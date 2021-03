Două veşti de la ANAF! Una bună, una rea!

Vestea bună: controalele fiscale online vor predomina

Conform declaraţiilor şefei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Mirela Călugăreanu, agenţia îşi propune ca începând cu anul 2021 verificările efectuate de inspectorii instituţiei să se facă cu preponderenţă online, obiectivul fiind acela de a se ajunge ca până în 2024, trei sferturi din controale să se desfăşoare în această manieră. Pentru prima oară, intenţia de a desfăşura din ce în ce mai multe controale online la contribuabili a fost anunţată de ANAF la finalul anului 2020 într-un raport de activitate.

La acel moment, ideea de bază ce reieşea din document era că, „prin implementarea desk-audit-ului, ANAF urmăreşte ca prezenţa sa la contribuabili să fie la nivel de excepţie”. Această metodă de control se face numai la sediul Fiscului – se analizează situaţia fiscală ce reiese din documentele de la dosarul fiscal al contribuabilului şi din informaţiile sau documentele relevante de la terţi. Verificarea documentară a fost activată atât din raţiuni de siguranţă sanitară, cât şi pentru a încerca evitarea unui aşa-zis efect de bulgăre la firmele ale căror greşeli pot duce în timp la sancţiuni şi penalităţi majore.

Vestea rea: popriri masive pe conturi

Conform unui comunicat ANAF, dorinţa sa, pentru acest început de an, este de a recupera datoriile de la contribuabilii care au acumulat restanţe de plată. În luna ianuarie ANAF a trimis peste 130 de mii de somaţii de plată şi a blocat peste 43 de mii de conturi bancare.

Foarte multe din blocajele bancare au vizat contribuabili ce activează în domeniul hotelier, restaurante, aceştia fiind cei foarte afectaţi în ultima perioada de restricţiile impuse ca urmare a pandemiei. În ceea ce priveşte somaţiile acordate, ele reprezintă primul pas către executarea silită, iar contribuabilul are la dispoziţie 15 zile pentru a-şi plăti datoria. După 15 zile, dacă datoria nu a fost achitată sau eşalonată se continuă măsurile de executare silită. Ne place sau nu, acesta este rolul acestei instituţii, să colecteze dările datorate de contribuabilii persoane fizice şi juridice. La această dată, cei mai afectaţi sunt, şi vor fi, cei din industria HoReCa, care pur şi simplu sunt revoltaţi de ce li se întâmplă de aproape un an de zile. În ce priveşte acţiunea demarată de ANAF la debutul acestui an, parcă am mai auzit şi în anii din urmă astfel de declaraţii ameninţătoare, cu rezultatele care se cunosc: încasări dezastruoase. Se pare că contribuabilii răi platnici, persoane juridice, cunosc bine placa şi găsesc o sumedenie de tertipuri în a se sustrage de la plata datoriilor către stat. În ce îi priveşte pe contribuabilii persoane fizice, cei cu mari restanţe, situaţia nu este mai promiţătoare. Oricum, vina este exclusiv la ANAF, care acţionează cu lentoare şi cu mare întârziere.