Întreruperile de energie electrică, subiect de discuţii între prefect şi Electrica Distribuţie

Ca urmare a sesizărilor venite din partea cetăţenilor, dar şi a discuţiilor avute cu primari din mai multe localităţi cu privire la întreruperile frecvente de energie electrică m-am autosesizat în calitate de subprefect şi am avut o discuţie cu domnul director Electrica Distribuţie, Iulian Ţăranu.

Astfel, am cerut un raport pe acest subiect şi am convenit o nouă întâlnire pentru a stabili cele mai eficiente măsuri pentru a evita aceste situaţii.

La întâlnire am participat alături de colega mea, doamna subprefect Andra Costache.