşi individ care a luat muie pe prostia sa, şulfit şi dedat la silozul de pe care a supt cu conducta oriunde a fost. Cică de ani buni omul are afaceri extrem de grase, de mii şi mii de euroi cu TRANSURB.

Băi, Crisssttiiii! te mai prostituezi mult înconjurându-te de toate lichele şi jagardelelele, aruncate la lada cu gunoi?!?