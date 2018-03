Guvernul PSD(Ă) ne-a dus bugetarii cu expresul în Europa

Salarii mărite, pensii majorate, toate aceste anunţuri le auzim seară de seară pe mai toate canalele TV. Ministrul Muncii, doamna Olguţa Vasilescu, apare când pe un post TV, când pe altul şi anunţă cu emfază, mai ceva ca-n vremurile de dinainte de 1989, că vor creşte salariile, pensiile, că vor fi modificări ale legii salarizării, că vor da o lege a pensiilor ce va elimina inechităţile existente şi tot aşa. Asta ţine cam de aproape doi ani. Cum-necum, guvernul a anunţat majorări salariale substanţiale în mai multe etape, parţial realizate, pentru bugetarii din sănătate, învăţământ, administraţie etc. Sarabanda majorărilor euforice le-a luat minţile multor angajaţi ai primăriilor de la sate şi oraşe, ajungându-se la stabilirea unor salarii, în unele primării de la ţară, care nici măcar nu pot fi plătite din încasările primăriilor respective. Toate ar fi bune şi la locul lor dacă s-ar integra într-un plan bine gândit şi bine …socotit. Este bine că anumite categorii de salariaţi ajung să primească salarii ca-n Vest, dar problemele iscate sunt multe şi nu mărunte. Una ar fi aceea a posibilităţii achitării unor astfel de salarii. Bine este că s-au acordat salarii asistenţilor medicali şi medicilor, categorii profesionale vânate de spitalele şi clinicile din Vest. Numai că plata salariilor bugetarilor se face de la buget, iar bugetul respectiv presupune, cât de cât, un echilibru între veniturile bugetare, pe de o parte, şi de cealaltă parte cheltuielile bugetare. Cheltuielile or fi ele necesare, dar mai trebuie şi acoperite fără a se ajunge la un deficit bugetar excesiv. Problema ar fi cum creştem veniturile bugetare şi mai ales cum stăm cu încasările. Referitor la salariile cadrelor medicale, este foarte bine că încercăm să oprim exodul medicilor şi asistenţilor către destinaţiile din vestul Europei, dar se pare că toate acestea au iscat şi controverse în rândul populaţiei şi chiar şi în rândul medicilor. Se pare că actualele prevederi nu-i vizează şi pe medicii de familie, care sunt şi ei nemulţumiţi. Se pare că guvernanţii au uitat de situaţia explozivă din ianuarie acest an. Mulţi pacienţi vociferează că prestaţiile unor medici nu s-ar ridica la nivelul pretenţiilor şi că ar fi trimişi de multe ori către cabinetele medicale private, şi că medicii, în aceste condiţii, ar ajunge poate la venituri mai mari decât cei din clinicile şi spitalele din vest. Aşa o fi. Gura lumii slobodă, zic unii, dar un sâmbure de adevăr ar putea fi. Subiectul este foarte delicat.

O altă categorie de bugetari beneficiară de majorări salariale substanţiale ar fi profesorii. O măsură salutară şi binevenită este şi pentru această categorie de bugetari. Numai că mai trebuie şi altceva în învăţământ în afară de salarii mărite. Suferinţele sistemului de învăţământ sunt multe. Fapt valabil şi mai mult în sistemul de sănătate. Acest tandem sănătate-învăţământ reprezintă o verigă importantă într-o naţie. Fără sănătate şi fără pregătirea unor tineri la un anumit nivel, mai greu va fi să suplinim nevoia de cadre în toate domeniile. Cavalcada de facultăţi private care au produs diplome pe bandă rulantă se poate observa cu uşurinţă. Revenind la cheltuielile bugetare, Institutul Naţional de Statistică vine cu cifre seci: totalul cheltuielilor cu funcţionarii bugetari a crescut cu 27,5% în ultimul trimestru din 2017, comparativ cu ultimul trimestru din 2016. În administraţia publică creşterea costurilor angajatorilor a fost de 27,58%, în sănătate şi asistenţa socială de 18,56% iar în învăţământ de 16,81%. Aceste cifre nu cuprind forţele armate şi personalul asimilat, în speţă Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc. Toate aceste cifre spun multe şi dau de gândit.

Cu locomotiva cu abur spre vest, la privat

O problema care frământă pe cei mai mulţi angajaţi este ce a celor ce nu sunt bugetari.

Cei ce lucrează în sectorul privat se simt frustraţi şi nedpreptăţiţi, când văd că s-a creat o discrepanţă uriaşă în multe situaţii între salariile bugetarilor şi a celor ce lucrează la patron. De multe ori vedem pe la televizor că se vorbeşte de salarii mari, mărite, pentru bugetari. Din Bucureşti şi unele oraşe în care forţa de muncă la privat este ceva mai bine plătită, se văd altfel aceste probleme. Dar să nu uităm că, în majoritatea judeţelor, salariile angajaţilor la privat se învârt de la minim cam până la mediul pe economie. Astea sunt posibilităţile, susţin patronii şi nu sunt departe de adevăr în numeroase situaţii, economia de piaţă făcându-se resimţită din plin. Nemulţumirea angajaţilor din sectorul privat este întemeiată. Cum-necum, unii bugetari au salarii ca-n Vest, iar alţii, cei din sistemul privat, au salarii… ca la noi. Grija guvernanţilor pentru salariile bugetarilor o salutăm, dar cu producţia cum stăm? Să nu uităm ceva: banii vin din sectorul privat, din producţie, indiferent de ce sector este vorba. De vreo doi ani încoace nimeni nu mai vorbeşte despre producţie, despre investiţii etc. Ba, dacă stăm şi ne gândim, parcă nici de autostrăzi nu se mai vorbeşte. Nimeni nu mai taie panglici la autostrăzi inaugurate cu surle şi trâmbiţe, nu mai se inaugurează săli de sport prin sate şi prin pante, terenuri de joacă ca-n Vest pe la sate fără copii etc. Ne-o fi dor de Elena Udrea şi zâmbetele lui Boc & camarila? Nu prea cred.

Şi ca totul să fie ok pentru actualii guvernanţi, şi nu numai, ultimul sondaj Sociopol, realizat în perioada 27 februarie – 5 martie, arată o scădere dramatică a încrederii populaţiei în personalităţile politice; nicio personalitate nu se ridică peste pragul de 30%, cu o excepţie – Raed Arafat, care se bucură de un procent de 62%. Hai să fim totuşi optimişti. Om mai vedea ce ne va aduce această primăvară. Un dram de speranţă ar mai fi.