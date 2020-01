Frământările de sfârşit şi început de an în Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi (DGRFP) au năucit şi bulversat tot mediul economic din cele şase judeţe din sud-est care aparţin acestei Regionale. Prima torpilă l-a lovit pe Cristian Mirică, cel pe care guvernarea pesede l-a ţinut în funcţia de director executiv al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Galaţi, pentru a putea fi controlat. Chiar dacă Galaţiul a avut al patrulea cel mai bun procent pe ţară la colectare impozite, iată că în locul lui a fost numită Daniela Carp, fosta şefă a IT din DGRFP. Dar cuibul de viespi este stârnit rău de tot în cadrul conducerii Regionalei Finanţelor. Mazilitul Silviu Pripoaie a fost chemat să gestioneze funcţia de director general executiv în DGRFP Galaţi, ca fiind singurul director executiv rămas în funcţie după taifunul penelist care a lovit zi şi noapte. Acesta a fost chemat de urgenţă să exercite din nou funcţia avută, pentru asigurarea funcţionării instituţiei, închiderii de an şi a execuţiei bugetare. După acest efort, a venit odihnit şi tizul meu Eugen Ciorici, care a fost numit de la 01.01.2020 pentru a patra oară în funcţia de director general executiv al DGRFP Galaţi. După un scurt popas la blocul Privilege, cât să se odihnească după două curse Focşani-Galaţi, nea Eugen este detaşat din 13.01.2020 în aparatul central al ANAF. Iată că feştila lui călăuzitoare, numită Varujan Vosganian, este din nou la guvernare, E.Ciorici fiind conjudeţean de Vrancea şi coleg de ASE cu valorosul scriitor Vosganian, cel maculat de politica ALDE, devenită soluţia imorală în Guvernul Orban 1. În postul rămas vacant a fost numită Gabriela Ţelicov, fost director executiv Servicii Interne în DGFP, iar pe locul ei a urcat Ileana Burlacu din Tulcea, fostă şef Servciu Achiziţii. Director executiv Colectare a fost numit prin dislocare, tocmai de la AJFP Gorj, Marin Ciomag, până la 31.01.2020. Dar, conform surselor noastre, acesta nu s-a prezentat şi nu se va prezenta la post, căci are posibilitatea să se refugieze în concediu de odihnă, iar dacă detaşarea îi va fi prelungită, există şi concedii medicinale, nu?! Vom reveni.