Bugetul municipiului Galaţi, o parodie

Am asistat mai zilele trecute la un adevărat circ în cadrul Consiliului Local, declanşat cu privire la adoptarea Bugetului Local pe anul 2020. Cum era de aşteptat, acesta a trecut la limită, dându-i Primarului mari bătăi de cap. Prin târg circulă mii de păreri, care de care mai potrivnică decât alta, dacă e bine sau rău. Acum, ne-am suflecat şi noi olecuţă mânecile, ne-am apucat de treabă fără a emite pretenţii de specialişti, ci doar oameni muncitori cu pixul care se bazează pe oarece carte, experienţă, bun simţ şi intenţie declarată de a nu fi părtinitori. În primul rând ar fi de spus că e greu când ai a împărţi SĂRĂCIA, pentru că bugetul Republicuţei noastre e subţirel în comparaţie cu alte municipii din ţară precum Cluj, Iaşi, Braşov, Constanţa etc. Întrebarea este de ce am ajuns în această situaţie, de ce nu avem un BUGET GENEROS, care să-ţi permită să te declari satisfăcut pe varii domenii de activitate? Deci, de ce am ajuns în această situaţie? Cine se face vinovat că în treizeci de ani nu am dezvoltat „fabrici şi uzine”, nu am sprijinit mediul economic, nu am atras investitori, nu am realizat mai nimic ca Administraţie pe funcţionarea Parcului Industrial sau a Zonei Libere, Tehnopol sau Parc de Soft, ce au făcut în acest sens? NIMIC.

De ce, oameni buni, unii pot şi alţii nu? Uite, la Ploieşti, chinezii construiesc în Parcul Industrial o uriaşă fabrică de frigidere. Da, în Parcul care geme de investiţii străine fără număr, iar Parcurile Industriale sunt patru, nu unul ca la noi, nefuncţional, cel mai „scump” din ţară, banii alocaţi s-au tocat şi mâncat de şmekerii oraşului, condus de ani şi ani de zile de aceiaşi incompetenţi, loaze şi pupincurişti politici. Dar ce să mai spunem de parcurile de la Cluj, Arad, Sibiu etc, sau de modul în care unii atrag investitori, iar noi îi alungăm. La Iaşi a fost creat un hub pentru informaticieni cu peste 4500 de salariaţi. Păi numai trei investiţii majore în ultimii trei ani având ca promotor, după ştiinţa noastră şi a altora, Preşedintele IMM-iştilor, le-am pierdut din neglijenţă, din neştiinţă, din lene sau prostie. I-am pierdut pe cei de la Yazaki, pe acei chinezi care au inaugurat la Deva fabrica de tractoare, asta după ce au aşteptat trei ani să pună piciorul în Parcul Industrial sau ultima oportunitate de construire la Galaţi a Fabricii de anvelope auto. Dacă politicul gălăţean nu vrea sau nu poate, ar trebui să fie pedepsit într-un fel de către populimea votantă a oraşului, ce trebuie să dăinuie.

În condiţiile date, ale sărăciei Bugetului Local pe anul 2020, ar fi trebuit să se aibă în vedere cu mare atenţie capitolul CHELTUIELI. Ori aici este o alandala teribilă, pe care nu ştim cui s-o atribuim, datorită unei legislaţii de-a-n boulea, a unor lucruri ce se perpetuă de ani de zile, a unui populism tipic politicienilor mediocri. De ce nu se respectă în primul rând regula „de aur” în alcătuirea bugetului aşa cum se învaţă la orice şcoală superioară de economie? Iată o întrebare de bun-simţ în care proporţiile trebuie să fie aproximativ egale între cheltuielile de salarizare, de funcţionare şi cele de dezvoltare. Astfel, suma alocată dezvoltării, cea care este motorul vieţii economico-sociale a municipiului este subdimensionată, cu efecte pe măsură pentru cetatea noastră. Se remarcă cheltuielile mari cu salariile „lucrătorilor” din Primărie, care sunt într-un număr imens, cum greu sau spre deloc poţi găsi într-o administraţie eficientă, digitalizată şi nu ca a noastră, greoaie, leneşă, sinecuristă, tăietoare, în mare măsură, de „frunze la câini”.

Măi, oameni buni, dacă sunteţi normali, de ce nu renunţaţi la populismul deşănţat şi să reduceţi cheltuielile pentru subvenţionarea transportului public, sumă în valoare de 30 de milioane ce nu se justifică, de subvenţii ar trebui să beneficieze doar unii sau chiar deloc pentru toată lumea. Ar trebui să avem foarte puţini bani spre nimic programaţi pentru parangheliile de tot felul cuprinse la „recreere”. Acum, ne dăm seama în fapt, de ce există atâta „zel” la Poliţia Locală, în condiţiile în care pentru Ordine Publică cheltuielile se ridică la 20,94 milioane de lei, un purcoi de bani, iar reversul este unul de slabă activitate, ce nu poate fi justificat aşa cum vor ei doar prin volumul de amenzi raportat.

Şi venim din nou şi spunem că 179,64% milioane de lei prevăzuţi pentru „Dezvoltare” sunt o glumă, o parodie care ne îndeamnă să afirmăm că Republicuţa aceasta a nostră, în aceste condiţii are un viitor îndoielnic sau NU are.

Şi ne mai nemulţumeşte ceva, şi acel „ceva” este spiritul civic al intelectualităţii gălăţene, a mediului academic, ce nu este în rezonanţă cu problemele urbei, ce nu se implică, sunt rupţi de realitate, stau în „turnul lor de fildeş”, regurgitând în aşternuturi moi şi calde. Iată, Bugetul a fost în dezbatere publică, au avut vreo implicare?!? ZERO.