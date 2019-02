După misterul DNA-Centura Galaţiului, dialogul meu cu preşedintele CJG, Costel Fotea, a continuat mai relaxat. Am constatat că am în faţa mea unul dintre puţinii oameni care înţeleg că administraţia publică locală este un organism atât de viu, încât dacă nu ar funcţiona în limitele legii nici iarba n-ar mai creşte.

A existat o excepţie: cea a preşedintelui Dan – Lilion Gogoncea – pionier de necontestat în DESPRĂFUIREA administraţiei publice locale şi în atragerea de finanţări europene. Acum, iată, pot spune, în sfârşit, că orizontul nu-i chiar gol, Gogoncea trăgând bine piciorul şi consolidând CJG în părţile lui esenţiale: alţi bani publici puşi la lucru, decât cei ai locului.

Este o lecţie însuşită uimitor de bine de către Costel Fotea, devenit preşedinte la o distanţă de 12 ani de la plecarea greşită a lui GOGO din Meserie!

Avem lucrări, de n-o să avem constructori!

Se poate crede şi asta, atâta timp cât CJG şi echipa acestuia, care-şi urmează şi nu-şi sapă preşedintele (chiar, acesta nu cred să fie o fire conflictuală, gen prăfuitul de Bacalbaşa sau sticlosul de Chebac!), are ţinte uriaşe şi-n următorii ani, adică 2019 şi 2020. Pe scurt, Costel Fotea mi-a relatat sursele din care au venit şi vor veni cele 150 milioane de euro pentru proiecte de investiţii.

Dar, vom puncta la câteva proiecte majore, exceptând Centura Galaţiului. Vor veni 90 de milioane de euro pentru sistemul de management integrat al deşeurilor la Galaţi, Tecuci şi Târgu Bujor. Toate vor fi prevăzute cu staţii de tratare mecano-biologică şi digestor, încât biogazul producător de energie nu mai e doar un S.F.

La Valea Mărului va fi un depozit de deşeuri menajere în valoare de 15 milioane de euro, prevăzut ca staţie de compostare.

Acesta va deservi şi municipiul Tecuci, nu doar comunele limitrofe. Desigur, va fi şi o staţie de transfer la Târgu Bujor. Toate aceste lucrări sunt ridicate pe SEAP, cu ofertele depuse. În lunile mai-iunie se începe lucrarea la Valea Mărului.

Strategia noastră este să-i cointeresăm pe toţi: proiectant – constructor – operator.

Am prevăzut această cerinţă a asocierii în trei, încât între ei se vor controla mult mai atent decât ar face-o oricine altcineva. Nici noi, ca beneficiari, nu am performa cum vor performa ei în a se supraveghea la sânge! Nu au cum să mai paseze vina.

Un alt proiect cu licitaţia adjudecată şi cu ordin de începere a lucrărilor, este finanţat cu 10 milioane de euro din fonduri guvernamentale şi aproape şase milioane de fonduri UE.

Un vis de 250 milioane de euro

Sigur că centura urbană de ocolire a oraşului, care, totuşi, intră prin oraş şi iese în oraş, este necesară, chiar dacă circulaţia în Galaţi va deveni imposibilă cât vor dura lucrările. Dar marele şi adevăratul proiect al Galaţilor visat de mulţi, dar abandonat de la fel de mulţi, rămâne centura de OCOLIRE a oraşului.

Această adevărată şi necesară centură va veni dinspre Giurgiuleşti, va urca spre satul Costi, va trece de el ajungând în satul Traian – comuna Şendreni, urmând să iasă la Braniştea. De acolo, spre drumuri naţionale şi europene.

Valoarea acestui proiect măreţ, ne spune aprins Costel Fotea, este de 250 milioane de euro. Cred că acest proiect este OBLIGATORIU, conchide el, visând pe drept încă vreo două mandate de preşedinte al CJG.

Proiectul cu centura mare, cum îi spun eu, este depus la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) – Ministerul Transporturilor.

Asta a fost.

Voi încerca să depistez şi alţi politicieni tineri, care au rămas în lumea reală, a spusului şi făcutului, nealunecând în gogomăneala lipsită de sens şi de conţinut, pe care ţi le conferă din plin căderea din statutul de politician în acela de politruc.

Îl aştept la dialog pe actualul primar, ori pe posibilul viitor primar.

Se aude Don Pucheanu?