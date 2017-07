Derută în paradisul PRIMĂRIE

A devenit o problemă endemică modul în care căcaţii ăştia de la Primărie îşi bat joc de banul public, în fapt de banii noştri, ai contribuabililor sărăciţi şi rupţi în cur din Republicuţa Galaţi.

Aceşti bagabonţi politici, care au impresia că pot să facă ce vor muşchii lor, se confruntă de ceva vreme cu o instituţie la Galaţi ce merită tot respectul comunităţii şi care îşi face datoria cu prisosinţă având în fruntea Curţii de Conturi (despre aceasta este vorba) o femeie manager dată drakului de severă, corectă, fără nicio frică. Ce păcat însă că roadele muncii lor sunt anihilate în bună parte de o INJUSTIŢIE ce funcţionează în Republicuţa Galaţi şi care, în cârdăşie cu cei puşi în funcţii politice şi administrative, nu apără STATUL şi AVEREA POPORULUI, dând sentinţe pe bandă rulantă în favoarea bagabonţilor politici, ori de câte ori aceştia contestă o decizie a Curţii de Conturi. Iată, noi am aflat pe surse, din zvonurile şi bârfele din târg că în Primăria lui Ionuţ este zarvă mare de ceva vreme, în legătură cu controalele declanşate în mod firesc de către Curtea de Conturi. Acum, noi am mai scris despre unele dintre acestea şi care vizau problemele de la Urbanism sau Cantina Socială, lucruri pe care le-am aflat pe surse şi ca ecouri din Primărie.

Numai că de data aceasta am aflat tot aşa, „din gură în gură”, de pe la colţuri, din birouri sau cafenele, că numita „Curte” a mai făcut săpături şi în alte departamente şi a găsit lucruri necurate de te doare burta sau capul când afli. Cică, după povestea care deja a făcut deliciul nostru de gură cască şi a populimii gălăţene, legată de instalaţia de jacuzzi de la Poliţia Locală de pe vremea lui Manoliu (o fi adevărat oare, pentru că nu ne vine să credem?) s-a mai descoperit şi o altă MINUNE, mai ceva decât cea de la Maglavit.

Nu-i vorbă că domnul Mihai Manoliu a avut de unde învăţa şi copia, adică de la mai-marele general Gabriel Oprea, se pare mentor pentru Mihăiţă. Deci minunea este că patru autoturisme (de lux) achiziţionate de către Poliţia Locală, de ani şi ani (2-3), nu au ajuns în curtea acesteia niciodată şi nici nu şi-a plimbat vreun poliţist fundul cu ele.

Autoturismele cu pricina au fost date în folosinţă unor guşteri politici sau administrativi, total ilegal, fiind parcate până mai ieri în curtea Primăriei.

După părerea noastră este PENAL, după CURTE la fel, după INJUSTIŢIA GĂLĂŢEANĂ… de-abia aşteptăm să vedem ce este, dar dacă ditamai generalul şi-a rupt gâtul, la noi, cu nea Mihăiţă, este simplu ca bună ziua.

Şi, când te gândeşti că vinovatul cu pricina a fost înscăunat subprefect, îţi vine să vomiţi, nu alta. Pe ce criterii? Pe ce rezultate? Pe ce merite politice? Omul nostru, merceolog la bază, într-o fostă unitate de comerţ, pe vremea lui Ceaşcă, nu a excelat nici cu cartea, nici cu avocatura, beneficiind ca sinecură de partid şi „frăţietate” a unei organizaţii oculte.

Vinovat de promovare se face Cristian Dima care, după nişte reguli numai de el ştiute, tot scoate din pălărie nişte indivizi foşti sau actuali „prieteni”, care nici măcar nu au mirosit sau mai bine zis amuşinat pe la partidul acestuia, liberal?! Iată! Avem o Prefectură TOTAL liberală: Prefect, Subprefect, Director.

De altfel, ne parvin pe diverse căi că domnul preşedinte Dima tot scoate din puţul gândirii sale indivizi care nu au nici în clin nici în mânecă cu „partidul”, ci doar cu afinităţile sale de prietenie, mai vechi sau mai noi.

Acum, noi tot am scris de bine despre Dima şi o vom mai face, dacă nu-l fură peisajul puterii, cert este că nici măcar nu ştim dacă este aşa sau nu, după cum am scris mai sus. Sigur este că am cules bârfele din cetate, care de regulă sunt ecouri ale faptelor întâmplate şi nu ale poveştilor.

De-abia aşteptăm să aflăm adevărul în mod oficial, din partea celor îndrituiţi cu asta.