Fotea şi-a tras consilier pe fostul adjunct al SRI

Onoraţi cititori, dragilor, prin târg circulă aşa un zvon de ne-a pus pe jar şi am încercat să apelăm la „surse”, să vedem dacă este adevărat sau nu. Cică, stimabilul nostru Preşedinte de Consiliu Judeţean şi-a tras un consilier cum nu mai are nimeni şi nici nu a mai avut. Acum noi ştim că rolul acesta de consilier este extrem de important dacă îl asculţi, îl pui la treabă şi nu este numai aşa de decor. Cert este că reglementările în vigoare le dau voie acestor preşedinţi de Consiliu Judeţean să aibă în jur de maxim cinci consilieri pe diverse domenii de activitate, cum ar fi cultură, investiţii, juridic etc. Consilierul acesta TARE, angajat de Costel Fotea, care a rupt gura la toată lumea, cică îl consiliază pe domnul Preşedinte pe domeniul de culegere a informaţiilor, de securitate ale Republicuţei Galaţi. Păi, ce poţi concluziona în afară de aceasta, în condiţiile când domnul consilier în persoana lui Ion Grecu este de dată recentă pensionar, fost colonel şi adjunct al structurii teritoriale a SRI Galaţi. Omul, mai recent, se spune prin târg când dă mâna cu persoanele cunoscute, se prezintă cu emfază, de la oarece înălţime cu funcţie de Consilier al lui „Fotea”. Acum, noi nu avem ceva împotriva domnului Grecu, a pregătirii sale profesionale, din punct de vedere moral sau al capacităţii de consiliere.

Numai că nu înţelegem neam nişte lucruri, şi pace, care ne bântuie aşa, când ne gândim la rolul în „piesă” al acestuia, la sinecura aceasta, de ce a fost acordată şi tot aşa. În primul rând, prima întrebare ce-ţi vine în cap este ce l-a mâncat în fund pe domnul colonel SRI, proaspăt pensionar, să se angajeze, că doar cei precum dânsul au muncit mult, intens, într-un domeniu care te uzează, iar majoritatea după cum demonstrează vremurile, de-abia aşteaptă să iasă la pensie la 45 de ani?!?

În al doilea rând, chestia cu „famelie mare, remuneraţie mică, după buget” nu se susţine, la pensiile babane cu care îi răsplăteşte STATUL şi noi, populimea, pentru muncile speciale pe care le-au prestat. Gurile rele spun că numai lăcomia şi dorinţa nemărginită de a acumula îi determină pe foştii din securitate, poliţie, justiţie etc. să se mai angajeze, în loc să-şi plimbe nepoţeii prin parc sau pur şi simplu să se odihnească cu burta la soare.

Da, dar tot gurile rele mai spun că această chestie a lui Fotea, cu angajarea fostului adjunct de la informaţii, e cu schepsis. Cică preşedintele „nostru”, denumit prin târg Moromete, şi-a tras aşa, un paravan, pentru tot ceea ce face, învăţat să se ferească, dar să-şi şteargă şi urmele, să fie „nevăzut, necunoscut” în unele situaţii, să cunoască tot, dar absolut tot ceea ce gândesc şi fac cei din aparatul propriu salarial (ce mănâncă, ce gândesc sau ce chiloţi poartă). Alţii, cu gura şi mai spartă, merg şi mai departe şi asociază angajarea aceasta şi cu încercarea de a intimida orice speculaţie sau semn de întrebare asupra modului cum sunt cheltuite purcoaiele de bani de la CJ şi eventualele parandărături, absolut obligatorii în Republicuţa noastră. Curat, murdar, domnule Fotea şi pe deplin înţelesul nostru şi al cetăţenilor care nu sunt proşti, precum crezi dumneata.

Ce nu înţelegem sub nicio formă este melanjul acesta de aiurea şi duplicitar, incompatibil, imoral şi nesancţionat de cei în drept între un fost şef de SRI şi un actual şi vremelnic Preşedinte de CJ. Sau, Doamne fereşte, să înţelegem că aşa trebuie să funcţioneze, să se interfereze aşa zisul STAT PARALEL în Administraţia noastră. Piei, drace!!!