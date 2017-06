Radu Cosca a fugit în Indonezia!

După ce a dat una din marile lovituri ale anului pe piaţa afacerilor imobiliare, cumpărând Hotel GES din centrul staţiunii Mamaia, Radu Cosca şi-a acordat drept primă de succes o excursie în luxurianta Indonezie. Orice gălăţean normal ca structură fizico-politico-financiaro-mentală, care şi-a putut permite să-şi treacă în proprietate o bijuterie ca GES, clasificat la patru stele, dar care oferă condiţii de cinci stele, şi-ar fi tras unul din cele patru apartamente prezidenţiale, şi se muta acolo un secol. Dar numai unul ca Radu Cosca îşi permite astfel de extravaganţe, când are totul la picioare în Mamaia. În felul acesta l-a lăsat în şah pe ALDE Dima, care are, deocamdată, rol de chibiţ în CLM şi în Executiv, căci trei consilieri din patru nu şi-au clarificat direcţia: Durby şi predarea mandatelor, sau Dima şi dedicare pentru un altfel de activism politic.

Despre cele 39 de camere ale Hotel GES, din care 3 duble twin, 30 king size bed, 2 suite junior şi 4 apartamente prezidenţiale, decorate în stil franţuzesc cu mobilier din stejar masiv, vom mai scrie. Căci chiar este cea mai tare şi mai scumpă afacere imobiliară făcute de un gălăţean în acest an.