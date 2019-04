Pentru a nu fi acuzaţi că intervenim sau modificăm sensul vreunui mesaj primit de la oficialităţi, ne mărginim să redăm în continuare textul primit de la Gerhardt Ţuchel, primarul Tecuciului:

«În luna mai 2013, Consiliul Local Municipal Tecuci Votează, la iniţiativa mea, Hotărârea Nr. 70 privind „depunerea la APIA a cererii unice de plată pentru suprafaţa de 374,5 ha islaz.”

Menţionez că în perioada 2007-2013 nici un primar nu a depus, implicit nici nu a obţinut, vreun euro subvenţie, deşi legea permitea, pentru cele 660 ha teren aflate în proprietatea municipalităţii, vitregind bugetul ani la rând. Cu toate acestea, unii aşa-zişi fermieri – persoane cu influenţă (comisar BALCAN FLORIN etc) sau interpuşi, cu animale doar pe hârtie, au închiriat păşune publică pe sume derizorii (între 40-80 lei/ha) şi au încasat subvenţie în locul municipalităţii, proprietarul de drept al terenurilor agricole de sute de mii de euro.

Astfel, prin HCL se decide:

-aprobarea depunerii cererii la APIA;

-împuternicirea şefului ADPP pentru depunerea cererii;

-împuternicirea primarului să semneze Cererea şi Declaraţia de eligibilitate.

Drept urmare:

SECRETARUL contrasemnează pentru legalitate HCL!!

Preşedintele de şedinţă semnează HCL.

PREFECTURA validează pentru legalitate HCL!!

Cei doi împuterniciţi (primarul si şeful ADPP) pun in aplicare Hotărârea Consiliului Local.

Menţionez că PRIMARUL (ca autoritate constituţională) nu semnează hotărâri, nu are drept de vot (nici nu am participat la şedinţă), nu validează, neavând competenţe sau studii juridice.

În urma unor reclamaţii ale celor păgubiţi de surse importante de venit, DNA demarează cercetări şi constată că hotărârea ar fi fost ilegală întrucât trebuia votată cu 2/3 din numărul total al consilierilor şi nu cu 1/2 +1 aşa cum a susţinut secretara şi prefectura.

În cursul cercetărilor secretara municipiul nu-si recunoaşte semnătura. Procurorul ameninţă cu trimiterea in judecată şi ulterior secretara îşi schimbă declaraţia, susţinând că primarul a obligat-o să contrasemneze, deşi în registrul de evidenţă aceasta menţionează în scris că hotărârea este validă.

Aşadar, secretara (în opinia procurorului) face un FALS, nu poate preciza cum am forţat-o eu să producă falsul şi nici nu sesizează pe nimeni cu privire la fals.

În FINALUL anchetei:

Primarul este trimis in judecată şi acuzat de “depunere cu rea-credinţă (?) de documente false sau incomplete la APIA şi obţinere de fonduri UE” în calitate de făptuitor.

Secretara (care ar fi produs falsul) şi preşedintele de şedinţă (care a semnat hotărârea) sunt trimişi în judecată şi acuzaţi de complicitate.

Şeful ADPP – împuternicitul CL (ca şi mine) – ACHITAT.

Reprezentantul prefecturii (care validează hotărârea şi care susţine ca nu trebuiau 2/3 votanţi din consilieri) – ACHITAT.

De precizat ar mai fi că sumele de bani obţinute sunt în bugetul public şi astăzi, ele fiind cu destinaţie specială, nu au fost cheltuite integral. Deci, prejudiciu nu există. Banii pot fi restituiţi oricând, la cererea APIA.

În concluzie, primarul ADUCE bani la buget, dar este trimis în judecată ca făptuitor. Secretara, o incompetentă notorie, face un aşa-zis fals, dacă se va dovedi, însă este doar complice… iar DNA se face că munceşte, ignorând dosare grele la Tecuci precum fraudele celebre îngropate: SANOMED, ROMLUX, CAMPUS ŞCOLAR etc. de zeci de milioane de euro.

Pentru orice alte detalii vă stau la dispoziţie.

Cu consideraţie,

Ec. Gerhardt Daniel ŢUCHEL»