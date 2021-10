Studiu Deloitte: 70% dintre directorii IT au accelerat strategiile de transformare a departamentelor financiare cu cel puţin un an ca urmare a pandemiei de COVID-19

Directorii IT contribuie la implementarea strategiilor de transformare a departamentelor financiare şi de adaptare pentru a ţine pasul cu nevoile de business şi cu evoluţia tehnologică, 70% dintre aceştia accelerând strategiile de transformare a funcţiei financiare cu cel puţin un an ca urmare a pandemiei de COVID-19, potrivit raportului Deloitte „A more Effective CIO-CFO Partnership”, realizat în colaborare cu Workday, companie lider în serviciile de tip cloud pentru departamentele financiare şi de resurse umane. Raportul subliniază, de asemenea, că liderii din domeniul IT sunt supuşi unor presiuni tot mai mari de a adapta şi accelera strategiile digitale, 45% dintre aceştia susţinând faptul că trebuie să inoveze mai rapid, iar 43%, că trebuie să crească gradul de agilitate a companiei.

Studiul indică faptul că businessurile cu directori de IT care au o abordare inovatoare şi o viziune clară în privinţa transformării departamentelor financiare ale companiilor, o mentalitate deschisă, care se concentrează pe colaborare şi au o strategie legată de tehnologie, îşi depăşesc competitorii în privinţa unor aspecte. Astfel, companiile cu directori IT inovatori raportează unii indicatori peste media industriei din care fac parte, de exemplu gradul de satisfacţie a angajaţilor (85% faţă de 58%) şi gradul de securitate cibernetică (81% faţă de 67%). De asemenea, 90% dintre aceşti lideri inovatori au raportat că departamentele IT pe care le conduc sunt mult mai integrate în alte arii ale companiei decât erau în urmă cu 12 luni, comparativ cu 72% din numărul total de respondenţi.

Pentru a sprijini transformarea funcţiei financiare, raportul subliniază importanţa colaborării între departamentele unei companii, o trăsătură pe care o au 60% din directorii IT inovatori, comparativ cu 44% din numărul total de respondenţi. În plus, directorii inovatori din departamentele IT încearcă să se asigure că priorităţile lor sunt aliniate din punct de vedere strategic şi bine înţelese de toţi actorii cheie din organizaţie. Ei văd colaborarea strânsă cu departamentul financiar şi cu echipa de top management ca părţi esenţiale ale rolului lor şi 81% dintre ei lucrează cu uşurinţă cu conducerea companiei (comparativ cu 55% din numărul total de respondenţi), iar 63%, cu departamentul financiar, cu 12% mai mult faţă de eşantionul mai larg.

„Colaborarea dintre directorii IT şi ceilalţi actori cheie din cadrul unei companii, inclusiv directorii financiari, este importantă pentru stimularea transformării departamentelor financiare. Lipsa de coordonare între departamentul IT şi cel financiar poate avea implicaţii serioase din punct de vedere financiar, care pot pune în pericol chiar funcţionarea companiei, iar directorii IT inovatori sunt conştienţi de acest risc, 83% dintre aceştia susţinând că nu îşi vor putea atinge obiectivele de creştere dacă departamentele IT şi financiar nu colaborează strâns. Succesul acţiunilor unui director IT nu se datorează neapărat celei mai avansate tehnologii sau celui mai mare buget, ci unei mentalităţi şi unui set de priorităţi, care include şi colaborarea între departamente”, a spus Vladimir Aninoiu, Director de tehnologie în cadrul practicii de consultanţă a Deloitte România.

Raportul subliniază, de asemenea, că folosirea agilă şi graduală a serviciilor de tip cloud este un alt domeniu cheie pe care se concentrează directorii IT inovatori când vine vorba de transformarea departamentului financiar. Peste jumătate (54%) dintre aceştia (comparativ cu 37% din totalul respondenţilor) sunt mai înclinaţi să implementeze progresiv o strategie bazată pe soluţii de tip cloud end-to-end pentru a moderniza sistemele existente de planificare a resurselor din interiorul companiilor (enterprise resource planning – ERP), minimizând perturbările ce ar putea fi cauzate de soluţiile digitale noi pe care le implementează.

Pe lângă transformarea funcţiei financiare, directorii IT inovatori se concentrează pe agregarea şi gestionarea datelor, arată studiul, 92% din aceştia afirmând că agregarea datelor financiare ale companiei într-o sursă unică de date (SSOT) este prioritatea lor principală, comparativ cu doar 72% din totalul respondenţilor.

Directorii IT inovatori îşi asumă riscuri, acordă o atenţie sporită detaliilor şi sunt mai înclinaţi spre a accepta mai multe responsabilităţi în domeniul activităţilor strategice. De exemplu, 56% dintre ei spun că ar dori să se implice semnificativ mai mult în educarea organizaţiei.

Raportul Deloitte „A More Effective CIO-CFO Partnership”, realizat în colaborare cu Workday, a fost efectuat în rândul a peste 600 de directori executivi din întreaga lume, inclusiv directori IT, CIOs, specialişti IT din cadrul departamentelor financiare, vicepreşedinţi ai departamentelor IT, CTOs, din diverse industrii: bancară, produse de larg consum, energie, produse şi servicii farmaceutice, comunicaţii, media şi tehnologie, imobiliare şi construcţii, ospitalitate şi agrement şi transport şi logistică.