HORA – apel dur către autorităţi pentru redeschiderea restaurantelor

Organizaţia Patronală HORA, autoritatea reprezentativă a industriei ospitalităţii româneşti, îşi urmează misiunea declarată de a susţine şi de a promova interesele şi valorile comune ale membrilor săi, pe plan naţional şi internaţional, printr-un nou apel către autorităţile decidente ale Statului.

Astfel, HORA pune în context situaţia industriei înainte de criza COVID-19 din perspectiva celor:

• 40.000 de societăţi comerciale cu capital 100% românesc din Horeca, având o cifră de afaceri de 5 miliarde euro;

• aproximativ 400.000 de angajati reprezentând 10% din numarul total al angajaţilor care activează in sectorul privat (190.000 de angajaţi direct implicaţi şi aproximativ 210.000 angajati ai furnizorilor de produse, materii prime si servicii);

Totodată, industria contribuia semnificativ la evoluţia unor companii ce dezvoltă afaceri în domenii conexe, precum agricultură, furnizorii locali de ingrediente, producători şi distribuitori materie primă în bucătărie, importatori şi distribuitori de produse alimentare, prestatori de servicii dedicate industriei, precum şi sisteme de gestiune, curăţenie, transport, logistică, ambalaje.

Urmare a crizei datorată pandemiei globale şi a măsurilor restrictive instaurate de autorităţi, industria ospitalităţii este în prezent cea mai afectată, înregistrând un declin brusc care a dus în prezent la scăderea cifrei de afaceri cu aproximativ 70% faţă de anul trecut şi a determinat suspendarea activităţii în cazul a peste 40% dintre operatori.

Organizaţia patronală HORA îşi exprimă public îngrijorarea cu privire la efectele dezastruoase create de răspândirea virusului COVID-19, efecte care se resimt în toată industria turismului la nivel mondial.

Potrivit studiului comandat de HORA (împreuna cu organizaţiile membre în APT (Alianţa Pentru Turism), şi care sintetizează date pe o perioadă de 5 ani, se atrage din nou atenţia asupra faptului că aportul HORECA la PIB este de aproximativ 5,07% după cum urmează:

– impact financiar direct (valoare adăugată) – 3,42%;

– impact social (salarii angajaţi şi aport consum) – 0,91%;

– impact financiar indirect (furnizori si investiţii) – 0,74%;

Lipsa predictibilităţii din industria HORECA în climatul economic actual, nu face decât să îngreuneze situaţia pentru antreprenorii care astăzi au în derulare investiţii, responsabilităţi majore faţă de angajaţi, contracte de închiriere şi leasing, contracte cu clienţii externi, contracte de prestări servicii, contracte de servicii auxiliare etc.

În mesajul semnat de Daniel Mischie în calitate de preşedinte HORA, se subliniază că activitatea din alte ţări europene în industria HORECA funcţionează. În afara României, toate ţările Comunităţii Europene au redeschis restaurantele (interior şi exterior) cu reglementări stricte, respectarea acestora fiind sub atenta supraveghere a statului, acesta reuşind astfel să menţină un număr mult mai mic de cazuri de îmbolnăvire faţă de România.

De asemenea, se subliniază faptul că redeschiderea teraselor la 01.06.2020 nu a atras o creştere a numărului de persoane infectate, deci redeschiderea completă a restaurantelor se poate face in siguranţă în unităţile în care se respectă reglementările. În lipsa unor reglementări clare restaurantele au întâmpinat dificultăţi, iar incapacitatea autorităţii centrale şi locale de a urmări respectarea regulilor a dus la suprareglementări şi controale abuzive, multe dintre ele fără a avea legătură cu situaţia pandemică în care ne aflăm.

De asemenea, se pune accent pe faptul că restricţionarea vânzării şi a consumului în restaurant nu rezolvă dificultăţile statului în a asigura respectarea legii şi că prin aceste restricţii se aduc doar mari prejudicii sectorului HORECA.

“Având în vedere faptul că România se confruntă cu o situaţie de criză fără precedent, ne simţim obligaţi să luăm o poziţie fermă şi să cerem autorităţilor măsuri imediate, prin elaborarea de urgenţă a unui plan etapizat de revenire la normalitate a industriei HORECA pentru a putea activa în condiţii de reglementări clare, aşa cum se întâmplă în alte state europene. Creşterea numărului de infecţii se datorează lipsei reglementărilor şi imposibilităţii statului de a asigura respectarea celor existente.” – a mai adăugat Daniel Mischie în mesajul său.

HORA şi-a asumat misiunea de a apăra interesele industriei de ospitalitate şi de a fi un sprijin pentru antreprenorii din domeniu; în această perioadă de confuzie generală este nevoie de suport din perspectiva apartenenţei la o comunitate puternică.