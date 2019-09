Agricultura gălăţeană, cu batista şi unghiuţele la control !

În toamna anului 2018 în judeţul Galaţi s-au înfiinţat 63.292 hectare cu cereale păioase şi anume: grâu 49.030 hectare, orz 12.046 ha, orzoaică 2.137 ha, ovăz de toamnă 79 ha.

După o iarnă extrem de secetoasă, culturile semănate în toamna trecută şi-au revenit după precipitaţiile căzute în luna aprilie când în judeţul Galaţi media înregistrată a fost de 35 litri apă pe metru pătrat, a declarat dr. ing. Valentin Huciu, directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Galaţi.

Potrivit specialistului, este primul an din istoria postdecembristă a României când cel puţin la Galaţi plantele agricole nu au răsărit la vreme. Însă timpul a fost favorabil, precipitaţiile suficiente, iar temperaturile de la începutul lunii aprilie pozitive, toţi aceşti factori concurând la asigurarea unor condiţii optime de creştere şi dezvoltare.

La această dată culturile se prezintă foarte bine din punct de vedere general şi fitosanitar, plantele sunt înfrăţite aproape în totalitate pe cele 63.292 ha. Şi putem vorbi de atingerea unei bune densităţi de 400-600 de plante pe metrul pătrat. S-a făcut erbicidarea pe toată suprafaţa, conform avertizărilor noastre, s-au aplicat tratamente contra bolilor foliare cu foarte bune rezultate. În judeţ, presiunea de infecţie a bolilor este diferită în funcţie de areal, de zonă şi vorbim de atacuri masive a bolilor foliare pentru care fermierii se pregătesc pentru al doilea tratament contra bolilor foliare şi dacă va fi cazul, pentru controlul dăunătorilor, îndeosebi al ploşniţelor cerealelor, a susţinut Valentin Huciu.

În această primăvară, fermierii gălăţeni şi-au propus şi au reuşit să însămânţeze: orz pe 1.210 ha, orzoaică pe 5.640 ha, porumb boabe pe 104.420 ha şi floarea-soarelui pe o suprafaţă de 59.614 ha.

Culturile prăşitoare (porumb şi floare) se prezintă foarte bine din punct de vedere al stării generale, plantele sunt răsărite în tot judeţul, se află în faza de 2-4-6 frunze, funcţie de data însămânţării şi aplicării tratamentelor şi nutriţiei. La rapiţă am avut o problemă din cauza timpului nefavorabil din iarna 2018-2019 şi am întors aproape 8 mii de hectare pentru că plantele nu au răsărit. Deci, de la 10.587 hectare câte au fost semănate, au mai rămas acum în cultură 2.010 hectare. Rapiţa rămasă este înflorită, s-au făcut lucrările de întreţinere necesare, de combatere a bolilor şi dăunătorilor, culturile sunt înflorite şi se află în perioada melifică, a precizat directorul DAJ Galaţi.

De asemenea, în judeţul Galaţi, agricultorii au plantat 333 hectare cu cartof timpurii, 228 hectare cu cartof de vară şi 588 ha cu cartof de toamnă. În plus, au semănat 9.320 ha cu mazăre pentru boabe, 510 ha cu plante medicinale, 110 ha cu sfeclă de zahăr, 7420 hectare cu legume de câmp şi în spaţii protejate, 515 ha cu fasole boabe şi 4360 ha cu alte culturi.

Combaterea bolilor şi dăunătorilor „Un lucru deosebit de important, a fost emiterea avertizărilor pentru combaterea manei, a făinării, a dăunătorilor la viţa de vie. Aşadar, se impune aplicarea tratamentului de bază cu produse sistemice pentru combaterea manei, făinării şi a dăunătorilor curenţi până la sfârşitul lunii mai, dată la care începe înfloritul, fenofază în care nu sunt recomandate intervenţii fitosanitare în plantaţiile viticole a susţinut Valentin Huciu.

Programul de susţinere a tomatelor: Numărul cultivatorilor înscrişi s-a dublat de la un an la altul

Dacă în urmă cu doi ani, cultivatorii de legume din jud. Galaţi, şi în mod deosebit solariştii din bazinul legumicol Matca, au privit cu destulă suspiciune şi detaşare Programul de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, iată că în acest an au devenit din ce în ce mai interesaţi.

„În anul 2017 un număr de fix 1212 producători au fost înscrişi în programul guvernamental, ei primind 11,5 milioane lei; în 2018 au solicitat cerere de înscriere 2.835 de producătorii care au primit 39 milioane lei, iar în 2019 avem 2748 de cultivatori înscrişi numai pentru ciclul 1, la care plăţile vor totaliza circa 38 milioane lei, şi se vor face în primele zile ale lunii iunie. La 1 iulie au început înscrierile pentru ciclul 2 la care estimăm încă 1500 de cereri”, a declarat Valentin Huciu, directorul executiv al DAJ Galaţi.

„În bazinul legumicol Matca se face agricultură de înaltă performanţă, unde fiecare ţară a UE trebuie să vină să ia lecţii, nu exagerez absolut deloc. Sunt culturi de o frumuseţe rară, perfecte din punct de vedere al execuţiei lucrărilor la timp şi de cea mai bună calitate. Roşiile de Matca pot fi găsite pe toată piaţa gălăţeană, există contacte cu supermarketurile, dar cum piaţa este liberă, merg şi la export”, a mai completat directorul executiv al DAJ Galaţi.

Programul Tomata

Potrivit Hotărârii de Guvern care a adoptat Programul Tomata, valoarea ajutorului de minimis este de 3.000 euro/beneficiar/an, iar sumele se plătesc într-o singură tranşă.

Pentru a fi eligibil la aplicarea schemei solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate: să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp marcată la loc vizibil cu o placă indicator inscripţionată „Program susţinere tomate 2019” şi să menţioneze numărul cererii depuse pentru obţinerea finanţării, să obţină o producţie de minimum 2 kg tomate/mp, să fie înregistraţi în Registrul agricol de la primărie şi să facă dovada producţiei realizate prin documente justificative privind comercializarea producţiei respectiv bonul fiscal/fila/filele din carnetul de comercializare.

Spre deosebite de tomate, în judeţul Galaţi, programul Usturoiul nu a prezentat suficient interes din partea producătorilor agricoli. Astfel în acest an au solicitat ajutor de sprijin un număr de cinci solicitanţi, cu 11,5 hectare.

Un alt program care capătă din ce în ce mai mult teren este ajutorul de minimis pentru aplicare a programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii.

În 2019 s-au înscris 243 crescători din rasele Ţurcană, Ţigaie şi Merinos cu 285 tone de lână.

Agricultorii au declarat 5.500 familii de albine crescute în sistem eco.

În judeţul Galaţi sunt amplasate deocamdată două puncte cu rachete antigrindină, la Poiana şi la Nicoreşti. Se preconizează finalizarea a încă şase puncte şi în doi-trei ani, aproape o treime va acoperi suprafaţa agricolă a judeţului.

Irigaţii fără ploaie

În 2018 am avut 125 mii ha amenajate la irigaţii din care aproximativ 100 mii au fost contractate pentru a aproviziona cu apă plantele de cultură.

Efectiv, însă, a fost aplicată prima udare pe 21.000 ha.

În acest an, în prima etapă avem amenajări de irigaţii pe Brateşul de Sus pe 5.083 ha, Câmpia Covurlui 115.396 ha, Nicoreşti-Tecuci 16.349 ha.

În plantaţiile pomicole, brumele târzii au provocat pierderi de circa 65% din suprafaţa de 589 hectare.

Totuşi, aşa cum s-a exprimat optimist conducerea DAJ Galaţi în pieţele gălăţene se speră să se vadă fructe produse în livezile judeţului.