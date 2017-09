Toate licitaţiile din Primărie sunt trucate!?!

DA! Dar ce să mai spunem şi despre încredinţările directe? În cazul cărora se afirmă că acei care le obţin ca sinecură sunt atent selecţionaţi cu parandărăturile necesare. Cert este că în târg, pe la colţuri, prin birouri, prin cafenele, prin parcuri, oamenii de bine ai oraşului nostru discută de zor despre panarama ce domneşte în compartimentul licitaţii al Primăriei Galaţi.

Acesta a devenit un fel de laborator al alchimiei, al inovării, al prostirii tuturor curioşilor, în care marii prestidigitatori în ale păpuşarilor-marionete dictează orice adjudecare „cinstită” a licitaţiilor.

Cineva, pe surse, se jura cu mâna pe inimă (şi nu oricine) că bagă mâna în foc (cealaltă) că poate să demonstreze cu fapte, la îndemâna oricui vrea să se implice, că niciuna dintre licitaţii nu este cinstită. Şi, uite aşa, am aflat că un întreprinzător mic dar voinic, în construcţii, se străduieşte de ani buni să pună mâna pe o lucrare scoasă la licitaţie de Primăria Galaţi. S-a înscris omul nostru de 6-7 ori până acum şi de fiecare dată a fost respins ca necâştigător din cauza preţului propus. Prima dată a fost corect cu el însuşi şi cu primăria propunând preţuri de bun simţ, într-o marjă a profitului mic… doar… doar… o câştiga. Aş! De unde? De fiecare dată cel care câştiga era „sub” cu câteva zeci sau sute de lei. Apoi, omul a schimbat strategia, a început să propună preţuri sub cele etalon ale Primăriei cu procente de 10, 15, 20 %. Da’ de unde fraţilor, „alţii” au câştigat şi de data aceasta cu oferte sub cele propuse de individul cu pricina. Iar noi râdem (rânjim) şi spunem la fel ca şi el că aşa ceva nu este posibil fără să se cunoască ofertele (deschise), fără să se depună cea care trebuie cu zece minute înainte de termen, cu câţiva lei mai jos, în aşa fel încât proştii să o ia în bot. Alo! DIICOT! DNA, alo! Procuratura, alo! Serviciile şi alţii care tocaţi frunză la câini pe banii populimii gălăţene, treziţi-vă şi faceţi-vă măcar o dată datoria. Că de celebrul Şef al Corpului de Control al Primarului, nu poate fi vorba, el însuşi trebuind a fi luat de gâlci şi controlat cu ce a făcut în ultimii douăzeci de ani împreună cu Budescu în Primărie. Iar când nevasta mai şi lucrează la una dintre instituţiile ălea babane ale statului enumerate mai sus, slabe speranţe în a controla TU, Primăria municipiului.

Dar să vă spunem care este ultimul zvon în târg despre minunatele, maleficele şi ştiinţifico-fantasticile licitaţii organizate în Primăria Galaţi, având drept criteriu „preţul cel mai mic”. Cică, Primăria a scos la licitaţie achiziţia unor dispozitive extrem de importante pentru Inspectoratul Situaţiilor de Urgenţă, fiind vorba de milioane de euroi. Cei doi actori înscrişi şi concurenţi în materie fiind nume grele în domeniu, cu exponenţi foşti (sau şi actuali) membri din instituţiile de forţă ale Statului. Oamenii aceştia, fiind vorba de sume uriaşe, au ajuns să se „bată”, să se conteste între ei, ba chiar să ajungă în prezent cică în instanţa de judecată. Treaba lor, borşul lor, bătălia lor. Ceea ce se spune prin târg, însă, ne înfioară, cică aceştia care au câştigat, au propus utilaje dintr-o ţară (ca provenienţă de producţie) non UE, că sunt slabe calitativ spre deosebire de celelalte care ar proveni din Germania.

Se mai spune, pe şoptite, pe la colţuri, aşa ca o adiere, ca o reverberaţie de ecou, că păpuşarul şef din Primărie în această joacă ar fi viceprimarul (ghiciţi care şi comentaţi!), implicat pe şpăgi de sute de mii de euro, ar fi tras sforile. Dracu’ ştie, noi nu avem de unde şti. Cert este, după un vechi proverb românesc, că „până nu faci foc nu iese fum”. Aşa că noi rugăm autorităţile să se implice, să îndrăznească, să aibă curaj, să se bage peste „colegii” licitatori şi mai ales „călare” pe viceprimar şi să aflăm dacă este adevărat sau nu.

După care, noi ne obligăm, ca de obicei, să informăm corect opinia publică care este adevărul.

Aşteptăm.