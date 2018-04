Patronatul IMM e de utilitate publică, băi liberaţilor pârâţi!

Săptămâna trecută a avut loc Şedinţa Consiliului Local, în sala mare a Primăriei, lume multă, ca în vremurile „bune” şi o ordine de zi babană care credeam că o să dureze vreo 7-8 ore, dar nu a fost să fie. Am asistat la o şedinţă bine organizată, echilibrată, care a mers şnur în general, aşa cum este normal, când fiecare punct este analizat şi trecut prin comisiile de specialitate şi acceptat de consilieri-membri, ai acestora.

Acum, noi o să ne oprim doar la un singur aspect (pe lângă multe altele) care ne-atras atenţia, în aparenţă minor, dar cu conotaţii profunde de ordin politic.

Pe ordinea de zi a existat un punct (sau două), care prevedea aprobarea cedării în folosinţă gratuită a celor două teatre, la date diferite, pentru câteva ore, necesare organizării unor evenimente de către Patronatul IMM Galaţi în parteneriat cu Primăria, iar de la cei în cauză am aflat că acest parteneriat s-a extins şi la mediul academic. Adică, Patronatul IMM, Primăria şi Universitatea Danubius, sunt într-un parteneriat pentru nişte evenimente ce au intrat în tradiţia gălăţeană a mediului de afaceri şi care nu poate coabita, din punctul nostru de vedere, pentru a reuşi, decât cu administraţia locală, şi mediul universitar. Dar nu mai insistăm, cert este că la acest punct a fost şi un Gică contra, un zălud de consilier local al liberalilor care, vrând să fie în afara contextului şi să fie băgat în seamă, a spus că NU. Cu un aer tâmp şi într-o totală inconştienţă omul a argumentat că nu e drept şi că Patronatul ar trebui să plătească. În treacăt spus, după ştiinţa noastră ar fi fost vorba de 3-4000 de lei, în fapt o nimica toată, ca preţ al asocierii Primăriei, pentru a exista ca imagine şi percepţie alături de mediul de afaceri. Bibiloiul consilierului nu putea să înţeleagă că EL, răspunzător de taxele şi impozitele impuse pe plan local întreprinzătorilor, EL, administrator al cheltuirii banului public adus de întreprinzători, în proporţie de peste 70% la BUGET, poate să aprobe câţiva firfirei pentru binele asociaţiei profesionale care îi reprezintă pe antreprenori.

Liberalul care se revendică doctrinar a fi de partea celor cu iniţiativă, a celor care produc profit, a celor care angajează, fără să ştie pe ce lume trăieşte, a spus NU, ca afront adus unei Instituţii de Utilitate Publică, singura reprezentativă din judeţ şi recunoscută de justiţie, administraţie şi toate celelalte instituţii ale Statului. Neştiutorul liberal, habar nu are că oamenii aceştia s-au necăjit teribil, acest lucru a reieşind după ce i-am abordat imediat după şedinţă, cerându-le punctul de vedere. Au dat din cap a silă, au zâmbit ironic, lăsând la vedere transparenţa sictirului adresat urmaşilor de rahat al marilor personalităţi liberale istorice, fără egal, din familia Brătienilor. Şi, uite aşa, cea mai mare organizaţie a întreprinzătorilor gălăţeni, cu membri cât cuprinde şi cu salariaţi înregistraţi pe Revisal şi raportaţi la Justiţie de peste douăzeci de mii, cu o activitate extrem de bogată şi activi în comunitate, va începe sigur să-i iubească pe alde Gâscă, Dobre, Stângă şi tot neamul lor de liberali pârâţi.

Uite aşa aţi creat voi momentul fructificat de către primarul Pucheanu, care în doi timpi şi trei mişcări, jap, jap, i-a tras două palme (figurativ) consilierului cu pricina băgându-l sub masă şi făcându-l în a fi singular în demersul lui de oaie rătăcită.