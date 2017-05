HCL 157 porneşte de la un fals!

Celebra Hotărâre de Consiliu Local nr. 157 (HCL 157) privind închiderea sistemului centralizat de termoficare are la bază o serie de falsuri, de omisiuni, de greşeli, or ce pleacă de la falsuri, greşeli şi omisiuni, ajunge fix într-un mare nicăieri. Dar, despre asta o să tot dezbatem la Impact-est până ne apucă iarna!

Aşadar, în punctul 2 al HCL 157 se face trimitere la Anexa 1 care a stat la baza legală a hotărârii. În document se invocă la primul punct situaţia Electrocentrale, furnizorul de agent termic primar, adică cum că s-ar afla în insolvenţă. Nu, Electrocentrale este doar în reorganizare judiciară, condusă de un administrator special, în persoana lui Sinan Mustafa. Şi se motivează în HCL 157 că fiind Electrocentrale în „insolvenţă”, există riscul ca aceasta să nu mai poată furniza agent termic, ceea ce este un fals.

Viaţa recentă, de după Paştele acestui an, când s-a văzut că primăvara-i mai tare decât iarna, ne-a arătat că Electrica-Sucursala de Distribuţie este total depăşită de situaţie, unele sate din judeţ rămânând mai mult de 20 de zile fără alimentare cu energie electrică, chiar zone ale oraşului Galaţi fiind în această situaţie, doar că pe o perioadă mai scurtă de timp. Deci, Distribuţia Electrica Galaţi a picat cu brio înscrierea în competiţia de a acapara cele 36.000 de entităţi care rămân fără căldură la iarnă, că fără apă caldă au rămas deja de la începutul lunii mai… recent reluîndu-se furnizarea. Mai rămâne ca şi Distrigaz să-şi dea măsura neputinţei pe timp de iarnă, când aerul este la fel de scump ca şi gazul metan!

Şi atunci să vedeţi pe unde fug cei ce au clocit această „necesitate” de a nu mai plăti anual subvenţii de la bugetul local şi central instituţiilor şi celor care erau captivi ai sistemului centralizat de încălzire şi apă caldă.

Marţi, 23 mai, reprezentanţii S.D. Electrica şi Distrigaz au fost invitaţi la Comisia de Dialog Social, patronată de Instituţia Prefectul Judeţului Galaţi, pentru a-şi prezenta argumentaţiile: a face sau a nu face faţă încălzirii celor 36.000 de locuinţe şi instituţii.

Vom transmite şi de acolo în ediţia viitoare!