Primărie rămasă fără bani

Prin târgul nostru circulă aşa, ca zvonuri, bârfe, pe unele canale media, ştiri aflate pe surse sau nu, că Primăria Galaţi şi Primarul Galaţiului au cam rămas în curul gol, că nu mai au bani nici de şosete flauşate şi nici după ce bea apă. Adevărul este că Primăria, prin grija consilierilor (de tot rahatul), a unor conducători de instituţii ce aparţin tot lor, a Primarului „care este” şi a celui de dinainte, s-a înglodat în datorii, gradul de îndatorare a acesteia fiind foarte mare şi îngrijorător pentru urmaşii urmaşilor noştri. Problema este că se cheltuie în continuare de-a-n boulea, „fără număr”, într-o frenezie şi iresponsabilitate ce-ţi fac „pielea de găină”. După cum cunoaşte orice contabil, economist sau manager dintre cei mai proşti, nu poţi să cheltui mai mult decât produci, că înainte trebuie să ai sursa, că dacă nu ai bani prevăzuţi în mod suficient pentru investiţii şi dezvoltare, dai de draku’, adică regresezi şi nu viceversa. Or, în atare condiţii trebuie să te chibzuieşti bine, să ai o disciplină de fier, să nu ai derapaje, să ai o viziune şi o strategie de eficientizare a activităţii desfăşurate. Şi toate acestea într-un context naţional destul de toxic, produs de o guvernare lamentabilă, cu politici dezastruoase pentru populaţie şi economia ţării, cu o lege a salarizării idioată şi nemaivăzută în lumea civilizată sau cu pensii speciale pentru toţi vagabonzii care au tăiat frunze la câini şi nu se ruşinează, nesimţiţii, la cât mălai plăteşte poporul pentru a-i îngrăşa ca pe nişte porci la bătrâneţe.

Consumul mărit, datorat creşterilor salariale şi a pensiilor (în mod deosebit a celor speciale), s-a dus previzibil în inflaţie şi importuri. Scăderea puterii de cumpărare a afectat populimea, pe cei cu venituri mai mici în primul rând. România a acumulat în ultimii ani creşterea datoriei externe şi a deficitului comercial în mod anormal. Ordonanţa 114 este exemplul cel mai elocvent de prostie în decizia politică, de politici făcute pe genunchi, de oameni slab pregătiţi, ce guvernează în prezent ţara.

Or, pe acest fundal, Primăria Republicuţei noastre dragi şi scumpe se zbate să supravieţuiască arătându-şi măsura neputinţei. Hai, să vă spunem noi de ce nu sunt BANI la PRIMĂRIE. Păi pentru că în Galaţi, an de an, se produc bani tot mai puţini în comparaţie cu alţii, pentru că nu se investeşte, nu se dezvoltă, nu se creează noi locuri de muncă. Ba din contră, se pleacă aproape în masă, lună de lună şi an după an, încât putem să punem pariu de pe-acum că la recensământul populaţiei ce va avea loc în 2021 (mai sunt 2 ani) Galaţiul va avea sub 200.000 de locuitori, cu consecinţa declasificării Administraţiei de STAT şi LOCALE (să vedeţi atunci jale). O altă cauză ar fi că Administraţia Locală nu reuşeşte (de fapt niciodată) să colecteze la bugete toate sursele necesare, an de an procentele s-au învârtit între 60 şi 80%.

Bugetarii sunt enorm de mulţi (o altă cauză) atât la nivel de ţară, peste un milion trei sute de mii, cei mai mulţi din Europa raportaţi de o ţară la numărul de locuitori, din care şi Galaţiul face parte cu brio. Avem o Primărie cu un număr IMENS de salariaţi, de care nu are nimeni curajul să se atingă, în frunte cu Primarul Pucheanu, la fel şi celelalte instituţii, cam cu aceiaşi, ba chiar mai mulţi salariaţi, când România avea 23,5 milioane de locuitori şi Galaţiul 350.000 şi nu ca acum, vreo 210.000 locuitori (cu îngăduinţă). Mărirea salariilor la bugetari s-a făcut de-a-n boulea, ca o comandă politică, sub o ministresă pusă ca o bazaconie să distrugă prin neştiinţă sistemul ca atare. O mărire de salariu exagerată, fără nici o bază reală, în fapt o sinecură pentru o categorie de indivizi ce se cred a fi bazinul electoral al actualei puteri.

Apropo, domnule Primar, domnilor consilieri, dacă nu sunt bani, de ce mama mă-sii nu procedaţi în mod CORECT şi NORMAL?! De ce nu daţi afară prin restructurare sau de ce nu micşoraţi salariile?!? Că doar aşa au procedat şi alte primării din ţară! Iar dacă nu aveţi, nu vă obligă nimeni să daţi. De ce nu o faceţi?!? Aha, pentru că toţi sunt angajaţi cu ştampilă de partid, sau pentru că toţi sunt încrengaţi şi îmbârligaţi prin nepotism, sau pentru că majoritatea „taie frunze la câini”!

Vai de mama voastră, aţi ajuns să vindeţi Galaţiul bucăţică cu bucăţică, ca să hrăniţi prin salarii slujbaşii!

Ce jalnici sunteţi, voi, consilieri locali, marionete şi pupincurişti, ce jalnici sunteţi voi, primar şi viceprimari, sacrificând Republicuţa pe altarul incompetenţei şi jemanfişismului pe care îl afişaţi zilnic!

Cât credeţi că o să vă mai meargă?!?