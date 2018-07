Jafurile imobiliare ale Primăriei

În toată această nebunie a retrocedărilor, a cărei acţiune şi motivaţie în sine nu o contestăm, bineînţeles că de-a lungul timpului s-au petrecut o multitudine de bazaconii, fantasmagorii, toate având rolul de rapt şi înşelătorie în beneficiul marilor rechini, a învârtelilor puse la cale de jmekerii cu gulere albe.

Noi tot am scris (degeaba) cu diferite ocazii, în timp, despre nedreptăţile şi suferinţele la care au fost supuşi cei îndreptăţiţi prin just temei la despăgubiri sau retrocedări. Dar mai ales am scris despre matrapazlâcurile din domeniu, despre compartimentul din Primărie cu alde Budescu şi Gurzu (ultimul, „promovat” şef al Corpului de Control al Primăriei) sau despre justiţiari tâmpi ce au parafat fărădelegi în instanţă, aflaţi într-o ipotetică relaţie (credibilă) cu jmekerii de mai sus, sau chiar cu îndoielnicii beneficiari.

Am scris că s-au retrocedat ilegal terenuri pe care se aflau construcţii tehnice de utilităţi publice, că s-au retrocedat de-aiurea terenuri şi imobile care nu au figurat niciodată la adresele respective, translatându-se pe hartă, din creion, sute şi sute de metri, am scris despre avizul obligatoriu de la furnizorii de utilităţi (Apă Canal, Gaze etc), de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi tot aşa. De pomană toate demersurile sau atenţionările, forul decizional, în complicitate cu „organul” Primăriei, a decis că totul e OK, alde judecătorii au dat cu ciocanul în troacă şi toate au fost consfinţite legal.

Iată, zilele trecute, navigând de pe telefonul mobil pe un site de acesta cu de toate, am descoperit un anunţ ce ne-a lăsat perplecşi. Îl reproducem intact: „olx.ro/ofertă/teren-zona-0-galaţi-vând/schimb teren zona 0 Galaţi 150.000 euro vând/schimb teren 250 mp situat în zona 0 pe str. Bălcescu colţ cu aleea Mavramol. Terenul este pretabil pentru spaţiu comercial. Preţul este de 600 euro/mp. Mai multe detalii…..”. La care se adaugă şi o schiţă cu dimensiuni, localizare, etc.

Curiozitatea jurnalistică a făcut să ne deplasăm la locul cu pricina şi astfel am rămas muţi, ne-am dat palme şi ne-am frecat la ochi, crezând că nu e adevărat. Oameni buni, locul cu pricina e în buricul târgului, e practic parcarea pentru maşini din spatele hotelului Dunărea, în rând cu Banca Românească, având pe latura de vest str. Nicolae Bălcescu. Un loc înţesat de maşini, de un trafic auto şi pietonal sufocant, cu o mie şi una de probleme tehnice (utilităţi) şi multe altele, ce ar fi trebuit să rămână aşa, un loc în care dacă s-ar mai construi ceva ar fi mai rău decât ne-am putea imagina.

Am întrebat oameni în vârstă, colecţionari de vederi vechi ale oraşului sau fotografii de epocă, istorici, daca au cunoştinţă să fi existat „ceva” pe vremuri în locul cu pricina, ca să facă obiectul unei retrocedări. Din păcate, nimeni, dar absolut nimeni nu-şi mai aduce aminte, sugerând făcătura autorităţilor. Oricum, solicitarea proprietarilor este o aberaţie ce marchează raptul şi dorinţa la cât mai mulţi euroi, o cerere ce te pune pe gânduri, când la noi în bătătură, în Republicuţă, nu s-a mai vândut neam, de ani buni, un teren cu mai mult de 200 euro/mp. La fel şi cu „babele securiste” ce au pus mâna pe un teren mult mai mare, prin translatarea cu sute de metri a locaţiei reale în parcul din spatele hotelului Faleza şi care cer 400 euro/mp. Trăiască corupţii din Primărie! Trăiască şi înflorească justiţia chioară şi strâmbă a Republicuţei!