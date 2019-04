Ultimatumul Brăilei pentru Galaţi

Săptămâna trecută a avut loc la Galaţi un eveniment major sub Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene şi anume Forumul pentru cooperare în regiunea Dunării. Organizatorul local al acestei acţiuni a fost Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi în parteneriat cu Consiliul Judeţean Galaţi, Patronatul IMM şi alţii. Noi, ca orice „găozari” care se respectă şi-şi iau misiunea în serios, am fost prezenţi şi vrem ca în cele ce urmează să prezentăm unele aspecte mai aparte văzute la locul întâmplării.

În primul rând ne-a impresionat modul în care a fost aranjat holul cel mare de la intrarea în Universitate, prezenţa a peste 150-200 de participanţi, oameni aflaţi cu treabă pe-acolo şi nu gură cască, precum şi invitaţii deosebiţi: Victor Negrescu, Lazăr Comănescu, Dan Nica, Valentin Lazea, Radu G.Magdin, Dimitris Dimitriadis ş.a. În altă ordine, ceea ce am remarcat atunci când a venit Nica, iar holul universităţii era plin, acesta a dat mâna şi a schimbat câteva cuvinte doar cu Rectorul Bârsan, Costel Fotea şi Marian Filimon. În stilul caracteristic, în rest, n-a băgat pe nimeni în seamă, inclusiv pe Ionuţ Pucheanu care se tot băga în faţa lui!?!

Un alt amănunt remarcat a fost frigul din sală din prima zi, când absolut toată lumea s-a congelat la propriu, când după prânz au mai rămas jumătate din cei prezenţi. Am înţeles că Lucian Georgescu a dat cu ei de pământ (cu cei din administraţie) şi s-a dat drumul la căldură mai apoi, iar a doua zi au fost condiţii de temperatură mai omeneşti.

Am remarcat discursul Rectorului Bârsan, tăios şi critic la adresa ministerului şi nu numai, chiar şi a celor de la ARACIS, asta în condiţiile în care Universitatea este în plin proces de acreditare ce se realizează permanent la un anumit număr de ani. Dar, vorba cuiva din preajmă: „până acum a fost mieluşel, acum se dă cocoş, când mai are câteva luni şi termină mandatul ce nu mai poate fi înnoit”. Iar noi spunem în completare că peste puţin timp (în toamnă) vom asista la o bătălie „pe viaţă şi pe moarte” între Georgescu şi Baltă pentru a fi Rector.

Dar cea mai deosebită chestie de la manifestarea aceasta „mare şi tare”, care a avut şi are rolul ei în stabilirea de contacte (mulţi delegaţi din străinătate), de comunicare între autorităţi şi stabilirea de politici în domeniu precum „Strategia Dunării” a fost confruntarea dintre cei doi primari ai oraşelor Brăila şi Galaţi, o confruntare involuntară pe alocuri, dar extrem de interesantă pentru populimea ambelor oraşe. Nu o să mai intrăm în lucruri deja ştiute şi scrise cu privire la necesitatea UNIRII dintre cele două municipii despărţite doar de câţiva kilometri, ci o să intrăm direct în subiect. Primarul Brăilei, Dragomir, a afirmat sus şi tare, cu subiect şi predicat, dând un fel de ultimatum „că dacă de la o lună de la alegerile europarlamentare Galaţiul nu acţionează serios şi responsabil şi nu face dovada voinţei de a rezolva problema, atunci Brăila împreună cu Vădeni şi Baldovineşti, vor acţiona singure în strategia de dezvoltare, nemailuând în calcul Galaţiul niciodată.” La o aşa ameninţare Pucheanu a încercat străveziu, bâlbâit să pareze, vezi Cartierul Cantemir, că de fapt nu, ba că Brăila, ba că…

E clar că tensiunea crescuse la cota maxime, în aer se simţea miros de sânge, aşa că, fostul ministru Florin Jianu, Preşedintele IMM-urilor, ce urma la cuvânt a lăsat totul „baltă” şi a încercat, apelând la toate mijloacele, inclusiv a generaţiei aparţinătoare ca vârstă a celor trei, pentru a media şi împăca cele două entităţi.

Da, dar ce am aflat e TARE, că de fapt Galaţiul ar fi „cuiul lui Pepelea” şi nu viceversa cum s-a indus de-a lungul timpului. Draku’ ştie. Cert este că ne-am săturat şi dacă nu ne unim e vai de mama noastră.