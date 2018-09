Tichie de mărgăritar îi trebuia primarului

Înjurat pe faţă sau luat în derâdere din toate direcţiile pentru iniţiativa de a arunca peste 20000 de lei pe un filmuleţ cu drona, de câteva minute, primarul încearcă o explicaţie.

În presa locală s-a iţit „apărarea” primarului Ionuţ Pucheanu: „Din punctul meu de vedere şi al celor cu care mă sfătuiesc în cadrul Primăriei, Galaţiul este încă deficitar la nivelul imaginii. Aşa cum s-a comentat la nivelul logoului, care, uite că, încet-încet, intră în conştiinţa generală. Aşa cum toate oraşele din România au un filmuleţ de prezentare de câteva minute, cu care se pot promova în orice mediu, la orice întâlnire sau la orice simpozion, cu siguranţă, şi Galaţiul, nefiind cu nimic mai prejos faţă de celelalte municipii, cred că are nevoie de o astfel de formă de promovare”.

Comunicatul, în sine, reprezintă o culme a ipocriziei şi lipsei de realism, de firesc şi de bun-simţ. Pe puncte:

1) Aşadar, nu e doar ideea dumisale, ci şi a „celor cu cu care se sfătuieşte în cadrul Primăriei”. Păi, numiţi-i, să ştim şi noi cine sunt incompetenţii.

2) Grija primarului nu e cum să fie oraşul mai curat, mai locuibil, mai propice unui trai civilizat – ci „promovarea la orice întâlnire şi orice simpozion”. Simpozioanele sunt zero pentru gălăţeni, din taxele cărora vă luaţi salariul, dumneavoastră şi sfătuitorii. …apropos, exact ce beneficii concrete, aplicate în practică, au rezultat din deplasarea d-voastră la simpozionul de la Budapesta, pe unde v-aţi vânturat (în octombrie, acum un an), pe banii gălăţenilor, însoţit de o garnitură de funcţionari?

3) Afirmaţia ca „Galaţiul nu este cu nimic mai prejos faţă de celelalte municipii” e cinică şi sfruntată. Galaţiul e unul dintre cele mai jalnice, dezolante, murdare şi decăzute municipii reşedinţă de judeţ.

Iată – îi rugam pe cititorii noştri să ne scrie, concret, ce ar trebui rezolvat în oraş, înainte să-l filmeze inutilii cu drona.

Părerile, sugestiile, nemulţumirile dumneavoastră vor fi sintetizate şi expuse, integral, într-o ediţie viitoare.