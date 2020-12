Veşti proaste pentru deţinătorii de maşini pe motorină sau benzină

Guvernul are rezoluţia pe masă

Evoluţia crescândă a maşinilor cu propulsie electrică în România pune o presiune maximă pe deţinătorii de autoturisme clasice. În locul acestora, plaja auto autohtonă, ar putea fi dominată de creşterea masivă a maşinilor care vor folosi pentru propulsie produse energetice pe bază de biomasă. Acesta este scenariul pe care autorităţile îl iau în calcul, în perspectiva anului 2050.

Previziunile Ministrului Energiei privind parcul auto din anul 2050

Se estimează că aproape 60% din parcul auto ar putea să aibă în anul 2050 o formă de propulsie alternativă sustenabilă, pe termen lung. Gazele naturale, GPL-ul şi hidrogenul sunt combustibile alternative viabile. Însă este puţin probabil că pot oferi o soluţie de înlocuire pe scară largă a produselor petroliere. Din punct de vedere tehnic, varianta folosirii energiei electrice în parcul auto în totalitate, este foarte puţin probabilă, din cauza faptului că nu s-a găsit rezolvare la multe probleme legate de folosirea combustibililor fosili în domeniul auto. Prin urmare, documentul respectiv, probabil va încerca să prindă pensia prin birourile palatului Victoria, în aşteptarea transparenţei şi a accesului la know-how.

Gabriela, cum îi Firea, nu mai aşteaptă să vină iarna

Ne dă „pe goană” câteva chestii foarte importante, pe care de fapt, ar fi trebuit să le dea PNL-iştii, prin programul lor de guvernare. Dar, bineînţeles, nu-şi pot pune singuri grenada în ceai. Deci, fostul primar al capitalei (vă rog să credeţi că nu am lăudat-o niciodată pe această doamnă, şi nu o fac nici acum), vine cu următoarele precizări. Să fie electorale? Vom vedea; şi anume că liberalii după alegerile parlamentare vor să taie pensiile. Şi nu alea nesimţite.

Asta după ce liberalii şi-au lansat programul de guvernare. Mă rog, asta-i Firea pesedistului. Acuma nu-i vorbă, că nici liberalii nu ne-au dat pe spate cu grija faţă de cetăţean. Au ei un ţel biblic, precis: Cine are i se va mai da, iar cine n-are, i se va lua şi ce brumă mai are! Iar dacă prin nepricepere sau lăcomie vor face loc în vârf, celor care acum îşi stupeşte sufletul dând din coate, sau din ce mai poate, este exclusiv vina lor. Potrivit lui madam Găbiţa, majorarea punctului de pensie precizat în programul de guvernare „este de fapt, o tăiere”. Adică: austeritate, trai greu, strângem cureaua, sunt chestii pe care lumea le ştie până la vomă. Iar pensionarii pierd din puterea de cumpărare. Pentru că, conform legii, anul viitor, punctul de pensie ar fi trebuit să fie 1.875 lei. PNL spune că abia în anul 2024 punctul de pensie va ajunge la 1.841 lei. Mai mic cu 34 lei faţă de mărirea prevăzută pentru anul viitor, şi nu peste 4 ani. Aici doamna Gabi Firea, nu numai că nu minte, dar scoate în evidenţă încă una din ticăloşiile liberalilor. Mai mult decât atât, nu se dublează alocaţiile pentru copii, ba chiar se amână aplicarea Legii. Nu s-a rezolvat, şi cine ştie dacă şi când se va rezolva problema calculatoarelor şi tabletelor pentru elevi, ca să nu mai vorbim de lipsa internetului în anumite zone geografice.

Se ascund cifrele privind evoluţia salariului minim. Nu se aplică legea pensiilor ba mai mult, fură din banii românilor din pilonul 2 de pensii. Se asumă consolidarea fiscală, dar nu prin creşterea colectării, ci prin tăieri perverse de venituri şi creşteri de taxe şi impozite.

Se ascund cifrele privind deficitul bugetar şi datoria publică, etc. Cât priveşte planurile, măsurile, „realizările” şi tot ce mai vrăjea Ludovicul, gogoşi. Poate că dacă nu ne-ar fi brăilit de atâtea ori, într-o perioadă atât de scurtă de când se află la guvernare, am mai fi pus botul la câte ceva. Păi, primul ministru, după ce-i face curul de maimuţă lui Iohannis, de-l face gelos şi pe Ceauşescu când este de serviciul la cazane (vezi Facebook), îi trage banii de la fondurile europene, că „domnul preşedinte”, aşa şi pe dincolo, a adus 80 de miliarde de euro, de parcă i-ar fi văzut venind cu pluta pe ocean la Bucureşti, şi nu ştie unde să-i cazeze, să nu cumva să-i fure altcineva.

Restificarea bugetară a lui Florin Cîţu

În şedinţa de guvern, Ministrul Finanţelor Florin Cîţu, a prezentat a treia rectificare bugetară din acest an, prin care asigură (sau, mă rog, aşa se speră), funcţionarea necesară şi normală, om zice noi, în sănătate, asistenţă socială şi educaţie. Şi în acelaşi timp, spun ei, continuarea investiţiilor , care în acest an sunt estimate la 55 miliarde lei, o creştere faţă de bugetul iniţial cu 4,5 miliarde. Am avut execuţia la 10 luni (şi ceva alegeri am spune noi, fără teama de a greşi) şi este cea mai bună din ultimii 10 ani. (Câtă prosteală pe faţă. Parcă omul de rând, plătitorul, este pus la punct cu totă această cifrăraie).

Acesta a reiterat principalii parametri ai acestei rectificări, respectiv creşterea deficitului bugetar de la 8,6% din PIB, la 9,1% din PIB, adică 96 miliarde de lei (Vezi ar avea de unde să mărească pensiile la amărăşteni).

Cunoscând şi recunoscând faptul că omul de rând habar nu are de cifrele lor, Cîţu a umplut toată vrăjeala de pe „sticlă” cu banii lor (sigur, ai noştri, nu), multe dintre ele fără nici un fel de relevanţă pentru „prostime”. Printre altele, acest Orlando Teodorovici-discotecarul doi, a spus că, datorită măsurilor fiscale, pline de rezultate pozitive pe care le-a luat, suma de 16 miliarde de lei a rămas la companii. Companiile cui? Am întreba noi. Şi banii de la mărirea pensiilor hibernează tot aici?

Nu pot încheia acest material, fără a face o precizare. Importantă. Prodigiosul post de televiziune, B1TV, are în cursul săptămânii, de la ora 1800 la 2000 o emisiune intitulată „BUNĂ ROMÂNIA”. Lăsând la o parte îndrăzneaţa titulatură, am dori să facem o remarcă, deloc măgulitoare la realizatorii ei, Radu Buzăianu şi Răzvan Zamfir, (am mai scris despre ei). Care, prin felul în care procedează, (nici pamperşii nu-i salvează pe protagonişti), au trasformat această perioadă (1800 – 2000) în emisiunea Gîdea, Antena 3, bineînţeles de o factură mult mai proastă.