O veste ce ar părea bună, dar într-un fel, nu prea este!

Recent, printr-un comunicat al Parchetului General am aflat că fostul şef DNA Ploieşti, Lucian Oprea, este acuzat de participaţie improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare, represiune nedreaptă, cercetare abuzivă, instigare în formă continuată la comiterea, fără vinovăţie, sub forma participaţiei improprii a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. În acelaşi dosar a fost trimis în judecată şi Mircea Negulescu, pentru săvârşirea infracţiunilor de participaţie improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare, complicitate la represiune nedreaptă, instigare în formă continuată la comiterea fără vinovăţie sub forma participaţiei improprii a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Vestea bună ar fi aceea că această trimitere în faţa instanţei a unor procurori DNA ar arăta tuturor că nimeni nu este mai presus de lege, oricine trebuie să plătească dacă încalcă legea. Corect, constituţional, dar dacă analizăm situaţia în cazul de faţă, infracţiunile săvârşite de aceşti procurori dintr-o instituţie deosebită, Direcţia Naţională Anticorupţie, pune într-o lumină proastă întregul sistem judiciar din România. Cum este posibil ca asemenea persoane să pătrundă în acest sistem, mai ales în cadrul acestei instituţii de elită, care are ca scop combaterea corupţiei? Este o palmă dată sistemului, deci trebuie de urgenţă luate măsuri în ce priveşte selectarea persoanelor ce pot accede la astfel de funcţii. Momentan, observăm că multe instituţii, inclusiv DNA, s-a dovedit a fi folosite deseori în dispute şi răfuieli între partidele politice. Acest caz, care nu este singular, scade şi mai mult încrederea populaţiei în instituţiile de forţă ale statului. Atunci, nu ne mai miră creşterea infracţionalităţii, lipsa respectului faţă de lege. Când şefa instituţiei DNA face obiectul unor grave acuze, când şefa DIICOT- Structura centrală este cercetată, condamnată şi fuge între timp din ţară, asta spune mult. N-aş vrea să mai vorbim şi de alte persoane cu funcţii înalte în stat care fac obiectul unor dosare de cercetare penală. Asta este o consecinţă a implicării politicului în astfel de instituţii, numiri pe posturi şi în funcţii înalte nu pe criterii de pregătire profesională şi probitate morală, ci pe cu totul alte criterii.

Iată unde am ajuns: ne facem de ruşine în faţa Europei. Aici, în ţară, trebuie să rezolvăm această problemă. Uşor de zis, dar greu de realizat în acest moment. Oricum, se confirmă un proverb vechi: peştele de la cap se împute!