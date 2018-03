Beneficiari direcţi, şoferul primarului şi fostul agent agricol al primăriei

Ehei, cât de lung este drumul înfăptuirii actului de justiţie în România! Iată, avem un caz în care trei persoane sunt acuzate de fraudare a fondurilor Comunităţilor Europene. DNA-ST Galaţi a început cercetarea penală în acest caz încă din anul 2013, când a format dosarul nr. 67/P/2013, rechizitoriul fiind emis abia la data de 26.04.2017.

Între timp, DNA-ST Galaţi a solicitat sprijinul inspectorilor din cadrul Departamentului de Luptă Anti Fraudă (DLAF), organism de control al Guvernului României. După două runde de judecată în Camera Preliminară, în 26 şi 29 iunie 2017, Dosarul nr. 1741/121/2017/ a1 a ajuns în stare de judecată la o instanţă a Tribunalului Galaţi, un recent termen fiind pe 14 martie.

Aflat la al patrulea mandat, Chiriloaie şi-a tras vilă lângă Iaşi

Primarul Victor Chiriloaie a fost cadru militar.

El este nativ din comuna Oancea, judeţul Galaţi.

După trecerea în rezervă el s-a aciuat în zonă şi, de aproape 14 ani, adică aflat la al patrulea mandat, este primarul localităţii din partea PNL. Ca semn de recunoştinţă partidului lui Victor Paul Dobre, Victor ăsta micu a pus la toate maşinile primăriei numere cu PNL. Tot PNL a scris şi din dalele trotuarului dintre Şcoala Generală „Vasile Şeicaru” şi Primărie. Muşchiul lui a vrut să boteze şcoala aşa, întrucât a fost coleg de clasă cu Şeicaru! Dar asupra unor astfel de mănunte vom mai reveni.

Uimitor este, însă, că nea Victor Chiriloaie şi-a tras o vilă frumuşică în localitatea Bârnova de lângă Iaşi, care l-ar fi costat doar 45.000 de euro cu tot cu teren. El a motivat achiziţia prin faptul că vine deseori la controale medicale la spitalele din Iaşi!

Acum este trimis în judecată fiind acuzat de către anchetatori că a comis patru infracţiuni de complicitate la infracţiunea de fals şi uz de fals, în rechizitoriu arătându-se că inculpatul are calitatea de autor moral al infracţiunii de obţinere pe nedrept a subvenţiei APIA.

Prin obţinerea fără licitaţie a unor mari suprafeţe de păşune aparţinând comunităţii din Oancea şi a unor adeverinţe nereale cum că sunt şi deţinători de mari şepteluri, cei doi, Ion Pârvu, fost agent agricol al Primăriei Oancea, şi Petru Palade, şofer al Primăriei Oancea, au obţinut pe nedrept subvenţii de la APIA în sume de 52.016 lei, respectiv 98.505 lei, fonduri provenite din bugetul general al Uniunii Europene.

În această ediţie vom folosi citate din încheierea Camerei Preliminare a Tribunalului Galaţi, care îi încriminează pe cei trei care au fost trimişi în judecată, urmând ca în ediţiile viitoare să prezentăm şi punctele de vedere ale apărătorilor, căci, în opinia noastră, şi nu după cum arată pupitrele birourilor din sălile de judecată ale Palatului cu Justiţie din Republicuţa Galaţi, apărarea este egală în rang cu acuzarea.

Menţionăm că intertitlurile celor patru paragrafe citate aparţin redacţiei.

Concurs real şi concurs formal de acţiuni

„Prin rechizitoriul nr. 67/P/2013 al Parchetului de pe lângă Î.C.CJ – DNA – Serviciul Teritorial Galaţi au fost trimişi în judecată inculpaţii:

– Pârvu Ion, cercetat pentru săvârşirea a 2 (două) infracţiuni de folosire si- prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acesta ori în numele ei, prev. de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen. campaniile 2007 şi 2008), ambele în concurs real de infracţiuni, cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.;

– Palade Petru, cercetat pentru săvârşirea a 2 (două) infracţiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acesta ori în numele ei. prev. de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 alin l C. Pen. (campaniile 2007 şi 2008), ambele în concurs real de infracţiuni, cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.:

– Chiriloaie Victor, cercetat pentru săvârşirea a 4 (patru) infracţiuni de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acesta ori în numele ei, două în formă simplă, prev. de art. 48 C.pen. rap. la 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. şi două în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. rap. la 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi a art. 5 alin. 1 C. pen., toate patru în concurs formal de infracţiuni, cu aplicarea art. 38 alin. 2 C. pen.”

Pîrvu e iute ca vântu la depuneri de acte nereale!

„În actul de sesizare s-a reţinut că, la data de 15.05.2007, inculpatul Pârvu Ion a depus la A.P.I.A. – Centrul Judeţean Galaţi, cu rea – credinţă, în susţinerea cererii de acordare a plăţilor în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă – campania 2007, contractul de închiriere a suprafeţei de 64 ha păşune nr. 1010/14.05.2007, pretins încheiat cu Primăria Comunei Oancea, jud. Galaţi cu doar o zi înainte, contract încheiat fără respectarea dispoziţiilor legale în ceea ce priveşte modul de atribuire – prin licitaţie publică – şi în care au fost menţionate date false referitoare la numărul de animale pe care Pârvu Ion le deţinea în proprietate, tocmai pentru crearea artificială a aparenţei că acesta are capacitatea de a încheia un astfel de contract, obţinând astfel subvenţia în cuantum de 10.818,83 lei, aferentă SAPS (schema unică de plată pe suprafaţă), iar la data de 12.05.2008, a depus la A.P.I.A. – Centrul Judeţean Galaţi, cu rea – credinţă, în susţinerea cererii de acordare a plăţilor în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă – campania 2008, contractul de închiriere a suprafeţei de 184,02 ha păşune nr. 3/11.03.2008, încheiat cu Primăria Comunei Oancea, jud. Galaţi, contract încheiat fără respectarea dispoziţiilor legale în ceea ce priveşte modul de atribuire – prin licitaţie publică – şi în care au fost menţionate date false referitoare la numărul de animale pe care Pârvu Ion le deţinea în proprietate, tocmai pentru crearea artificială a aparenţei că acesta are capacitatea de a încheia un astfel de contract, adeverinţa nr. 412/17.02.2009 – emisă în fals de către Primăria Comunei Oancea, jud. Galaţi, prin care se atestau în mod fals date neconforme cu Registrul agricol referitoare, la numărul de animale deţinute de Pârvu Ion, precum şi procesul – verbal nr. 1/16.02.2009 contrafăcut în totalitate, obţinând astfel subvenţia în cuantum de 41.197, 44 lei, aferentă SAPS (schema unică de plată pe suprafaţă).”

Şoferul Palade, identic în date calendaristice cu Pîrvu!

„Cu privire la inculpatul Palade Petru s-a reţinut că la data de 15.05.2007, a depus la A.P.I.A. – Centrul Judeţean Galaţi, cu rea – credinţă, în susţinerea cererii de acordare a plăţilor în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă – campania 2007, contractul de închiriere a suprafeţei de 176 ha păşune nr. 1009/14.05.2007, pretins încheiat cu Primăria Comunei Oancea, jud. Galaţi cu doar o zi înainte, contract încheiat fără respectarea dispoziţiilor legale în ceea ce priveşte modul de atribuire – prin licitaţie publică – şi în care au fost menţionate date false referitoare la numărul de animale pe care Palade Petru le deţinea în proprietate, tocmai pentru crearea artificială a aparenţei că acesta are capacitatea de a încheia un astfel de contract, obţinând astfel subvenţia în cuantum de 30.179,47 lei, aferentă SAPS (schema unică de plată pe suprafaţă), iar la data de 12.03.2008 a depus la A.P.I.A. – Centrul Judeţean Galaţi, cu rea – credinţă, în susţinerea Cererii de acordare a plăţilor în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă – campania 2008, contractul de închiriere a suprafeţei de 179 ha păşune nr. 2/10.03.2008, încheiat cu Primăria Comunei Oancea, jud. Galaţi, contract încheiat fără respectarea dispoziţiilor legale în ceea ce priveşte modul de atribuire – prin licitaţie publică – şi în care au fost menţionate date false referitoare la numărul de animale pe care Palade Petru le deţinea în proprietate, tocmai pentru crearea artificială a aparenţei că acesta are capacitatea de a încheia un astfel de contract, adeverinţa nr. 414/17.02.2009 – emisă în fals de către Primăria Comunei Oancea, jud. Galaţi, prin care se atestau în mod fals date neconforme cu Registrul agricol referitoare la numărul de animale deţinute de Palade Petru, precum şi procesul – verbal nr. 1/16.02.2009, contrafăcut în totalitate, obţinând astfel subvenţia în cuantum de 40.476, 56 lei, aferentă SAPS (schema unică de plată pe suprafaţă), şi 27.849.41 lei aferentă plăţii compensatorii pentru zona defavorizată de condiţii naturale (total 68.325, 97 lei).”

14.05.2007, ziua pixului de primar comunal!

„În ceea ce-1 priveşte pe inculpatul Chiriloaie Victor s-a reţinut că, în calitate de primar al comunei Oancea, jud. Galaţi, la data de 14.05.2007, a facilitat atribuirea şi încheierea contractului de închiriere a păşunii aflate în administrarea UAT Oancea, nr. 1010/14.05.2007 pentru suprafaţa de 64 ha păşune, fără respectarea procedurii de licitaţie publică, către beneficiarul Pârvu Ion, contract în care a inserat şi date false cu privire la animalele pe care acesta le deţinea în proprietate, pentru ca acest contract să fie depus la APIA – Centrul Judeţean Galaţi în susţinerea cererii de acordare a subvenţiilor în campania 2007, beneficiarul Pârvu Ion obţinând astfel în mod nelegal subvenţia în cuantum de 10.818, 83 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acesta ori în numele ei, în formă simplă, la aceeaşi dată facilitând şi atribuirea şi încheierea contractului de închiriere a păşunii aflate în administrarea UAT Oancea, nr. 1009/14.05.2007 pentru suprafaţa de 176 ha păşune, fără respectarea procedurii de licitaţie publică, către beneficiarul Palade Petru, contract în care a inserat şi date false cu privire Ia animalele pe care acesta le deţinea în proprietate, pentru ca acest contract să fie depus la APIA – Centrul Judeţean Galaţi în susţinerea cererii de acordare a subvenţiilor în campania 2007, beneficiarul Palade Petru obţinând subvenţii în cuantum 30.179, 47 lei.”

Va urma