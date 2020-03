Şi la APDM şi la ITM, penele e tot „mue pesede” !

Tot mai dese sunt ecourile care ne vin de la APDM, regie a statului român aflată în subordinea Ministerului Transporturilor. Uite, aşa se confirmă ceea ce afirmasem la gazeta noastră, încă de la numirea noului director general, cum ar fi faptul că OMUL nu are nicio treabă cu instituţia, cu profilul acesteia, cu managementul unui organism major cu rol strategic pentru România. Deh, trebuia să ne aşteptăm la aşa ceva, dacă ne gândim la „urmaşii, urmaşilor” tovarăşului Dobre, care n-a avut niciodată mână bună, că doar el l-a crescut, educat, cocoţat pe cel mai înalt scaun pe Stângă (autointitulat împăratul NERO!), cel care nu a apucat niciodată în viaţa asta să-şi depăşească condiţia de slujbaş la stat, cotier, funcţionar, fără vreo legătură cu lumea reală, cu munca adevărată, cu doctrina liberală şi cu valorile ei. Omul acesta, se spune prin târg, îşi revendică locul de Prim Secretar, tăind şi spânzurând, dând afară şi numind, după cum vrea sula sa, după criterii numai de el ştiute, de ne apucă durerea de burtă. Care e diferenţa dintre ce făceau cei de înainte, dintre năravurile pe-se-de şi liberalii actuali? NICIUNA, spun la unison cei cu care ne întâlnim prin târg. Pe Dobre nici în cur nu-l doare, e siderat şi plin de lehamite pe plan local, unde nimeni nu-l mai bagă în seamă, mai mult stă pe la Bucureşti, pe la „centrul” partidului, să fie văzut de Orban şi doar, doar să mai prindă un mandat de parlamentar.

Uite de aceea la APDM au numit un tip care nu are de-a face cu ceea ce se întâmplă acolo, necopt, nepriceput pentru aşa ceva şi care, ce credeţi că face ca să se impună, să-şi arate bărbăţia în arta de a conduce o instituţie aşa de mare şi importantă?!? Omul se dă în stambă, vorbeşte cu „bă”, e arogant, dă cu flit, repede salariaţii, jigneşte, adică un întreg arsenal ajuns la urechile noastre prin bârfa târgului din cafenele, birouri, pe la colţul blocului sau parcuri, ba chiar şi pe surse, de unde ne bântuie credinţa că este adevărat. Dar ce-i mai tare se întâmplă la Inspectoratul Teritorial de Muncă, unde a fost paraşutat ca funcţionar public în cadrul colectivului spre a fi mai apoi înscăunat Inspector Şef, cine credeţi? Nimeni decât o altă făcătură în persoana fostului şef de cabinet al tovarăşului Stângă. Ce are omul cu Inspecţia şi Securitatea Muncii? Vă spunem noi, „ce are sula cu Prefectura”, după o sintagmă ce vine din vremurile de demult şi care arată în fapt incompatibilitatea bazată pe neştiinţă şi prostie şi accesul ca sinecură de partid. Acum, noi nu spunem că dacă tot aţi venit la putere (şi cu ajutorul nostru cert şi indiscutabil), să nu schimbaţi unii conducători din sistem, care au avut carnet de pe-se-de, care nu şi-au făcut totodată datoria, care au sfidat şi batjocorit prin atitudine domeniul de activitate. Dar să o faceţi cu prioritizări, cu analize, înlocuind vechiul cu NOUL, cu oameni ce trebuiau să fie pregătiţi din timp, cu „rezerve de cadre” pentru toate domeniile, nu aşa la plesneală, după aceeaşi metodologie toxică, păguboasă şi neacceptată de populaţia votantă.

P.S. Apropo, dle Stângă, la fel ca şi Nica sau Popa, de ce nu aveţi curajul să candidaţi, ca obligaţie faţă de partid şi faţă de simpatizanţi, la fotoliul de Primar sau Preşedinte al Consiliului Judeţului?!? Ar trebui ca BEx-urile centrale (sau cum se mai numesc) să oblige peste tot preşedinţii de partide în plan local, să candideze. Atunci să vezi durere, cine mai rămâne pe funcţie, sau nu. La noi în Republicuţă, nici draku’ nu vă votează, măi şmekerilor, atârnaţi doar pe lista de partid! Ieşiţi la bătaie, dacă aveţi curajul şi, de asemenea, boaşe de bărbaţi adevăraţi!