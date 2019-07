Numai veşti bune de la ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a anunţat, pe 15 iulie 2019, că a colectat în luna iunie venituri bugetare în sumă de 23,1 miliarde de lei şi s-a îndeplinit programul de colectare stabilit prin legile bugetare anuale, respectiv Legea bugetului de stat şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. „Faţă de aceeaşi lună a anului trecut, suma colectată a fost mai mare cu 4 miliarde de lei (+21,1%)”, anunţă instituţia. În acelaşi timp, în iunie s-a restituit contribuabililor TVA în cuantum de 1,20 miliarde de lei. În semestrul I, TVA restituită a totalizat 9,20 miliarde de lei – cu 395,37 milioane de lei în plus faţă de perioada similară a anului 2018, potrivit ANAF.

„Obiectivul ANAF este de a asigura veniturile statului prin creşterea gradului de colectare, iar printre priorităţi se numără rambursarea sumelor cuvenite din TVA, necesare dezvoltării activităţii mediului de afaceri”, informează Fiscul.

Formidabil sună anunţul, dar parcă am vrea să ştim şi noi altceva: ăia „44 de inşi” de care făcurăm noi vorbire acum aproape un an, mai precis în articolul publicat în Impact în data de 25 mai 2018, „Şi aici sunt banii gălăţenilor! 44 de inşi datorează statului 197.503.756 de lei!“, au dat ceva din bani. Cine ştie câţi astfel de „inşi” or fi la nivel de ţară, probabil Dumnezeu ştie şi cei din vârful ANAF, noi nu prea avem şansa să aflăm. O altă veste bună, pentru unii, rea pentru alţii, ar fi cea dată de ministrul Teodorovici tot în 15 iulie, după şedinţa Comitetului Executiv al PSD, că s-a convenit „de principiu” să se impoziteze pensiile speciale mai mari de 10.000 de lei, dar şi să se limiteze numărul de călătorii gratuite cu trenul de care beneficiază studenţii din România. Forma finală a măsurilor va fi stabilită înainte de rectificarea bugetară. Teodorovici susţine că aceste măsuri nu se iau din lipsă de bani. Aşa să fie? Cum s-a ajuns la stabilirea unor astfel de pensii? Problema ar fi că deja mulţi posesori de pensii speciale sunt „profund iritaţi”. Momentan este o propunere, urmează ca aceasta să fie aprobată în Guvern, va ajunge în Parlament, acesta urmând a stabili forma finală. A uitat să ne spună ceva şi de preşedintele Iohannis, dacă va avea ceva obiecţii. Un lucru este clar: alegerile bat la uşă şi măsurile populiste prind bine la vot.