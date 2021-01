Oraş mic, dar cu Primărie de 1.100 de salariaţi

Lucrurile au scăpat de sub control în cei 12 ani de primar ai defunctului Dumitru Nicolae. La această oră, Primăria Galaţi, cu tot cu societăţile care îi aparţin, când ar putea fi externalizate prin licitaţie, a atârnat de banii gălăţenilor o piatră de moară sub formă de 1.100 de salariaţi. Acest arbore … ginecologic îşi întinde umbra ca o pelagră peste banul public. Bugetul duce o lipsă acută de alimentare. IMM-urile sunt mai sărăcite decât populaţia. Toate au ajuns în sapă de cauciuc, căci atunci când s-a dat cep la grila de salarizare, ai noştri s-au dus la maximum ei, încât o secretară are salariul pe care abia şi-l permite un antreprenor. Iar dacă primarul Pucheanu nu se trezeşte din reverie, şi este cazul, căci nu are cum să-i scape încă un mandat dacă se apucă gospodăreşte de treabă, Primăria Galaţi va fi nevoită să-şi declare falimentul.

Iată, am ales câteva exemple de primării.

Oraşul Graz din Austria avea o populaţie de 443.066 de locuitori în anul 2019. Doar că primăria de aici are numai 47 de salariaţi!

Primăria Generală a Capitalei Bucureşti are, cu tot cu societăţile – ventuză, 47.000 de salariaţi. Cea din Washington are, atenţie, puţin peste 20.000 de salariaţi!

Aşa că este cazul să ne lăsăm de mirosit ciorapii prin birourile înţesate cu inutili şi ineficienţi, domnule primar.