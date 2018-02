Viaţa ca o ţigăneală de piaţă

În şedinţa Consiliului Local din 25.01.2018, în ordinea de zi, la punctul 22, având ca iniţiator de proiect pe domnul Ionuţ-Florin Pucheanu, primar al oraşului Galaţi, s-a discutat stabilirea redevenţiei lunare datorată în anul 2018 de către SC Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi, pentru activităţile şi bunurile ce fac obiectul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare şi exploatare a pieţelor din municipiul Galaţi.

Şi acum să relatăm câte ceva despre situaţia în care se află Piaţa Centrală şi în mod deosebit vechea hală acoperită, cunoscută oamenilor şi ca “hala de măsline”.

Te ia curentul de la lipsa apei curente!

În hală, chiar la standurile care vând produse alimentare, nu există apă curentă. Vânzătorii te servesc în condiţiile în care ei nu se pot spăla pe mâini decât la singurele două chiuvete aflate într-un depozit, la capătul halei, un depozit de gunoaie. E adevărat, la chiuvetele respective curge şi apă caldă menajeră, dar nu există săpun, detergent şi nici un alt produs de igienă. În acele vane se spală diverse recipiente şi tot de acolo negustorii îşi iau uneori apă.

Curăţenia acelui depozit şi al halei se efectuează simplu, clasic. Cu apă, mătură, făraş şi cu o bucată de pătură muiată într-o găleată (fostă găleată de var lavabil). Fără niciun fel de detergenţi. Femeile de serviciu, complet lipsite de echipament de protecţie şi îngheţate, deoarece în hala respectivă, administraţia pieţei nu catadicseşte să furnizeze căldură, înmoaie bucata de pătură în găleata mare cu apă, apoi o storc cu mâinile, o înfăşoară pe un teu masiv de lemn şi o plimbă pe culoare prin toată hala.

Operaţiunea se repetă seara chiar şi de două ori. Cu apa dintr-o găleată şi fără pic de detergent sau de clor se spală toată hala. Din câteva înmuieri de cârpă. De fapt, gresia, în multe locuri ciobită sau lipsă, este mozolită şi doar udată.

Există şi standuri care vând alimente vrac şi unde e vizibilă o chiuvetă. Vizibilă dar nefuncţională, de ochii eventualelor controale.

Aparatele digestive şi excretoare funcţionează!

Stând 10 -12 ore la serviciu, cei ce lucrează în piaţă au şi necesităţi fiziologice. În asemenea situaţii se foloseşte o toaletă publică cu mai multe cabine, aflată în spatele pieţei. Integrată în aceeaşi clădire cu standurile de mici, un bar, o măcelarie şi un magazin de hrană pentru păsări şi animale. Intră cine şi cum doreşte, dar nefiind utilizate produse de curăţenie, miroase pestilenţial.

Rezervorul de săpun lichid e funcţional doar la toaleta bărbaţilor, la cea a femeilor nu se ştie de când nu mai funcţionează, dar uneori se poate găsi săpun lichid într-o cană de cafea cu toarta spartă, aşezată pe marginea chiuvetei.

De la hală până la punctul sanitar se înoată voiniceşte prin zăpadă sau băltoace (dupa caz) şi printre maşini de marfă.

Se revine la punctul de lucru şi vânzarea continuă. Măsline, biscuiţi, halva, lumânări, medicamente, bomboane si cruci pentru colivă, ceaiuri, casolete de unică folosinţă… Mai nou, anticariat.

Fraţilor noştri de peste Prut le-a fost interzis, o vreme, comerţul în zona pieţei de gros din Calea Prutului. Pe motive igieno-sanitare şi din prea multă „grijă” pentru consumatori. De ce să cumpărăm de la moldoveni, când avem insalubritatea garantată în Piaţa Centrală?

Şi pentru că am vorbit de curăţenia din hală, trebuie să vorbim şi despre cei ce o asigură. Nu o asigură Administraţia Pieţei. O asigură o firmă care plăteşte femeile de serviciu cu câte 1000 de lei/ lună.

Cu 1000 de lei/ lună şi două găleţi de 20 de litri de apă pe zi nu se poate întreţine curăţenia într-o hală în care se vând ALIMENTE!

Sisteme de alarmă nu există, ceea ce dă hoţilor toată libertatea de mişcare. Nimeni nu a văzut pe nimeni şi nimănui nu îi pasă. Nu există pază, iar poliţia nu trece pe acolo. Poate doar când isi fac poliţiştii cumpărăturile personale.

Câţi dintre gălăţeni ştiu că în data de 31 decembrie, după terminarea programului, halele au fost prădate de hoţi, hoţi care au pătruns în interior spărgând un geam aflat în partea de sus, lateral stânga? Şi oare câţi ştiu că acea spărtură a fost acoperită cu o bucată de tablă, aşezată doar cât să astupe gaura? Geamul nu a fost schimbat.

De ce n-ar avea voie Baba Iarna să pătrundă în hale ? Poate o fi vrând biata babă să se încălzească la frigul din interior.

Hoţo-cerşetorii şi cloştele-pirande sunt nevăzute de către poliţişti

Să se încălzească doar mulţimea de hoţo-cerşetori şi pirandele care îşi flutură fustele colorate lovindu-se în graba lor de cei tot mai puţini cumpărători? Puradeii ţipă şi aleargă printre standuri în căutare de pradă şi mamele lor îi urmăresc şi protejează precum nişte îngeri păzitori.

S-au înmulţit spaţiile de închiriat. O chirie de 800 de lei/ lună nu îi avantajează pe micii negustori, nu îi mai avantajează. Producători nu mai există, există însă negustori.

În toamnă, la Ziua Recoltei, care a cam fost un eşec şi pentru comercianţi dar şi pentru cumpărători, aleşii noştri locali dădeau interviuri presei, plini de încântare şi satisfacţie. Şi la asemenea sărbători se mănâncă mici, cârnaţi, pastramă şi multe alte produse spălate cu oţet şi bine condimentate înainte de a fi puse pe grătar.

Un pahar de vin, o sticlă de bere, un folclorist local ce ne „gâdilă” urechile într-un mod mai mult sau mai puţin plăcut, femeia brunetă şi stafidită, omni-cunoscută în Galaţi pentru machiajul ei, care vinde mobilă şi covoare. Şi cam atât.

Eventual, şi nu puţine găuri în asfalt, trotuare şi borduri. Miros de peşte stricat de la unele pescarii cu vocalişti folclorici.

Domnule primar v-aţi uitat măcar în fotografii cum arată Piaţa Centrală din Piatra Neamţ?

Punctul de vedere al Administraţiei Pieţelor

Având în vedere că atât ziarul dvs cât şi societatea noastră doreşte ca gălăţenii să fie corect informaţi, sunt nevoită să fac unele menţiuni.

Pentru a avea o situaţie cât mai exactă asupra celor sesizate, am convocat de îndată factorii cu responsabilităţi din cadrul societăţii pentru verificarea acestor aspecte, dar şi pentru luarea de măsuri urgente de remediere acolo unde situaţia o impunea.

Am constatat că o parte din cele sesizate se confirmă, însă o parte din ele sunt rezolvate încă din cursul lunii decembrie anul trecut, sau au fost deja prinse în planul de reparaţii pentru anul în curs.

Astfel, voi răspunde punctual pentru a vă asigura de totala noastră transparenţă în relaţia cu mass-media.

Din punct de vedere tehnic, nu poate fi realizat un racord la apă curentă pentru fiecare stand în parte întrucât nu poate fi realizată o reţea de conducte pentru alimentare şi respectiv scurgere prin tot pavimentul Halei.

Există însă un spaţiu amenajat cu două chiuvete cu apă caldă care se învecinează cu un depozit de selectare a deşeurilor reciclabile de ambalaje, deci nu este un depozit de gunoi.

Din informaţiile deţinute, nici o hală de preambalate nu are instalată apă curentă în fiecare stand.

Pentru vânzarea acestor produse vânzătorii ar trebui să folosească mănuşile de unică folosinţă.

Însă, în regim de urgenţă se va proceda la montarea unui dispenser de săpun lichid şi uscător de mâini.

Menţionez că încă din luna decembrie a anului trecut am demarat un proces de igienizare, reparare, modernizare a grupurilor sanitare şi a spaţiilor anexă.

Modalitatea de efectuare a curăţeniei este stabilită prin contract, serviciul de curăţenie fiind externalizat.

Configuraţia Halei nu permite utilizarea de mijloace automatizate pentru spălarea pardoselii. Personalul care asigură curăţenia într-adevăr utilizează mop, găleată, apă, mătură, făraş şi detergenţi. Există responsabili care verifică zilnic, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr 119/2014 – art. 50, stocul de detergenţi şi modul de igienizare (spălare) aşa încât legea să fie respectată.

Personalul care efectuează curăţenia are echipăment, dar fiind vorba de un halat subţire este evident că pe vreme de iarnă muncitorii se protejează cu haine mai groase pe care le poartă pe deasupra, cu atât mai mult cu cât lucrează atât la interior cât şi la exterior.

Legat de căldură, doresc să menţionez că în prezent se furnizează agent termic în caloriferele din Hală şi la cererea chiriaşilor se poate suplimenta cantitatea de căldură prin punerea în funcţiune a dispenserelor de aer condiţionat, fapt ce va genera, însă, costuri suplimentare pentru aceştia.

Dacă va exista o solicitare a majorităţii chiriaşilor în sensul suplimentării căldurii vom proceda în consecinţă.

În privinţa faptului că există porţiuni de gresie ciobită este evident faptul că în procesul de aprovizionare, manipulare marfă se pot întâmpla accidental şi deteriorări ale pavimentului, dar încercăm să ţinem din scurt toate aceste probleme şi să remediem deficienţele în timp util.

S-au luat măsuri provizorii, deocamdată, de plombare până la înlocuirea plăcilor, dat fiind faptul că au trecut deja 10 ani de la data când a fost montată gresia – uzura fiind normală.

În luna decembrie 2017, la acea toaletă au fost înlocuite WC-urile tip turcesc cu vase de porţelan, a fost refăcută instalaţia de alimentare cu apă şi în continuare urmează lucrări de modernizare privind dotările.

În ceea ce priveşte partea cu mirosul pestilenţial, credem că vina nu ne aparţine în totalitate. Aici, de cele mai multe ori, intervine şi modul în care este utilizată această toaletă de către unii clienţi certaţi cu buna-cuviinţă.

Totodată au fost semnalate şi cazuri în care intenţionat s-au produs stricăciuni în aceste toalete.

Lucrările pentru asfaltarea platoului cuprins între Hala agroalimentare şi bateria de magazine au fost prinse în planul de reparaţii pe 2018 şi se vor face în funcţie de condiţiile climatice.

Toate halele sunt asigurate cu sisteme de alarmare pentru incendiu şi antiefracţie, acestea fiind funcţionale, iar în situaţia evenimentului din 31.12.2017, care se confirmă, Poliţia Locală a acţionat prompt alături de reprezentanţii societăţii care asigură mentenanţa sistemului de supraveghere.

Precizăm că spărtura a fost acoperită provizoriu de urgenţă cu tablă dat fiind că data incidentului a fost 31.12.2017, dar în prezent geamul a fost înlocuit.

În privinţa etniilor care circulă prin Hală, accesul este liber şi garantat tuturor cetăţenilor. Precizez, de asemenea, că Hala fiind un spaţiu public, traficul este intens, iar utilizatorii nu pot fi selectaţi.

Referitor la partea adresata D-lui Primar:

Piaţa Centrală din Piatra Neamţ a fost dată recent în folosinţă, 29 noiembrie 2017. Aceasta a fost reconstruită după incendiul care a mistuit-o în anul 2014.

Astfel, după cum puteţi observa, societatea noastră are cele mai bune intenţii în ceea ce priveşte asigurarea unui comerţ civilizat şi a unui climat adecvat comercianţilor. Însă în orice activitate există soluţii şi căi de a o face mai performantă. De aceea, orice sesizare sau propunere constructivă, benefică pentru îmbunătăţirea comerţului din pieţele gălăţene va fi ascultată şi analizată cu toată atenţia cuvenită şi dacă se dovedeşte utilă şi aplicabilă o vom pune în practică.

Administraţia Pieţelor Agroalimentare