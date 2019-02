Pe 16 ianuarie 2019, am avut, la solicitarea Impact-est, o întrevedere cu preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi (CJG), Costel Fotea. Programată să dureze 15 minute, punerea în acord Administraţie – Presă a durat fix 60 de minute.

Când m-a condus de plecare, antecamera preşedintelui era plină de Greuceni de partid şi de stat, care mâncau chibrituri de atâta aşteptare.

Ok, am sosit cu două minute înainte de întrevedere, am fost întâmpinat de şefa sa de cabinet şi poftit să mă aşez pe un fotoliu, cât va merge să-mi anunţe sosirea. De fapt, de la Cerberul de la intrarea în clădirea CJG şi până la ultimul paravan uman al preşedintelui, absolut toţi ştiau că la ora 14,30 Gelu CIORICI de la Impact-est se întâlneşte cu preşedintele.

M-a întâmpinat într-o ţinută sport – elegant admirabilă, semn că nu-şi dorea o întrevedere scorţoasă, aceasta fiind stabilită cu două zile înainte.

L-am felicitat pentru bunul gust cu care este amenajat cabinetul său, mobilierul din lemn fiind calmat prin multe rotunjiri şi culoarea natur, elemente care îi conferă eleganţă suficientă încât să nu cadă în opulenţă.

Oricum, şi omul şi locul m-au impresionat complet altfel. De fapt eu am refuzat să mai calc în sediul CJG din mandatul lui Durbacă, cu care am avut o singură întrevedere în cei patru ani ai lui ca preşedinte.

Dar, tot şi toate devin istorie, aşa că haideţi să salvăm prezentul care tocmai a trecut!

„DNA nu a descins aici şi nici nu mi-a solicitat documente”

În ediţia nr 758 a Impact-est din 17 ianuarie 2019, care poate fi accesată şi în pagina electronică şi în colecţia tipărită de la Biblioteca „V.A. Urechia” şi în cea a redacţiei, am scris un amplu material legat de licitarea lucrării Centura Galaţiului. Reprezentantul unei companii interesată de această lucrare, a susţinut cu argumente, cu tărie şi cu onoare că între caietul de sarcini şi ce a fost ridicat pe SEAP, este o modificare a unei soluţii tehnice, ceea ce contravine legislaţiei interne şi a UE, ca finanţator cvasimajoritar al proiectului. Adică, în locul unor „ENZIME” care trebuiau folosite ca liant la umplutura de pământ de la baza terasamentului Centurii Galaţiului, CINEVA a schimbat această soluţie din studiul de fezabilitate prin care a fost câştigată finanţarea de la UE, înlocuind-o în caietul de sarcini al licitaţiei ridicată pe SEAP, cu „ciment, var şi derivatele acestora”. Motiv pentru care a făcut o plângere la DNA-Structura Centrală. Care DNA, în preajma sărbătorilor de iarnă ale lui 2018, şi-a trimis procurorii la CJ Galaţi pentru a ridica documentele incriminate.

Ei bine, acesta este motivul pentru care am solicitat întrevederea cu preşedintele CJG, căci dacă lucrurile ar sta aşa, există riscul pierderii finanţării cu bani din UE al celui mai mare proiect al Galaţiului din ultimii 30 de ani.

Am constatat din mimică, din gesturi, din ton şi din cuvinte că preşedintele Fotea nu minte când neagă cu vehemenţă că procurori din DNA ar fi descins să ridice documente din instituţie, or să-i facă vreo solicitare scrisă în acest sens.

„Studiul de fezabilitate este al Primăriei. Ce am primit, aia am încărcat pe SEAP”

Între timp, şefa de cabinet a preşedintelui ne-a transmis cafea şi apă. Telefonul lui Costel Fotea suna ca la Gara de Nord, dar nu a preluat decât un singur apel. Era de la „suprema” sa soţie!

Aşadar, începe preşedintele, CJG a preluat de la CLM studiul de fezabilitate făcut de Primărie în 2017. Acest studiu existent pe care, repet, noi l-am preluat şi i-am adăugat documentele şi avizările conform ghidului (de finanţare proiecte din fonduri UE-n.a.) şi l-am depus la Agenţia de Dezvoltare Nord-Vest. Pentru faza de selectare a ofertelor am depus documentaţia la Agenţia Naţională de Verificare a Proiectelor de Finanţare. După ce am obţinut toate aprobările, am încărcat totul pe SEAP, exact aşa cum am luat-o de la Primărie, inclusiv ca documentaţie tehnică.

Aici am intervenit şi am punctat: înseamnă că DNA – Structura Centrală a descins, sau trebuia să descindă, la Primărie…

NU, NOI AM RIDICAT PE SEAP, LA NOI TREBUIAU SĂ VINĂ ŞI SĂ MĂ INFORMEZE. DECI NU EXISTĂ, NU A VENIT NICI UN DNA LA NOI, a ţinut să sublinieze, cu toată onoarea şi cât se poate de apăsat, preşedintele Fotea.

Orice umbră de îndoială conduce la contestarea licitaţiei

Vă mai spun că o licitaţie de 30 milioane de euro stă 45 de zile pe SEAP, încât documentaţia poate fi văzută de toţi agenţii economici interesaţi. Apoi urmează un timp când pot fi contestate eventualele neconcordanţe dintre proiectul iniţial şi caietul de sarcini. În această fază, contestaţiile se depun la Comisia Naţională de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC). După licitaţie, participanţii nemulţumiţi pot contesta licitaţia la instanţele de judecată şi la Oficiul de Luptă Anti-Fraudă (OLAF).

La nivelul ăsta este un pluton de instituţii care verifică absolut tot parcursul unui astfel de proiect care a fost aprobat pentru finanţare. Avem doi membri de la ANAF şi de la Unitatea Centrală de Valorificare a Achiziţiilor Publice care participă alături de Beneficiar, reprezentat de comisia CJG formată din cinci membri din Direcţia Tehnică şi Achiziţii Publice… Toţi verifică documentaţia tehnică depusă în vederea licitaţiei, precum şi ofertele depuse.

Şi ca să închidem acest subiect-capitol, preşedintele Fotea a ţinut iarăşi să precizeze că nu a primit ABSOLUT nici o solicitare de la DNA, DIICOT sau Camera de Conturi a Judeţului Galaţi.

Final

Ca gazetar conchid că dialogul a fost unul extrem de aşezat, elegant, cursiv, calm şi cu elocinţa de rigoare.

Dar nici nu pot crede că petentul Impact-est ne-a pus pe o pistă falsă cât Centura Galaţiului!

E clar, când nişte instituţii de forţă ca DNA şi OLAF au un capăt de fir în mâini, ştiu să desfăşoare întreg ghemul, dar mai ales ştiu să TACĂ în timpul derulării acţiunii.

Cum procedează în speţa de faţă, vă vom arăta în ediţiile viitoare, când corespondenţa dintre Redacţia Impact-est şi acestea se va fi copt…

Mulţumim, mister prezident Fotea!

Restul dialogului, în materialul următor.