Dar cu piaţa ce-aţi avut?

Dacă fostul director general al pieţelor agroalimentare, Eugen Zaharia, actualmente pensionar, cu toate păcatele pe care şi le-a asumat, pentru că, trebuie să recunoaştem, într-o atare funcţie dificilă în frumuseţea şi importanţa ei, ori devii autoritar până la nesuferit, ori te prostituezi, metaforic vorbind, a reuşit să împace şi capra şi varza, cârpind acest sac rupt în fund cum s-a priceput el mai bine, ca să poată avea toată lumea o bucată de pâine pe masă, acum, şi cu „ajutorul” neprecupeţit al actualei conduceri, dar, mai ales, cu intervenţia brutală şi nepricepută a Consiliului Local Galaţi, s-ar părea că această societate comercială, de-a dreptul esenţială pentru populaţia oraşului, îşi apropie funia de par.

De parcă nu era de ajuns pădurea de hiper şi supermarketuri care concurează cu cerbicie pieţele, toate răsărite cu ajutorul şi acordul deloc lipsit de interes al reprezentanţilor primăriei, membrii C.L. Galaţi, – pariez că nici unul dintre ei nu are habar cu ce se mănâncă activitatea reală dintr-o piaţă – fie ea en gros, sau en detail, sar la gâtul prăpădiţilor de tarabagii, izgonindu-i la modul mişelesc, prin tot felul de metode, toate culminând cu creşterea preţurilor la chirii pentru spaţiile comerciale, dar mai ales pentru tarabe. Ştiu domniile lor că nu-i inteligent numai să ceri, fără să oferi nimic la schimb? Şi de ce să obligi când pieţele sunt aceleaşi, învechite, prăfuite, mucegăite, lipsite de strictul necesar care ar trebui în conformitate cu legile, atât cele locale cât şi cele centrale? Mă îndoiesc că domnii care dau H.C.L.-uri nu ştiu că în pieţe se comercializează produse perisabile, că prăpădiţii de comercianţi pierd foarte mult pentru că li se depreciază constant marfa din cauza condiţiilor improprii activităţii de comerţ din pieţele Galaţiului.

De exemplu, orice piaţă ar trebui să aibă un spaţiu unde comercianţii să poată să-şi depoziteze marfa, cântarele şi toate cele de trebuinţă activităţii lor. Astfel îşi protejează produsele şi nici nu mai aglomerează spaţiile din interiorul halelor cu saci, lăzi, marfă etc. Să mai spunem că vara marfa li se strică din cauza căldurii, iarna îngheaţă, primăvara şi toamna, din cauza condensului de la acoperişul halelor, plouă. În felul acesta şi din cauza preţurilor cam piperate, dar mai ales din cauza calităţii precare a produselor, cumpărătorii îşi îndreaptă tot mai des paşii spre marketuri. Ca un amănunt, deloc lipsit de importanţă, am înţeles că singurul judeţ în care s-a strangulat până la asfixiere activitatea din pieţe este Galaţiul. Şi, de parcă tarabele ar funcţiona cu motorină, gaz sau energie electrică, s-a trecut la majorări de preţuri. C.L. Galaţi să trăiască! Dar, nu înseamnă că actuala conducere a societăţii nu are o halcă din vină. Ar fi putut informa conducerea primăriei şi a C.L. Municipal cu ce se confruntă oamenii din pieţe, care sunt principalii factori de producere a paralelor, strict necesare societăţii.

Iată, aşadar, că prin anexa nr. 1 la H.C.L. fără număr de înregistrare, privind tarifele practicate de Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi, începând cu data de 01.01.2019, modifică (măreşte) tarifele la tot ce mişcă, dar mai ales la ce nu mişcă. O întrebare pidosnică nu-mi dă pace: Sigur nu sunt amatori de pieţe în viu, stimaţi tovarăşi? Redăm mai jos anexa cu H.C.L.-ul aprobat de C.L.M.