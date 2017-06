Masoneria şi subprefectoria

O altă bugetofagă dublă care îşi face treaba mare de purtător de cuvânt şi de imagine a Instituţiei Prefectul Judeţului Galaţi, este Petrica Paţilea-Crângan. Ca şi omoloagele sale, şi ea are datele de contact ale redacţiei Impact-est, dar comunică numai cu cine vrea rânza ei, nu aşa cum prevede fişa postului public.

De pildă, ea nu n-ea transmis ora, ziua, luna şi anul când va avea loc învestirea în meseria de subprefect a fostului şef şi şef adjunct al Poliţiei Comunitare, Mihai Manoliu. Altfel nu am fi fost nevoiţi să vă informăm pe surse cum că la ceremonie, pe lângă cei cu treabă mare, au participat şi persoane din staff-ul ALDE dar şi mulţi veniţi puţini chemaţi ai Marii Loje Masonice a României condusă de Eugen-Ovidiu Kirovici. (Chiar, oare Marian Filimon din ce parte o fi fost invitat?!). Desigur, Manoliu este cavaler al Ordinului Cavalerilor Templieri, în timpul liber fiind avocat fara procese, că aşa o fi…cavalereşte!

De unde se vede (bine ar fi, dacă şi în masoneria gălăţeană ar fi ceva OAMENI, nu doar lume) că masoneria conduce şi subprefectoria, atâta timp cât conduce şi România.

Opinăm că ar fi timpul ca masonii de la Galaţi, avocaţi, notari, judecători, afacerişti, medici, oameni de cultură şi de odihnă să-şi nuanţeze intenţiile, dincolo de cele arhicunoscute de trafic de influenţă.

Să revenim un pic la Petrica, în speranţa că-şi revine ea, dacă mai vrea să cumuleze două salarii de bugetofag. Ca să nu o mai ciufulim noi ce pe-alde tot felul deCostachi, Emme, Raluci şi alte fătuci, Petrica debutând în presă sub conducerea mea.