DNA şi Camera de Conturi, „spargere” la Primărie!

Cică e jale mare în Primărie, în primul rând pentru Voicilă – arhitecta şefă. Pe surse, prin bârfele din târg, prin şoaptele din birouri am aflat că doamna cu vila cât China din Traian Nord şi cu soţul pe post de beneficiar direct al acţiunilor dumneaei din Primărie, pe linie de serviciu, plânge de dimineaţa şi până seara. Nu mai are linişte, se dă de ceasul morţii, aşa spun gurile rele şi asta din cauza faptului că madame este „călcată” de cei de la DNA. Acum, noi s-o spunem drept dacă este adevărat, ne bucurăm nevoie mare, numai că ne-am cam pierdut încrederea că lucrătorii din DNA Galaţi mai au chef de treabă şi că o să se lase cu ceva urmări pentru Voicilă. Mai ales că istoria post-decembristă a faptelor din Primărie lăsate nepedepsite este arhicunoscută de populimea gălăţeană şi nu numai. În aceeaşi notă şi pe acelaşi fundal al fărădelegilor din Primărie se mai bârfeşte prin Republicuţa noastră, că au năvălit cei de la Camera de Conturi, care nu au mamă, nu au tată, iar noua şefă cică e a drakului de rea şi corectă şi nimeni nu-i suflă în ciorbă, la Primărie cu obiectiv fix – Cantina Socială. Cică aici au găsit un munte de nereguli, miliarde de lei lipsă, toate pe bază de alimente lipsă sau date pe bileţele scrise de mână, pe aşa-zise note de scădere din gestiune, de aiurea şi fără nici un document legal. Se spune (bârfe) că e vraişte, că sunt adevărate „găuri negre”, devalizări inconştiente ale fondului de marfă, toate neregulile aparţinând bineînţeles actualului Viceprimar Picu Roman, fost şef de cantină ani şi ani de zile.

Adică, „bagabondul”, dacă este adevărat, nu avea cum de la gradul de „docher” în port, mai apoi beizadea politică şi funcţionar la STAT, să acumuleze ditamai averea de îmbuibat, cu vilă, teren, pian, maşini scumpe, şemineu cu blăniţe în faţă, opulenţă de parvenit al noii societăţi „traduse” de netrebnicii profitori în detrimentul aprecierii reale a noţiunii juste de DEMOCRAŢIE, CAPITALISM etc.