Capetis, un şef mai tare ca primarul?

Dragilor, începem articolul de faţă prin a vă spune că în Primăria Republicuţei Galaţi se întâmplă lucruri paranormale cu iz de sabotaj, de intenţie cu bătaie mai lungă de ordin politic în a-l compromite pe Primarul „care este”. Uite, noi nu pricepem neam cum, după doi ani (mâine-poimâine) de domnie la nivel de şef suprem în cadrul Republicuţei, primarul nostru nu a putut să se atingă de un fir de păr din căpăţâna lui Capetis, mare şef, mare, peste investiţii, acolo unde se făureşte parte din viitorul Galaţiului, dar se şi întorc banii cu lopata. Un personaj care în nici un caz nu este prost (garantăm), de o şulfenie şi viclenie înnăscute, care par a fi calităţi în noul context de lucru al funcţionarului public post-decembrist. Cert este că transferul din mediul privat (întreprinzător de talie mică) în cel al bugetofagilor a avut loc în epoca de tristă amintire a guvernării portocaliilor în Republicuţă cu alde Necula, Rugină, Paul Florea, Dediu şi tot neamul lor, care ne-au păcălit aşteptările şi şi-au bătut joc de şansa politică unică pe care au avut-o. Pe acea vreme Capetis a fost „promovat” politic la Inspectoratul în Construcţii, post în care dacă ar fi fost cazul şi-ar fi făcut şi harachiri numai să ducă la îndeplinire ordinele trasate de cei enumeraţi mai sus în a şantaja, încurca, obliga, îngenunchia, pentru a-şi arăta muşchii şi cine anume sunt stăpânii vremurilor în culoarea orange. Cum a ajuns mai apoi Director în Primărie numai draku’ ştie, că noi nu am reuşit să aflăm, mai ales că în momentele acelea gaşca care l-a propulsat nu mai era la putere, adică la butoane. Mister total? Nicidecum, pentru că pe surse, săpând şi în dreapta şi în stânga, am aflat că Pucheanu nu poate să-l dea afară, ba chiar nici să se atingă pentru că şefii lui pe linie de partid nu-l lasă. Pentru că de fapt omul ştie multe, a făcut de asemenea destule şi ca atare şantajul este arma cea mai de temut. Se vede de la o poştă că directorul cu pricina are aşa un sictir, o aroganţă, o deferenţă, un jeomanfişism afişat pentru că e bazat pe el, e sigur că nimeni, dar absolut nimeni nu are ce să-i facă.

Numai că individul acesta care împarte mălaiul sau dacă nu, măcar ştie cum se face, cum se dă, care este para-ndărătul, cât se umflă în realitate lucrările, pe nişte devize fabuloase şi ireale sau suplimentate mai apoi de aiurea, are curajul şi strategia inclusiv de a-l compromite şi carota chiar şi pe Pucheanu. O fi la comandă? O fi pe strategii politice ce au legături cu opoziţia actuală din care face parte cu rădăcini de afirmare sau chiar execută în nume propriu (i s-o fi urcat omului la cap), sau o fi din interiorul pe-se-de? (greu de crezut), dar am surprins noi nişte „adieri” în acest sens.

Cert este că marele director Capetis, în această perioadă a făcut două greşeli imense, noi spunem că voit, în aşa fel încât două mari obiective de investiţii ale Galaţiului, ale Primarului, să nu mai poată fi terminate şi raportate ca realizări de mandat. Ori ştie toată lumea că, orice Primar în ultimul an de mandat, trebuie să raporteze ce a realizat ca să mai poată spera la o nouă alegere.

Una dintre marile lucrări aprobate era modernizarea centrului oraşului, porţiunea din Domnească între P1, P2 şi hotelul Galaţi, iar alta locaţia dintre Potcoava de Aur şi Tei Star. Numai că lucrările nu pot începe pentru că s-a uitat de pasajul de la „Hotel Dunărea”, aşa că gata fantacsia, s-a ivit o problemă majoră etc. etc.

Cealaltă lucrare babană, unică în peisajul arhitectural şi de importanţă socială, este lucrarea aprobată în Mazepa 1, privind construcţia Parcării supraetajate. Numai că şi aici s-a uitat întâmplător (!?!) să se realizeze proiectarea pentru mutarea utilităţilor, cablurilor şi canalului colector peste care se va construi. Nu-i aşa că este tare? Ce uituci, ce bagabonzi, ce profesionişti, ce curve, ce proşti! Adică, alde Capetis au Alzheimer şi nu trebuie musai trataţi prin dat afară în mod natural şi firesc. Aşş!! Ionuţ nu poate sau nu este lăsat să poată. Draku’ ştie! Şi nu putem încheia articolul de faţă fără a vă demonstra o nouă năzdrăvănie, o nouă tâmpenie şi hoţie marca aceloraşi departamente din Primărie, care vă asigurăm este de tot râsul şi plânsul! Cică lucrarea de proiectare a celor două amenajări din Centru a fost câştigată de SC Proiect Galaţi (ştim noi de ce) care datorită lipsei de specialişti a contractat pe altcineva din Bucureşti (arhitecţi), dar care la rândul lor au contractat-o din nou, a treia oară, cu o firmă din Galaţi. Hai, băi, că sunteţi nebuni cu toţii, iar noi ar trebui să vă aruncăm în cap zoaie, ouă stricate şi împuţite sau găleţi cu căcat!