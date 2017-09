Hahui, boss-ul Poliţiei Comunitare are leafă de rector!Salariu – 10.339 lei, pensie – 7.250 lei

Un poliţist local principal saltă 3.597 lei!, adică mult decât un director de şcoală! Femeia de serviciu are „doar” 2.611 lei, plus 960 lei hrană!

Tu-i neamul nevoii, vorba de năduf a lui Mihai Eminescu, tot îmi vine să spun de când cu noua grilă de salarizare a personalului din administraţia publică, aplicată din iulie 2017, după ce cu o lună înainte lefurile crescuseră cu 25%.

În ediţia de faţă vom comenta salariile conducerii Poliţiei Locale Galaţi şi ale gardienilor publici sau ai celor care asigură nemurirea vechii paze contractuale, a „ruginiţilor”, cum li se spunea înainte de 1989! La baza documentării avem anexa la HCL 372 din 27.07.2017, privind „Salariile de bază pentru personalul Poliţiei Locale Galaţi, funcţii publice şi funcţii contractuale aferente familiei ocupaţionale ADMINISTRAŢIE”.

Veţi vedea că anomalia a fost înălţată la rang de lege, nedreptatea socială la rang de politică de stat, negândirea la rang de teză de logică şi învrăjbirea bugetarilor la rang de coagulare socială şi armonie!

Aici, unde se trăieşte ca-n staţiune (sediu superb, cu dotări, curte largă, vegetaţie, flori, copaci, umbră, bănci, gazon), lefurile încep de la 10.339 (fără alte sporuri), care este a directorului general, Petrică Hahui, şi se duc în jos până la salariul îngrijitoarei, care începe de la minimul pe economie (1.446) şi se duce până la 2.611 lei, cât ia un profesor de liceu cu vechime de peste 15 ani! Doar că de la Hahui în jos, adică inclusiv îngrijitoarea încasează şi 960 de lei noi lunar cu titlu de normă de hrană…

Comisarul şef Hahui, pensionar la 51 de ani, are venituri bugetare de 20.000 lei!

Petrică Hahui a fost ultima dată inspector şef al Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Galaţi. La 51 de ani el s-a refugiat în puful unei pensii de peste 7000 de lei, având gradul de comisar şef. Apoi a candidat singur pentru funcţia de director general al Poliţiei Locale Galaţi, dar în urma examenului a ieşit pe locul doi, căci la proba scrisă nu a îndeplinit baremul minim!

A doua oară formalitatea numită examen a fost musai îndeplinită cu succes, Petrică Hahui devenind ditai directorul general al Poliţiei Locale a Municipiului Galaţi cu acte legale. În felul acesta, la pensia lui specială, de la 1 iulie 2017, conform documentului menţionat, Hahui mai saltă tot de la buget şi o leafă care poate ajunge până la 10.339 de lei, la care se adaugă tot felul de sporuri şi ceva în plus: 960 de lei, cu titlu de NORMĂ DE HRANĂ, sumă fixă care este alocată întregului personal, fie contabil, fochist, femeie de serviciu şi nu neapărat agent de poliţie.

Directorul general adjunct, Ştefan Măculescu, se poate duce cu leafa până la 9.918 lei, la care se adaugă pensia, sporurile de calculator, de etc. , plus norma de hrană nu?!

Directorul executiv, şefii de serviciu şi şefii de birou saltă lefuri de până la 9.889, 8.775, respectiv 7.257 de lei pe lună, plus sporuri, plus, nu-i aşa, norma de hrană în sumă fixă de 960 de lei!

Un şef de secţie saltă 8757 lei + 960 lei

Desigur, în această categorie a „funcţiilor publice de conducere”, conform HCL nr. 372, intră şi şefii celor cinci secţii ale Poliţiei Locale. În urma examenului pentru ocuparea celor cinci funcţii s-au prezentat 11 candicaţi, dar doar trei au luat peste 7! Aşa că cei 135 de agenţi de poliţie sunt conduşi de Ingrid Krampultz, Secţia 1, Gheorghe Iamandi, Secţia 2, Laurenţiu Pecheanu, Secţia 3 şi de interimarii Cornel Coman, Secţia 4, respectiv Gelu Ciobanu, Secţia 5, cei doi rămânând interimari până după organizarea unui nou concurs programat între 22 şi 24 octombrie 2017.

Aşadar, lefurile celor cinci şefi de secţie încep de la 7033 lei şi merg până la 8.757 lei, la care se adaugă „en” sporuri şi, nu-i aşa?!, neapărat 960 de lei norma de hrană.

Pe lângă o pensie binemeritată ca fost ofiţer al armatei, Marin Popescu, soţul redutabilului procuror DNA-ST Galaţi, Gabriela Popescu (şi un bun cadru didactic universitar), ca şef al Serviciului Activităţi Comerciale şi al Biroului de Evidenţă a Persoanei, saltă până la discopatie lombară un salariu la fel de bugetat, de până la 8.757 de lei. Desigur, plus 960 de lei norma de hrană! În aceeaşi situaţie fericită se găseşte şi Paul Găletuşe, devenit din comisar al fostei Gărzi Financiare, şef peste Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal. Pe lângă leafa amintită, să nu uităm de cei 960 de lei, norma de hrană, nu-i aşa?!

Un poliţist local şmeker saltă între 6.031 şi 3.118 lei – ca debutant!

Categoria „auditor”, cu lefuri maxime cuprinse între 6031 lei şi 3851 de lei am cam sărit-o, căci aici sunt cuprinşi funcţionarii din financiar-contabil, aprovizionare etc., acum aflându-ne la capitolul „b” denumit „funcţii publice generale de execuţie”.

Privim documentul şi observăm că la categoria consilier juridic, inspector (de poliţie, n.a.), poliţist local, funcţie de gradaţie, lefurile încep de la 4.843 şi se duc până la 2.504 lei – debutant. Asta la gradaţia zero, căci la gradaţia 5 lefurile se duc de la 6.031 lei, până la 3.118 lei – debutant. Plus, fără doar şi fără poate, 960 de lei, norma de hrană, nu?!

La categoria „Referent de specialitate, poliţist local”, lefurile minime se situează între 3.536 şi 2.156 lei – debutant, şi ajung între 4.403 şi 2.685 – debutant, la gradaţia 5. Desigur, este musai să adăugăm şi cei 960 de lei norma de hrană!

De-alde ETC., adică amărăşteanul din stradă, alde 135 de agenţi

Penultima categorie este cea de „referent, poliţist local”, adică aici avem de-a face cu grosul poliţiştilor pe care-i vedem la locul faptei care este oraşul, strada, partea vie a urbei. Sigur că s-au dedat şi ei inerţiei şi fix unde e nevoie de ei, acolo nu sunt! Niciodată, dar absolut niciodată, nu am văzut un poliţist local admonestând or amendând vre-un posesor de BMV, Mercedes or Audi, care, ca un tractorist de asfalt ce este el în profunda-i esenţă, parchează pe banda unu blocând-o, când la nici 20-30 de metri mai în faţă este loc liber în alveolele destinate parcării. Mă, dar absolut niciodată nu mi-a fost dat să văd un comunitar de poliţist proptit în faţa unei limuzine parcată doar ca proprietarul să ne sfideze pe toţi.

Ei bine, lefurile lor se situează, la gradaţie zero, între 3.064 şi 2097 lei – debutant, şi ajung la gradaţia 5 între 3.815 şi 2.611 lei debutant. Desigur, plus 960 de lei, de neocolitul spor de hrană!

La ultima categorie numită în document „Funcţii contractuale de execuţie” avem muncitorii şi îngrijitorii, adică biata femeie de serviciu, care are leafă de profă!

Deci, la muncitori leafa începe de la 2095 şi ajunge la 2.545 lei, plus sporuri şi plus, desigur 960 lei norma de hrană.

Îngrijitoarea, biata de ea, pe lângă, nu-i aşa, cei 960 de lei norma de hrană, primeşte o leafă lunară între 2.050 lei şi 2.553 de lei.

Vă reamintesc, şi închei, că un CERCETĂTOR, cu titlul de DOCTOR ÎN ŞTIINŢE, are o leafă mai mică decât a unei infirmiere. Pentru conformitate cu adevărul, verificaţi salariul unei cercetător de la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie „Bujoru”.