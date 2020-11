Galaţiul are în Cezar Bichescu city managerul pe care îl merită !

Se pare că primarul Ionuţ Pucheanu şi-a căpătat libertatea şi independenţa politică de a-şi forma echipa cu care vrea să scoată Galaţiul din prăfuiala în care a fost adus în 12 ani de mandate ale uni ins bătrân şi bătrâncios prin structură, incapabil de viziuni, fie ele şi la un centimentru de bombeul pantofului. A venit rândul lui Marius Stan să scoată mirosul de vetust din oraş, dar un mandat este prea puţin. Acum, Pucheanu, la al doilea mandat ca primar al Galaţiului, are şansa de a face istorie pozitivă, mai ales dacă leagă Dunărea de oraş şi oraşul de Dunăre.

Şi iată că vineri, 13 noiembrie 2020, a făcut un pas spre viitor numindu-l pe prorectorul şi conferenţiarul universitar Cezar Bichescu city managerul Galaţiului.

Pucheanu: era nevoie de un suflu nou

Eu nu am ce să îl învăţ pe Cezar Bichescu. Vine din canducerea Universităţii „Dunărea de Jos”, unde timp de opt ani a fost director general pe buget şi investiţii, apoi prorector, poziţii din care a adus UDJ în TOP 5 la atragerea de fonduri europene, universitatea având cam jumătate din bugetul municipalităţii. Prin colaborarea din ultimii ani am creat o relaţie personal cu dl. Cezar Bichescu. „Este o onoare pentru mine că domnul primar şi-a pus încrederea în mine şi în abilităţile mele manageriale. Am spus un DA sincer ofertei sale şi pe care îl voi pune în slujba cetăţenilor”, a punctat la rându-i, universitarul Bichescu.

Este o perioadă când nu trebuie să punem presiune pe cetăţeni

„Traversăm o perioadă dificilă în care trebuie să identificăm alte surse de finanţare pentru proiectele de dezvoltare, căci nu putem pune povara pe cetăţeni. Vom veni cu investitori străini, aşa cum am făcut ca extensiunea din Italia a Facultăţii de Medicină, din cadrul UDJ. Voi şti să pun în valoare potenţialul Galaţiului. Ca inginer, dar şi ca economist, voi şti să continui proiectele comune Universitate-Primărie, aşa cum şi universitarii se implică în politică şi în administraţie. Acum, îmi propun să fac o analiză generală şi voi vedea unde pot face economii. Vom merge pe maşini electrice, vom reabilita punctele termice, vom trece la iluminatul cu leduri. Nu e mult, dar vom eficientiza totul, total, iar săptămânal voi analiza toate proiectele cu cei din Primărie. Actualul rector mi-a urat succes, dacă acesta e drumul pe care mi-am ales să merg, când mi-am prezentat demisia din funcţia de prorector. Alături mi-a fost şi primarul, de fapt OMUL Ionuţ Pucheanu”, a spus, printre altele, noul numit ca administrator al oraşului.

Pucheanu a opinat astfel, spre finalul conferinţei comune de presă: „Este o provocare pentru dumneavoastră. Sunt sigur că veţi face faţă şi simt că vă şi place ceea ce o să faceţi.”

Noi vom rămâne cu lupa pe ei şi vom vedea dacă au o viziune legată de Dunăre, Faleză, Valea Ţiglinei legată de turnul de televiziune, plaje şi ştranduri, scene plutitoare luminate ornamental, prevăzute şi cu jeturi de apă şi, mai ales, un amfiteatru în aer liber, acolo unde e o mlaştină şi un deal animat doar de bălării spontane. Să văd dacă ştiţi la care din părţile Galaţiului se află un astfel de peisaj dezolant.