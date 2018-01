Oraşul poate fi administrat cu o sută de persoane, nu cu o mie!

Mai peste tot în această perioadă au loc întruniri la diverse niveluri între entităţi bugetare sau private cu privire la bugetele ce se au în vedere pentru anul 2018. La unele se împarte pe venituri sărăcia, chivernisindu-se cu mare atenţie cheltuielile, mai ales în domeniul privat. Nu acelaşi lucru se poate spune despre instituţiile bugetare, unde nesimţirea e mână în mână cu neruşinarea parandărăturilor ce intră în buzunarele proprii la capitolul cheltuieli cu salariile personalului angajat.

O oală de noapte cu mâner interior pentru aleşi!

Uite, luăm ca exemplu Primăria municipiului Galaţi, care de-abia îşi trage sufletul să nu moară prin inaniţie din cauza lipsei cronice de fonduri şi a datoriilor de tot felul făcute de-an boulea şi care au termen major (de vârf) de returnare în anul de graţie 2018. Au mărit taxele şi impozitele la o sumedenie de venituri, iar noi spunem că orice PROST se pricepe să pună biruri, important este să ştii să faci bani în administraţie prin atragerea de fonduri, prin dezvoltarea activităţilor economice, a investiţiilor, în a crea capacităţi noi generatoare de profit şi mai apoi de aport direct la BUGET.

Când te uiţi pe BUGETUL PRIMĂRIEI pe anul 2018, te apucă durerea de burtă, de cap, te apucă nervii de-ţi vine să arunci o oală cu căcat în capul aleşilor noştri în frunte cu PRIMARUL.

Cheltuielile cu funcţionarea PRIMĂRIEI sunt de-a dreptul aberante, monstruoase, de te cruceşti şi-ţi scuipi în sân, spunând „piei drace”!

Cheltuielile cu salariile sunt fabuloase, ca şi o mare organigramă împănată în genere cu trântori, sinecurişti, în fapt o armată ce se vrea a fi hrănită ca şi cum am îngrăşa porcii la Crăciun şi-n fiecare zi ar fi Crăciun!

Cineva ne spunea că, de exemplu, în Austria, la un oraş de aceeaşi talie, totalul salariaţilor Primăriei este în număr de doar 47 de persoane. La noi sunt aproape o mie de persoane, ce sunt bugetate din banul comunităţii. Ne mai facem oare vreodată bine?!? La noi, ca la nimeni, oraşul post decembrist s-a depopulat cu aproximativ 100.000 de cetăţeni, asta în timp ce aparatul bugetar a crescut ca Făt Frumos din Lacrimă. Nimeni nu vede, nimeni nu aude, iar noi şi concetăţenii noştri stăm şi privim ca proştii cu mâinile încrucişate cum o cohortă extrem de numeroasă este hrănită de către primarul Pucheanu numai cu lapte şi miere. Auziţi, măi, voi ăştia din Primărie! Ce aţi făcut voi, ce faceţi, ca să vi se mărească salariul făcându-l NESIMŢIT? Sunteţi mai devotaţi? Nu! Sunteţi mai amabili? Mai operativi? Nu! Sunteţi mai eficienţi, a crescut productivitatea? Nu! Şi de ce atunci, mama mă-sii un GUVERN şi un MINISTRU al muncii IRESPONSABIL, v-a dat voie să vă creşteţi lefurile? Iar voi, ca nişte lipitori ce sunteţi, imediat aţi trecut la fapte prin dezmăţ la banul public?

Suntem pe locul doi la asistaţi şi şomeri!

Păi, cum să vă măriţi, băi, drepturile când pentru investiţii nu sunt bani, când oraşul de-abia se târâie, când Republicuţa aceasta se zbate să reziste cu ce are, că perspectivele certe şi sigure sunt aproape nule.

Păi, cum măi băieţi să vă măriţi salariile, când judeţul Galaţi este pe locul doi în ţară la numărul de asistaţi sociali şi la numărul de şomeri?!?

Nesimţiţii de voi, în bătaie de joc, sfidând cu insolenţă v-aţi făcut salarii ca în VEST, chipurile ca să nu plecaţi şi voi din SISTEM, în mod VOLUNTAR, în afară, adică în VEST. Zău, mă, cine draku’ vă credeţi?! Acolo au plecat şi pleacă oricum cei mai buni şi nu nişte jagardele ca voi, care v-aţi tras lefuri ca la marile companii, de 3-4000 de euroi.

Auziţi, fraţilor, un viceprimar are salariul de 15.200 lei, iar un debutant, angajat, la Consiliul Judeţului are 2.400 lei net (în mână). Ori în orice ţară civilizată şi NORMALĂ din UE salariul anual nu poate creşte decât pe bază de calcul economic (nu ca la noi unde tronează în continuare vechea sintagmă comunistă „de la fiecare după puteri, fiecăruia după necesităţi”) cam, într-un procent de 3%, maxim 7%.

Avem nevoie de o reformă în administraţie „ca aerul”, avem nevoie de o lege a SALARIZĂRII, făcută cu cap, în echilibru şi cu just temei, avem nevoie… de oameni responsabili şi cu bibliotecă la mansardă.