Amendamentul pentru secetă, respins în comisia pentru buget pentru că nu există OUG pentru alocarea banilor!

Amendamentul care prevedea suma de 1 miliard de lei pentru fermieri a fost respins vineri, 26 februarie, de comisiile parlamentare reunite pentru buget, finanţe şi bănci, care au avizat în schimb pozitiv bugetul Ministerului Agriculturii pentru anul 2021. În „linie” au fost votate negativ mai multe propuneri aduse proiectului de buget, printre altele şi realizarea unor infrastructuri de irigaţii în zonele cele mai afectate de secetă, respectiv jud. Constanţa.

Senatorul Călin Mătieş a propus în cadrul şedinţei avizarea pozitivă a amendamentului, subliniind că „banii pentru despăgubiri au fost folosiţi pentru campania electorală”.

„Aş vrea să vă propun primul amendament, suplimentarea creditelor de angajament şi a creditelor bugetare prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii cu suma de 1 miliard la capitolul 83.01 – agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare, titlul 59 – alte cheltuieli, despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale în agricultură. Problema este că banii pentru despăgubiri pentru culturile de primăvară nu au fost acordaţi, şi au fost folosiţi ca pretext în campania electorală. Domnul prim-ministru Cîţu spunea că s-au dat. Deci, vă rog din suflet pentru ţăranul român, banii aceştia trebuie să fie în buget”, a punctat senatorul. Reprezentantul Ministerului de Finanţe prezent la şedinţă a subliniat că nu susţine acest amendament, deoarece „nu există baza legală pentru asemenea plăţi”.

„A existat o ordonanţă pentru anul trecut şi foarte probabil că va apărea un act normativ pentru anul acesta. Dacă va fi cazul”, a mai spus acesta. De precizat că Asociaţia Forţa Fermierilor a cerut insistent ministrului Adrian Oros să pună în dezbatere şi să adopte un act normativ pentru banii de secetă înainte de elaborarea proiectului pentru bugetul de stat, tocmai pentru a exista temei legal ca banii să fie acordaţi. Amendamentul a picat cu 24 de voturi împotrivă, 15 pentru şi nici o abţinere.

Întrebat în cât timp Guvernul şi Ministerul vor găsi soluţii la problema despăgubirilor către fermierii afectaţi de secetă în 2020, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a explicat că nici la începutul anului trecut sumele pentru despăgubiri nu au fost cuprinse în buget. La cele două rectificări ministerul a primit sumele suficiente, în aşa fel încât să şi facă despăgubiri, dar să şi facă plăţi pentru sprijinul celor care au fost păgubiţi de COVID: „Până atunci, împreună cu cele mai mari federaţii din agricultură vom identifica, şi chiar am identificat alte modalităţi de sprijin a celor care au fost anul trecut păgubiţi cu secetă”. Joi, 25 februarie, amendamentul care ar fi permis despăgubirea fermierilor pentru culturile de primăvară a fost respins. Trăiască dom ministru, în frunte cu partidul său, PNL-ul.

Şi acum, vestea „cea bună”

În urma respingerii acestor amendamente, furnizorii au început executarea fermierilor.

Respingerea amendamentului privind despăgubirile de secetă a fost vestea care a declanşat un val de executări silite. A doua zi după ce 21 de deputaţi şi de senatori au blocat alocarea banilor pentru fermieri, companiile de inputuri au luat act de decizia politică, şi în ultima zi de lucru din această lună, au început introducerea în bănci a biletelor de ordin.

Neculai Irinel Popa, din comuna Deleni, jud. Vaslui, este unul dintre fermierii care pe 26 februarie, a primit de la bancă înştiinţarea că are bilet la ordin băgat de firma care i-a furnizat inputurile agricole. Compania l-a păsuit până la acea dată, principalul argument în discuţii fiind acela că sumele vor fi achitate de agricultor la plata despăgubirilor de secetă. În situaţia dată, firma de inputuri a făcut pasul de executare. „Aici, în zona noastră, problema secetei există de ani mulţi. Când a mers una, n-a mers alta, şi tot aşa. Dar în 2020, s-a pus capac. Lucrăm 430 de hectare de pământ, cu grâu, porumb şi floarea-soarelui. La păioase, ni s-a dat ceva, la prăşitoare am rămas cu procesele verbale. Nu ştiu încotro s-o apuc”, spune mâhnit fermierul vasluian. Să mai spunem că este membrul Asociaţiei Forţa Fermierilor? Fermierul nu înţelege cum, într-o ţară normală, politicienii se pot juca cu destinele agricultorilor.

Şi se mai miră domnia-sa, cum, adică, vine treaba, să promiţi ceva şi să nu te ţii de cuvânt?! Păi, explicaţiile sunt simple, domnule Popa. În primul rând, cei care au votat împotriva amendamentelor care erau pentru dreptatea fermierilor, nu au votat ce ar fi vrut, ci, ce le-a cerut partidul. În aceeaşi ordine de idei, respectivii parlamentari, pariez că nu stau la coadă ca să-şi cumpere o pâine sau două felii de parizer. În altă ordine de idei, chiar nu-i vina lor, ci a acelora care, în ziua votului, puşi la „patru ace”, în hămăiala matinală a câinilor, umpleau curtea secţiilor de votare. Şi mai sunt, dar, deocamdată nu le spun.