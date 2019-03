Arhitectul Şef, coada de topor a golanilor politici

Vă amintiţi ce entuziasm, ce speranţe erau în noi atunci când cu surle şi trâmbiţe s-a instalat noul Arhitect Şef al Republicuţei noastre?!? Atunci când ne săturasem să tot scriem de batjocura de la urbanism, de mişmaşurile şi învârtelile din domeniu, am crezut că ne-a pus Dumnezeu mâna-n cap şi iată, în sfârşit, vom avea un om potrivit la loc potrivit. Om cu carte, cu studii în ţară şi în afară de-aiurea, tânăr, gălăţean, ne crease impresia certă a celor spuse mai sus. Iată, au trecut mai bine de doi ani şi din păcate mai nimic nu s-a schimbat în domeniu, trendul e acelaşi, viziunea e mediocră, strategia nu există ca politică în urbanism, nu se respectă mai nimic din planuri (general sau zonal) care şi acestea, în unele cazuri, au fost făcute de-a-n boulea.

Arhitectul Şef Dragoş Buhociu, e în realitate un tip şters, fără personalitate, pupând condurii politrucilor din Primăria Galaţi, nu se opune, se lasă condus de zicerile şefilor instalaţi vremelnic la putere, NU ARE BOAŞE. Serioase semne de întrebare ridică şi din punct de vedere profesional, în realitate omul nostru nu este practician, bazat pe realităţi, cu experienţe în spate cât casa, pentru o aşa funcţie. Uite, noi, din curiozitate îl rugăm să ne prezinte câteva lucrări de arhitectură ce-i poartă numele cu semnătura dumnealui, ca orice arhitect care se respectă. Acolo, aşa, un hotel, o clădire, o vilă, un cartier rezidenţial, un complex cu o anumită destinaţie, ceva acolo, care să-l definească şi care să ne dovedească faptul că ştie şi practică. Ori noi, pe ceea ce am amuşinat, pe surse, bârfe şi zvonurile din târg, am concluzionat că Arhitectul Şef are şcoli, pregătire, doar teoretic, aşa, ca un cadru didactic, de-ăştia la kilogram, care după ’89 s-au înmulţit ca ciupercile după ploaie. Da, cohorta aceasta, care dacă îi iei de la catedră, din mediul academic şi îi bagi în lumea reală să facă ceva, sunt „VACS ALBINA”.

Tot aşa, pe surse, am aflat că în fapt a rămas tot copchilul lu’ mama, adică al doamnei BUHOCIU, tot în domeniu, de mulţi ani, tot la Primărie „cu lucrul”, care îl ghidonează „despre ce şi cum”. Acum noi o spunem cu mâna pe inimă, ca de fiecare dată, că oraşul acesta arată aşa ca draku’, în primul rând, din cauza majorităţii arhitecţilor care s-au prostituat, vânzându-se pe un pumn de arginţi, ca să poată trăi şi ei. Da, să trăiască, în contextul impus de politrucii oraşului, cam aceiaşi de douăzeci de ani, şi care dictează tot, inclusiv în materie de urbanism, că aşa sunt ei: „deştepţi” şi cunoscători în toate.

Declicul produs în a scrie articolul de faţă a fost declanşat datorită viziunii idioate, publicate în media de Arhitectul Şef, cu privire la Faleza Dunării. Nişte gogomănii şi nişte prostii debitate cu emfază de mai marele arhitecţilor ce ne-a îngrozit, care au drept urmare punerea în aplicare a unor dorinţe veroase, a mafioţilor, inclusiv din politică, ce se străduiesc de ani de zile să pună LABA pe perla oraşului, singura oază de frumuseţe şi linişte a gălăţenilor. Adică, ipochimenul acesta de arhitect vrea să schimbe cică „faleza comunistă” (i-auzi brâul!) şi să o definească în altă concepţie urbană, modernă, adică, mai pe şleau, să se dea drumul în a se construi la greu. Ce spuneţi, oameni buni? ce spuneţi, gălăţeni? ce spuneţi, ONG-uri?, dar Societatea Civilă şi personalităţile sale?!? Tare, nu?! Mai rămăsese ceva neatins, neîntinat, protejat ca areal, iubit de noi toţi, pe care nu s-a pus laba păroasă a golanilor protejaţi politic. Adică, în loc să protejăm ce avem, să plantăm, să regularizăm, să reparăm digul din piatră al Dunării, să întreţinem corespunzător spaţiul verde lăsat de izbelişte, să consolidăm malul falezei care o ia la vale, lucrare mare şi necesară ca aerul, sau să punem în valoare prin îngrijire lucrările din tabăra de sculptură în metal (unică în peisajul european al Dunării), arhitectul şef se transformă în COADA DE TOPOR a mafioţilor afacerişti şi politruci.

Pe acelaşi calapod şi exemplu al Edilului Şef, care la rându-i, vrând să mascheze ilegalităţile, kitsch-ul şi nemernicia mafioţilor imobiliari, declară sus şi tare că „trebuie să se construiască oricum, numai să se construiască”. Adică, prin manipulare, induce ideea importanţei în a se construi, ca investiţie, ca locuri de muncă şi necesitate, minimalizând şi reducând, dacă se poate la zero, unde anume?, cum?, dacă se poate, sau nu?, dacă se respectă legea sau nu? şi tot aşa.

Uite, de aceea oraşul Galaţi e „varză de Bruxelles” la urbanism şi arată ca draku’ cu blocuri plombă în cele mai năstruşnice locuri, cu spaţii comerciale ridicate de-a-n boulea, după chipul şi asemănarea celor aflaţi la putere.