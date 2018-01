Otrocol, numit fără avizul SRI!

Lentoarea grăbită cu care a fost, până la urmă, numit Dorin Otrocol prefect al judeţului Galaţi a lăsat dâra de întrebări privind respectarea procedurilor legale. El ratase o numire în mult mai bănoasa meserie de director al Transurb, din care ar fi urmat să plece în aceeaşi funcţie la RA AFDJ Galaţi.

Acum, voci din politică afirmă că Dorin Otrocol ar fi fost numit de către Guvern, fără avizul SRI. Nu se ştie dacă el are un certificat ORNISS care să-i permită accesul la informaţiile clasificate, certificatul de securitate, sau autorizaţia de acces pe care este posibil să o deţină, căci vine, totuşi, dintr-o funcţie ministerială, unde lucra cu fonduri europene şi nu cred că putea funcţiona acolo fără avizele acordate de către Autoritatea Desemnată de Securitate (ADS) şi fără decizia Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS), emisă la solicitarea ADS. Dar prefectul Otrocol se poate autosesiza şi ne poate comunica dacă este OK şi dacă se simte în legalitate sub pălăria lui neagră.