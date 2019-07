Angajatorul DGV zice că n-are treabă cu directorii Bucur şi Nistor !

La finele lunii trecute, în baza legii 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public, am adresat directorului general al Direcţiei Generale a Vămilor din România, instituţie aflată sub tutela MFP-ANAF, o întrebare privindu-i pe ex-directorul Direcţiei Regionale a Vămilor Galaţi, Mihai Bucur, şi pe directorul Vămii Galaţi, Dorin Nistor. Asta pentru a afla cum de un angajator de stat, cum este şi cazul Direcţiei Generale a Vămilor (DGV) poate, legal, să menţină în „funcţii publice gestionate la nivelul ANAF” persoane care se află sub ancheta procurorilor DNA-Structura Centrală şi care, în curând, vor fi trimise în judecată. Mai mult, în celebra „Afacere Murfatlar”, afacere prin care bugetul consolidat al statului a fost torpilat cu câteva sute de milioane de euro, Nistor a fost anchetat şi sub control judiciar o bună bucată de timp.

Întrebarea noastră cu …prefaţă!

„Către, ANAF – Direcţia Generală a Vămilor, În atenţia Domnului Director General Daniel-Costinel NACHE Biroul de Presă

Excelenţă, observăm că fostul-actual director al DRV Galaţi, Mihai Bucur, precum şi şeful Vămii Galaţi, Dorin-Ciprian Nistor se ţin scai de funcţii şi se bat pentru ele şi în instanţe, fiind, desigur un drept al lor.

Din aceste motive vă remitem acest e-mail, pe care îl însoţim cu un mail din 15.06.2017, prin care am adresat o serie de întrebări DNA-Structura Centrală, privind implicarea celor doi în Dosarul „Murfatlar”, şi desigur, însoţit şi de mailul-răspuns din partea DNA.

Faţă de această expunere, SC Echidistant Pres SRL Galaţi, cu datele de identificare şi contact înscrise în antetul prezentei, editor al săptămânalului pamfletistic print şi online, Impact-est, în baza Legii 544-2001, vă solicităm următoarele:

1. ANAF – Direcţia Generală a Vămilor, prin Directorul General Daniel-Costinel NACHE sunteţi obligat prin fişa postului să luaţi măsuri legale şi disciplinare privind menţinerea celor doi pe funcţii atâta timp cât, cităm finalul răspunsului DNA, „Cele două persoane beneficiază de prezumţia de vinovăţie”?

Ne întemeiem cererea şi pe faptul că am scris nenumărate articole în www. impact-est. ro privind activitatea din vămile Galaţi, dar mai ales privind activitatea conducătorilor DRV Galaţi, respectiv Vama Galaţi.

Vă mulţumim pentru eventuala celeritate de a ne susţine în demersul nostru gazetăresc. ”

Documentarea directorului DGV, D.C. Nache

„Nr. 16950/1/09.07.2019 Doamnei Dana Condoiu, Director General, Direcţia Generală de Organizare şi Resurse Umane.

Referitor: solicitare Impact- est

Stimată doamnă,

Prin prezenta vă transmitem solicitarea înaintată cu adresa nr. 26/26.06.2019, de către Impact-Est, înregistrată la Direcţia generală a vămilor cu nr. 16950/26.06.2019, cu rugămintea de a comunica solicitantului un răspuns, având în vedere pe de o parte faptul că subiectul abordat are în vedere persoane ce ocupă funcţii publice gestionate la nivelul ANAF iar, pe de altă parte faptul că domeniul de activitate al Direcţiei Generale a Vămilor, direcţie de specialitate în cadrul aparatului central al ANAF, are ca obiect aplicarea legislaţiei în domeniul vamal şi pentru accize, conform legii, în mod uniform, imparţial, transparent şi nediscriminatoriu, tuturor persoanelor fizice şi juridice, indiferent de statutul lor juridic şi de forma de organizare şi funcţionare, şi nu este abilitată să formuleze un punct de vedere în domeniul gestiunii funcţiei publice şi a modificării raportului de serviciu. Cu deosebită consideraţie, Daniel Costinel Nache, Director general D.G.V.”

Spălarea pe mâini

„Nr. 16950/09.07.2019 Domnului Gelu Ciorici, Redactor Şef Impact-Est.

Stimate domn,

Având în vedere solicitarea dvs. înaintată cu adresa nr. 26/26.06.2019, înregistrată la Direcţia generală a vămilor cu nr. 16950/26.06.2019, vă comunicăm că aceasta a fost înaintată Direcţiei generale de organizare şi resurse umane având în vedere faptul că potrivit reglementărilor legale şi administrative în vigoare Direcţia Generală a Vămilor, direcţie de specialitate în cadrul aparatului central al ANAF, are ca obiect de activitate aplicarea legislaţiei în domeniul vamal şi pentru accize, conform legii, în mod uniform, imparţial, transparent şi nediscriminatoriu, tuturor persoanelor fizice şi juridice, indiferent de statutul lor juridic şi de forma de organizare şi funcţionare, şi nu este abilitată să formuleze un punct de vedere în domeniul gestiunii funcţiei publice şi a modificării raportului de serviciu. Cu deosebită consideraţie, Daniel Costinel Nache, Director general D.G.V.”

Notă: imaginea reprezintă facsimilarea răspunsului directorului general al DGV România, răspuns cuprins într-o singură frază, ultima parte a acestuia fiind lipsit de concluzie, adică un fel de spălare pe mâini.