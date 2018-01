Panaramă şi foamete de bani la Taxe şi Impozite Galaţi

Ce plăţi online, ce informatizare la noi în Republicuţa Galaţi când, de fapt, automatizarea echivalează pe aici cu: „apeşi pe buton şi-ţi sare sacul în spate!” Deci, pentru a beneficia de o reducere de 10% a contravalorii taxelor şi impozitelor datorate Direcţiei de Taxe şi Impozite a Primăriei Municipiului Galaţi, te grăbeşti şi plăteşti până la 31 martie a anului curent. Fie online, fie stând ca nebunul în frig de cu noaptea-n cap, ca şi cum ai avea de primit, nu de dat! Dar, na, încă n-au murit toţi injectaţii cu cozile ceauşiste de la lapte&alte alimente esenţiale şi unice. Căci zbang, te trezeşti cu somaţie de plată, cu executare silită, şi majorări de întârziere la plată. Başca nenorocitul de comision al executorului ALES de Primărie.

Am plătit în ianuarie 2017, dar am fost somat în 2018!

Iată anomaliile comise de funcţionarii publici pe care îi coordonaţi cu prea multă condescendenţă şi blândeţe, dle director Daniel Stadoleanu! Păi, pune-i să analizeze somaţia nr. 1369576/29.12.2017 şi titlul executoriu nr. 347.901 din 27.11.2017 şi de câte mii de ori s-a repetat şi/sau se repetă această anomalie menită să buzunărească populaţia care le dă salarii funcţionarilor publici.

Avem de-a face, nu-i aşa dle director Stadoleanu, cu înşelăciune, abuz în serviciu, abuz de putere, extorcare, neglijenţă în serviciu, inerţie, lene, vinovăţii grave şi nesancţionate, atâta timp cât situaţia se repetă cu anii şi de câteva mii de ori anual. Am întâlnit pe la D.T.I. a Primăriei Galaţi funcţionari voluntari care s-au apucat să calculeze taxe şi impozite şi să întocmească şi să remită acte de impunere pe un bun imobil pentru care fusese emisă autorizaţie de construire, dar care nu a fost edificat niciodată! Este normală această anormalitate?!

ghiseul.ro egal cu un pumn în gură!

Iată ce ne mai scrie petentul nostru, om instruit, finanţist de prestigiu şi activ:

„Am plătit taxele on line pe platforma ghiseul.ro la data de 9 ianuarie 2017, în sumă totală de 1311 lei. Din totalul de 1349 datorat, a fost scăzută bonificaţia de 38 de lei, aşa ca a rezultat de plată 1311 lei.

În luna ianuarie 2018 a primit la cutia poştală scrisoarea care conţinea somaţia şi titlul executoriu, cu datele amintite. Suma pretinsă este de 47 de lei şi cuprinde de fapt anularea bonificaţiei de 38 de lei, din 2017, la care au fost adăugate un leu penalizări şi 6 lei cheltuieli executare!

În data de 8 ianuarie anul curent, am achitat on line tot prin ghiseul.ro suma de 1554,03 lei, adică taxele curente, plus bonificaţia, penalităţile şi cheltuielile de executare venite în loc de bonificaţie! Instituţia care colectează banii are grijă să-mi precizeze iarăşi că şi anul acesta beneficiez de bonificaţie: una de 42 de lei!”

Mă, oare o fi tot ca anul trecut, adică aşa, ca la Radio Erevan, când bonificaţia nu-i ceva de bine, de primit, ci e fix o mână băgată în buzunarul cetăţeanului.

Şi-i de atâtea de mii de ori băgată, încât pare intrată până la claviculă, nu până la cot!