Este nevoie de o Piaţă a Naţiunii în faţa Primăriei şi Palatului Administrativ!

Parada de Ziua Naţională din faţa Palatului Administrativ ne reaminteşte an de an că Galaţii rămân un municipiu al mediocrităţii urbane. Edilii, administratorii, arhitecţii, urbaniştii şi câţi alţi „vizionari” ai urbanităţii avansate, în frunte cu arhitectul şef al Municipiului Galaţi, Teodora Voicilă(apropo, Teodora Voicilă, demisia!)se complac în tăceri şi complicităţi, asistă neputincioşi şi inerţi la Parade al meschinăriei şi sărăciei, ale indiferenţei şi nepăsării, ale suficienţei şi bătăii de joc. Să fiu bine înţeles, nu fac referire la parada militară în sine, care este atât cât se cuvine să fie într-un municipiu reşedinţă de judeţ la marginea Europei. Toate laudele pentru eforturile organizatorilor şi participanţilor la paradă, ei sunt, împreună cu cetăţenii de pe margine, eroii unui eveniment de suflet, care cere implicare şi devotare, şi patriotism, în ultimă instanţă. Patriotismul lor, al edililor, este însă impostura. Este impostura de a admite ca de ani în şir piaţa din faţa Palatului Administrativ să nu devină ceea ce orice om cu viziune medie simte că trebuie făcut acolo. A simţit ce trebuie făcut şi preşedintele Consiliului Judeţului(nu judeţean) Galaţi, Răsvan Angheluţă, când a propus prin 1997 un Plan de Urbanism General genial. Nu intru în detalii, dar în liniile sale forte, Planul propunea remodelarea fundamentală a ariei cuprinse între Centrul Cultural, Teatrul Dramatic, Casa Ghesov, Palatul Administrativ, noul sediu al Primăriei şi sediul în litigiu al judeţenei PSD. Proiectul era mai amplu, presupunea demolări, parcări subterane, pasaje pietonale, rezervaţie de arhitectură, dar a fost ratat, nu în ultimul rând ca urmare a opoziţiei unor personaje obscure din PSD. Acum, cu oameni atotputernici, instalaţi la toate manetele puterii, cu decidenţi de sus până jos, PSD are răspunderea de a realiza, spre binele acestui oraş părăginit şi chinuit, ce a început Răzvan Angheluţă. În esenţă, Primăria trebuie să se implice şi să exproprieze/cumpere pământul de sub clădiroiul jegos în care hălăduieşte judeţeana PSD(atenţie, moşierul Bujeniţă revendică în prea mare tăcere şi sediul PSD, şi nici un şef al judeţenei nu s-a scăpat vreo vorbuliţă) şi să obţină spaţiul vital necesar înfiinţării unei Pieţe a Naţiunii sau a Concordiei. Pentru PSD este un fleac să obţină de la primarul Pucheanu cea mai făloasă clădire din oraş ca sediu. Restructurarea urbană va face obiectul unui concurs de proiecte, şi nu o licitaţie trucată, ca de obicei. Strada Eroilor până la str. Bălcescu şi str. Domnească, cel puţin de la Parcul Eminescu până la Complexul Studenţesc va deveni pietonală, după ce fluxul de maşini va trece prin str. Portului şi Gara CFR din nou în Domnească sau prin trecerea la sens unic în ansamblul Traian –Coşbuc. Abia atunci, parada de 1 decembrie de la Galaţi nu va mai fi o îngrămădeală penibilă, cu vizibilitate redusă, cu amploare moderată, cu cetăţeni umiliţi şi fără acces la solemnitatea pe care o oferă spaţiul unei mari Pieţe a Concordiei.