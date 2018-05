Cât de tâmpit poţi fi ca să iei şpagă când ai salariul (ad-labam) 5.000 euro

Măi, fraţilor! cât de bou poţi fi când ai un salariu baban de mii şi mii de euro, tu să mai iei şi şpagă de la nişte amărâţi care vor să se angajeze în unitatea pe care o conduci? Boul are un nume în persoana lui Ciubrei, directorul de la APDM, adică Administraţia Porturilor Dunării Maritime. De fapt, o instituţie extrem de importantă în esenţa ei, dar devenită încet, încet după 1989 o gloabă cu picioare de lut, nenorocită de factorii politici malefici ce s-au succedat la putere şi care au împânzit Regia statului (pentru că asta e) cu toate loazele de pupincurişti, lipitori de afişe, neamuri şi curve.

Uitaţi, directorul acesta acesta şpăgar, în fapt un neica nimeni, fără de habar în ale managementului portuar de specialitate, adus de pe la Măcin, ăsta ce a comis-o cu şpaga în flagrant, a fost plantat de-aiurea de către alde Nica, Popa & Comp. Da, la o instituţie ce are venituri majoritare din taxe de tot felul, de aiurea, ce i-a năucit pe armatorii de nave şi nu numai, o instituţie ce poate funcţiona optim, fără nici o problemă, dacă s-ar înjumătăţi numărul de salariaţi ce taie „frunze la câini”. Are cineva curajul să o facă? Iar noi spunem NU, pentru că aşa e sistemul umflat la toate regiile, la societăţile statului sau în general la BUGETARI, de avem de ăştia care căpuşează mai mulţi ca oriunde în lume la mia de locuitori ai ţării.

Vă vine să credeţi sau nu, Ciubrei şpăgarul (şi acum vine surpriza şi ştirea bombă pentru cititori) a fost propus cu o lună de zile înainte de flagrant de către Nica, Popa & Comp. pentru funcţia de Secretar de Stat în Ministerul Transporturilor. Da! oameni buni, şi chiar a fost aprobat de Dragnea şi ai lui la nivel central, urmând a intra în pâine chiar în perioada flagrantului.

Aşa că după momentul „flagrant” tovarăşul Dragnea cică a făcut o criză de nervi şi i-a băgat în mă-sa, măturând cu ăştia de la Galaţi care l-au propus. Tare, nu?!? Da, dar ce urmează e la fel de tare pentru că mandatul de interimar al doamnei Carmen Costache a expirat, a mai fost prelungit cu o lună, iar PSD-ul trebuie să propună un alt guşter în a fi director cu o leafă de 5000 euro net. Aşa că alde Nica & Comp au intrat în fibrilaţie pentru o nouă numire. Acum pe surse, pe baza unor ecouri reverberate la urechile noastre, se pare că APDM-ul îl va avea Director General pe City Managerul oraşului nostru, pe Humelnicu fost înainte Secretar de Stat pe la Guvern, bineînţeles înainte de a fi FOTBALIST profesionist ca Marius Stan. Cică, la propunerea aceasta ar fi contribuit şi Primarul nostru, care nu-l prea mai agreează pe actualul City-Manager, de care nu ar fi mulţumit deloc. Draku ştie dacă este aşa, iar pe noi nici în cur nu ne doare când ăştia sunt toţi o apă şi-un pământ. Vorba aceea: „ăia hoţi, ăştia hoţi, mama lor la toţi”.