Adrian Oros: Deşi s-a pus accent pe consumul de produse regionale, fermierii români au stocuri mari de lactate, carne de vită şi pasăre

Potrivit unui comunicat al ministerului, afirmaţia a fost făcută în cadrul unei videoconferinţe cu omologul german Julia Klockner (foto), în contextul viitoarei preşedinţii germane a Consiliului UE, care va debuta la 1 iulie 2020.

„România a insistat pentru instituirea unor forme de sprijin grant similare celor acordate în sectorul lapte şi carne de porc în contextul embargoului cu Federaţia Rusă”, se menţionează în comunicat.

În privinţa sectorului vegetal, ministrul a afirmat că acesta nu a fost afectat de criza pandemiei, ci de seceta pedologică extremă, cea mai serioasă din ultimii 50 de ani. În acest context, Oros a punctat că aproximativ 1,4 milioane de hectare semănate în toamnă au fost afectate de această secetă.

La rândul său, ministrul Julia Klockner a manifestat interes faţă de situaţia sistemului de asigurări din România în ceea ce priveşte domeniul agricol. Astfel, ministrul Adrian Oros a explicat că sunt cerinţe exagerate din partea asiguratorilor în ceea ce priveşte asigurarea împotriva fenomenului de secetă, însă fermierii români au la dispoziţie şi o măsură din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, respectiv 17.1, prin care până la 70% din valoarea poliţei de asigurare poate fi rambursată din fonduri europene.

Potrivit sursei citate, temele abordate în cadrul discuţiei au vizat şi problematici de interes major precum: Cadrul Financiar Multianual, strategiile „Farm to Work” şi strategia UE pentru biodiversitate pentru 2030, etichetarea bunăstării animalelor, situaţia cetăţenilor români sezonieri care lucrează în agricultură şi viitorul Consiliu AgriFish.

În deschiderea videoconferinţei, ministrul german al Agriculturii a dorit să afle aspecte de actualitate privind depăşirea efectelor crizei sanitare generate de noul coronavirus în România. Astfel, ministrul Adrian Oros a explicat că din 16 martie 2020 în România s-a instituit starea de urgenţă, dar sectorul agricol şi al industriei alimentare şi-au continuat activitatea, efectele negative apărute în această perioadă fiind generate de scăderea consumului.

Referindu-se la programul preşedinţiei germane a Consiliului UE, ministrul Agriculturii din Germania, Julia Klockner, a explicat că acesta se bazează pe aprovizionarea cu alimente, siguranţa şi securitatea alimentară, evoluţia Politicii Agricole Comune, digitalizarea agriculturii şi bunăstarea animală.

Ministrul german al Agriculturii a dorit să cunoască aşteptările României privind viitoarea preşedinţie germană a Consiliului UE.

Astfel, ministrul Adrian Oros a afirmat că pentru România este esenţială continuarea convergenţei externe a plăţilor directe, sprijinul cuplat involuntar precum şi ajutorul naţional tranzitoriu. Totodată, oficialul român a transmis că România susţine finalizarea discuţiilor în ceea ce priveşte Cadrul Financiar Multianual pentru perioada următoare în vederea asigurării resurselor financiare necesare punerii în aplicarea noii PAC şi a susţinut necesitatea ca agricultura să beneficieze de sprijinul financiar mai consistent pentru a face faţă cerinţelor suplimentare din domeniul climei şi mediului şi, nu în ultimul rând, pentru asigurarea securităţii alimentare. De asemenea, ministrul a relevat oportunitatea unor clarificări cu privire la condiţiile de accesare a instrumentului Next Generation EU şi a detalierii sprijinului acordat beneficiarilor precum şi a modalităţii de distribuţie a sumelor suplimentare pentru FEGA şi FEADR, pe fiecare stat membru.

Potrivit sursei citate, ambii miniştri au agreat asupra necesităţii ca PAC să beneficieze de un buget adecvat corelat cu nivelul ambiţiilor de mediu din UE.

Referitor la Strategia Farm to Work şi strategia UE pentru biodiversitate, ministrul Oros a subliniat că obiectivele specifice stabilite în cele două strategii sunt adecvate, în măsura în care se asigură resurse financiare semnificative care să sprijine agricultorii pentru contribuţia lor la atingerea ţintelor propuse.

În privinţa etichetării bunăstării animalelor, prioritate aparte pentru Germania, ministrul Oros a salutat includerea acestei teme importante pe lista de priorităţi a Germaniei şi a transmis cerinţa ca produsele importate din ţări terţe să fie similare celor din UE şi noile acorduri comerciale să impună partenerilor comerciali tranziţia către un sistem durabil la nivel global şi menţinerea competitivităţii UE pe piaţa mondială.

În ce priveşte exportul de animale vii, interesul României şi implicit al UE este de a reglementa exportul şi nu de a interzice. Sunt pieţe tradiţionale importante care nu ar trebui pierdute. De aceea trebuie să se asigure un transport în condiţii optime de bunăstare.

Ministrul Julia Klockner a subliniat importanţa discuţiilor şi intenţia preşedinţiei germane de a organiza în Germania Consiliul Informal, precum şi alte reuniuni.