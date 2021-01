Ciorici a picat la pensie, urcă P. Munteanu!

În sfârşit a venit vremea ca tizul meu întru nume (şi rudă îndepărtată), Eugen Ciorici, să pice la o binemeritată şi îndestulătoare pensie. Căci Focşaniul în care locuieşte are o piaţă ieftină şi bine aprovizionată de către „mocani”. Sigur, el a ajuns şi la capătul susţinerii politice. Celălalt vrâncean, face şi el naveta de weekend la Focşaniul în care are casa şi vrea de la subsemnatul şi de la ziarul Impact-est 100.000 de euro din cauză că am scris în august o ştire care a apărut încă din aprilie-mai în mai toată presa naţională, print şi online, plus televiziuni. Spre finele anului 2020 s-a visat şi el un soi de Eugen Ciorici, statutul lui de director general adjunct pe colectare, în Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, strângându-l la umeri.

Sursele noastre din interiorul DGRFP, structură întinsă pe şase judeţe din sud-est, ne-au relatat că focşăneanul numărul doi s-a instalat în fotoliul vrânceanului – fost număr unu – birou din care semna documentele curente. Dar, întrucât ministrul „Grindă”, unchiul soţiei sale, a devenit ce-a fost şi mai puţin decât atât, i s-a spart visul când s-a trezit că Petrică Munteanu a venit cu firman guvernamental de numire în meseria de director general executiv al DGRFP Galaţi. Mai mult, ne spun sursele noastre, după ce Munteanu i-a dat vrânceanului numărul doi mat jucând cu spatele, l-a şi înhămat la trăsura cu care l-a plimbat prin toate birourile şefilor de servicii, pentru a-l prezenta pe Petrică Munteanu ca fiind noul director general al acestei uriaşe structuri a finaţelor publice.

Concluzia?: nii la loc!