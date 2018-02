Cotă de inundaţii la salariile din Primărie

Banii de salarii pentru aparatul propriu uriaş al Primăriei Galaţi, pentru salariaţii din cele trei teatre…goale şi… absente din arta mare, precum şi pentru numeroasa şi ineficienta poliţie comunitară, reprezintă o sumă consistentă din bugetul pe 2018: aproximativ 25%! Adică vreo 42 milioane de lei, iată, că flămânde mai sunt gurile lor de bugetari inerţioşi, care la ora 16.00 rup uşile, scările, trotuoarele… În anul 2017, tot conform primarului, pentru aceste salarii a fost alocat un procent de 23,16% şi au mai fost încadraţi în schemă încă 47 de funcţionari.

În 2018, organigrama va fi inundată cu încă 40 de inşi, în condiţiile în care în Austria (aşa cum am mai spus), un oraş de mărimea Galaţiului are o primărie cu o mie de atârnaţi aici am pus şi teatrele şi comunitarii).

Asta, e, daţi găuri în şvaiţer, că oricum masa de colectare scade continuu.