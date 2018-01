Un buget făcut pe sărăcie înecată în beţie

Iată: din total venituri de 389.916.000 lei, 369.496.000 lei sunt cheltuieli de funcţionare!

Aşa cum am mai tot spus că ţara crapă economic în halul acesta de guvernare, creşterea economică fiind dată de consumul produselor din import, pesede nefăcând altceva decât să mute banii dintr-un buzunar în altul pentru a-i risipi masiv în cheltuieli, nicidecum în dezvoltare, se va întâmplă şi cu capitala Republicuţei Galaţi. Tonul la cântecul pierzaniei a fost dat de legea salarizării, care a permis UAT-urilor să majoreze salariile pe care nu le pot susţine, şi asta venite după o majorare a acestora cu 25% în luna iunie 2017. Singura UAT din judeţ care nu s-a dus cu salarizarea la maximul permis de grilă a fost, după cum am mai scris, Primăria Şendreni, condusă de iscusitul primar Paul Cristea.

20% salarii şi funcţionare, sub 5% pentru dezvoltare

De prin anii 1980 tot fac anual bugeturi de venituri şi cheltuieli: până în 1990 la stat (într-un grup şcolar industrial uriaş), iar după 90 în cele două firme private pe care le-am administrat, dar tot nu pot pretinde că am oareşce viziuni economice a la Soros or Anghel Rugină! Dar până la înălţimea scufundată a genunchiului broaştei, tot pricep cu ce se mănâncă un BVC (Buget de Venituri şi Cheltuieli).

Aşadar, din totalul veniturilor, care s-au dus uşor peste 100 de milioane de dolari (cândva era peste 130 milioane de euro!), 369.496.000 au fost repartizaţi pentru cheltuieli de funcţionare a administraţiei publice şi a oraşului. Capitolul dedicat dezvoltării, adică activităţilor economice care dau oxigen vieţii, are repartizată suma de 20.420.000 de lei, adică sub 5%. În schimb, pentru administraţia publică locală, inclusiv salarii, funcţionare, materiale şi rambursare credite, a fost prevăzută în proiectul de buget o sumă mai mult decât dublă alocată dezvoltării: 55.247.000, ceea ce înseamnă peste 20% din total venituri… preconizate, adică desenate pe hârtie, incerte, pe când cheltuielile de funcţionare, de aproape 370 milioane de lei sunt mai mult decât certe!

Desigur, ne ajunge din urmă şi datoria publică, scadenţele venind peste noi cu 12.248.000 lei.

În schimb, ne păzim în draci cu Poliţie Locală!

Ce gândire poate fi asta, când îţi aperi sărăcia de muşte cu o Poliţie Locală ineficientă şi numeroasă, încât să-i aloci buget mai mare decât pentru dezvoltare: 21.225.000 de lei!

Sigur că aici intră şi amărâta de Apărare Civilă care electrocutează lunar alarmele din oraş şi cam atât, că dacă o întrebi de adăposturile antiaeriene nu nimereşte niciunde să se adăpostească!

Pentru întreţinerea şi funcţionarea învăţământului, fără salariile care au trecut la Ministerul Educaţiei şi vor fi plătite prin inspectoratele şcolare, a fost alocată suma de 27.528.000 lei.

Dar să nu uităm că sumele venite de la bugetul de stat centralizat, sub formă de cote defalcate din impozitul pe venit şi din TVA, vor fi mult mai mici căci impozitul a scăzut de la 16% la 10%. Şi întreţinerea şi funcţionarea spitalelor de Urgenţe Pediatrice „Sf. Ioan”, Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” şi Maternitatea „Buna Vestire”, pică tot în sarcina acestui buget.

Trânte, cultură, teatre, zone verzi şi religie: 34.469.000 lei

Ai putea crede că avem de-a face cu un buget generos aici, dar el este unul… generic din care se va îndestula cine apucă. Şi apucă mai întâi cele trei teatre, căci costă imens întreţinerea sediilor, dar şi salariile personalului, care au fost dublate de către Guvern pe spatele colectării de bani din plan local. Deci, la teatre se duc 16.700.000, ceea ce reprezintă cam jumătate, iar 17.769.000 se duc angro la acţiuni sportive, întreţinere zone verzi, cultură şi religie. Dimensiunile sărăciei în care a fost scufundat oraşul în cei 12 ani de mandate inconştiente ale lui Dumitru Nicolae îşi arată din ce în ce mai acut efectele, căci pentru asistenţă socială au fost nevoiţi socotitorii Primăriei să aloce uriaşa sumă de 67.601.000, adică de peste trei ori mai mult decât pentru dezvoltare. Aici intră asigurările şi asistenţa socială, cu unităţile medico-sociale, cu căminele pentru pensionari, cu centrele de servicii sociale, creşele şi plata salariilor pentru asistenţii persoanelor cu handicap.

Transportul public ne ucide cu aproape 60 de milioane lei!

Pentru locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, cât şi pentru întreţinerea şi achiziţionarea de mobilier urban, iluminat public, paza şi iar paza domeniului public, dar şi pentru ape meteorice (parcă le plătim noi, populimea, prin asociaţiile de proprietari, nu?) au fost repartizaţi 18.616.000 lei.

Salubrizarea oraşului înghite şi ea 20 milioane de lei, din capitolul „protecţia mediului”, pentru care a fost alocată suma de 28.617.000 lei.

Dar sunt de rambursat şi credite pentru maşinile şi utilajele achiziţionate de către Serviciul Public Ecosal.

Însă, bomboana pe colivă este pusă cu transportul public de călători…moacă, pentru care a fost alocată uriaşa sumă de 80.875.000 lei. Sigur că de aici 22 de milioane vor merge la întreţinere străzi (Ecosal şi privaţi de partid), 30 milioane sunt pentru subvenţionarea transportului public de călători, iar 28.875.000 au fost repartizaţi pentru rambursarea creditelor din care au fost achiziţionate autobuzele electrice şi pentru modernizarea străzilor.

Şi întrucât nu are cine face OPOZIŢIE politică, darămite şi una calificată, în plenul CLM, mai mult ca sigur că acest buget făcut pe sărăcie înecată în beţie va fi votat fără să merite vreo consemnare, măcar pentru istoria efemeră cotidiană.