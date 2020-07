Intervenţia Preşedintelui Patronatului IMM Galaţi în cadrul şedinţei Consiliului Local din data de 25 iunie 2020

Bună ziua, doamnelor şi domnilor consilieri! Mulţumiri că mi s-a acordat prilejul de a avea o scurtă intervenţie în cadrul şedinţei Consiliului Local.

– Ca reprezentant al mediului de afaceri în cadrul Asociaţiei Patronale profesionale a IMM-urilor, vă aduc la cunoştinţă următoarele:

• Pandemia aceasta produsă de COVID 19 şi a măsurilor adoptate, a creat probleme extrem de grave, greu de surmontat pentru economie. Astfel, în sistemul HO-RE-CA pagubele sunt uriaşe, multe unităţi şi-au reluat activitatea, altele NU, nici în prezent.

• Dar toate acestea nu s-au întâmplat doar în HO-RE-CA, probleme sunt şi au fost în industrie prin scăderea comenzilor, aceleaşi probleme pe linie de consum în industria alimentară, în servicii de la auto până la cele medicale şi multe altele, la fel în transporturi şi de marfă şi de persoane, în construcţii, practic în majoritatea domeniilor de activitate.

• Astfel, am înregistrat un număr record de salariaţi trimişi în şomaj tehnic de aprox 18.000 de persoane, însă, şi mai grav, înregistrăm aprox. 1000 de angajaţi/salariaţi care au fost indisponibilizaţi prin încetarea activităţii firmelor, la nivel colectiv. Toate acestea sunt coroborate în mod inevitabil prin scăderea cifrelor de afaceri, a profitului, a volumului de produse, a comenzilor.

• În această perioadă trebuie spus (fără nicio conotaţie politică) că Guvernul, Ministerul de Resort, s-au bucurat de tot sprijinul nostru, prin participare directă, consultare permanentă, dialog social, am avut o atitudine serioasă şi constructivă în toate măsurile care s-au adoptat, mai mult sau mai puţin apreciate şi benefice. La solicitarea autorităţilor locale, ne-am implicat serios prin membrii şi simpatizanţii noştri să dăm o mână de ajutor responsabilă celor din linia întâi, a sistemului medical, cuantificată în sume totale mari de euro, regăsite în diferite achiziţii.

Stimaţi consilieri – mă aflu aici pentru a vă solicita sprijinul! Iată, şi noi avem nevoie de sprijinul autorităţilor locale, care din nefericire nu au avut nici o empatie, nici o solidaritate cu mediul privat, aceasta în antiteză cu mediul bugetar, care în această perioadă nu a resimţit nici un fel de efect negativ al statusului dobândit, profesional şi social.

Nu vreau să fiu înţeles greşit, cu „să moară şi capra vecinului”, dar noi am solicitat şi solicităm instituţiilor STATULUI, dvs. în calitate de consilieri locali, să adoptaţi măsuri absolut fireşti, normale, logice şi să impuneţi aceeaşi conduită şi instituţiilor din subordine, prin a analiza şi diminua tarifele, taxele şi impozitele practicate în relaţia cu agenţii economici.

Nu e corect ca nivelul acestora să rămână acelaşi, sau chiar să fie mărit faţă de anii anteriori, nu e corect să ceri taxe şi impozite la nivel anual, de 12 luni, când pe tine te închide statul. Adică STATUL te închide şi tot STATUL prin Unităţile Teritoriale Administrative îţi cere să le plăteşti la valoarea întreagă, iar dacă nu, ai penalităţi şi dobânzi pentru întârziere, exemplu: impozit pe clădire şi terenuri, taxa pentru autorizare alimentaţie publică, chirii şi altele.

Cum să plătim dacă noi am fost închişi, dacă nu am produs, dacă nu am avut activitate?!

Vă rog să nu uitaţi că an de an, în proporţie majoritară, bugetele locale şi centrale au fost îndestulate de mediul de afaceri, iar dacă acum unii sunt în suferinţă şi nu mai pot da, ar trebui să-i ajutăm, nu să-i penalizăm. Aceştia fac banii, aceştia produc valoare adăugată. Uitaţi-vă că la buget au scăzut şi vor scădea încasările, ori dacă nu se înţelege corelaţia, viitorul finanţelor va fi şi mai periclitat, în perioada următoare. Noi înţelegem şi suntem de acord să alocaţi bani pentru Biserică, Sport, numai că trebuie de asemenea să se înţeleagă că banii aceştia se fac prin profit, prin valoare adăugată şi provin din economie.

Domnilor, noi avem o relaţie bună cu domnul Primar, cu dumneavoastră, vă rog să vă aplecaţi asupra acestor aspecte şi să găsiţi soluţii.

Vă mulţumesc!